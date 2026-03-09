進級進学前に増える子どもの癇癪　叱っても減らない理由と“怒らない脳”の育て方を専門家が解説するオンラインライブ【3/11開催】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年3月11日（水）お昼12時より、「進級進学を癇癪ゼロで乗り切る 怒らない脳の育て方」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

近年、子どもの感情のコントロールに悩む保護者が増えています。特に進級・進学の時期は、新しい環境への不安やストレスが重なり、子どもの怒りや癇癪といった行動として表れやすいタイミングでもあります。家庭では「言い聞かせても怒りがおさまらない」「一度癇癪が始まると長時間続いてしまう」といった声も多く、保護者が対応に悩み疲弊してしまうケースも少なくありません。こうした背景から、子どもの怒りや癇癪を「しつけ」や「我慢」で抑えるのではなく、子どもの特性に合った関わり方を学ぶことが求められています。

そこで今回は、進級進学を癇癪ゼロで乗り切る「怒らない脳」の育て方をテーマにしたオンラインライブを開催します。登壇するのは、発達科学コミュニケーショントレーナーの笠井みほ先生とKOHARU先生です。脳科学と発達科学の視点から、家庭でできる具体的な声かけや関わり方をお伝えします。

ライブでは、怒りや癇癪の背景にある子どもの感じ方や受け取り方に注目し、子どもの怒りをただ抑え込むのではなく、感情に振り回されにくい「怒らない脳」を育てるための関わり方を解説します。日々の家庭生活の中で実践できる方法を中心に、親子のコミュニケーションを通して子どもの発達をサポートするヒントをお伝えします。

子どもの怒りや癇癪は、親の努力不足や子どものわがままだけが原因ではありません。子どもの発達の仕組みに合った関わり方を知ることで、親子の関係は大きく変わる可能性があります。このライブが、子育てに悩む保護者にとって、親子の毎日を穏やかにするヒントとなり、一歩前に進むきっかけとなる一助になれば幸いです。

■このライブで得られること

・嫌なことがあると癇癪を起こしてしまう子への対応方法

・癇癪の原因となる「脳の反応」の理解

・怒りに振り回されない「怒らない脳」を育てる声かけ

・家庭でできる具体的なコミュニケーション方法

・進級進学のストレスを乗り越える親子の関わり方

■こんな方におすすめ

・嫌なことがあると癇癪を起こしてしまうお子さんに悩んでいる

・一度癇癪が始まると長時間続いてしまう

・癇癪の頻度が増えてきたと感じている

・外ではいい子なのに家では癇癪が多い

・子どもの怒りへの対応方法を知りたい保護者の方

■講師紹介

笠井みほ

発達科学コミュニケーショントレーナー。親子のコミュニケーションを通して、不安が強い子の「ストレスに強い脳」を育てる支援を行う。自身の子育て経験をもとに、家庭で実践できる声かけを伝えている。

KOHARU

発達科学コミュニケーショントレーナー。癇癪・ぐずり専門トレーナーとして、幼児期からの「怒らない脳」を育てる声かけを伝える。高校生から年中まで5人の発達凸凹キッズを育てる母でもあり、リアルな子育て経験と脳科学・発達科学の知見をもとに、感情に振り回されない親子関係づくりをサポートしている。

■開催概要

タイトル： 「進級進学を癇癪ゼロで乗り切る 怒らない脳の育て方」

日時： 2026年3月11日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー