在校生が「グルメピック」全国大会で内閣総理大臣賞を受賞【名古屋辻学園調理専門学校】

学校法人三幸学園

学校法人三幸学園 名古屋辻学園調理専門学校（所在地：愛知県名古屋市）の上級調理師科2年生 小原由渚さんが、調理師養成施設の学生日本一を決める「第41回調理師養成施設調理技術コンクール（通称：グルメピック）」全国大会において、最高賞となる内閣総理大臣賞を受賞しました。

[最高賞を受賞した小原さんと中川会長]

本大会には、学内選抜を経て地区大会に出場した本校の学生3名（小原由渚さん、戸星若菜さん、足立瑞季さん）が出場。地区大会を勝ち抜き全国大会への出場を果たしました。

全国大会では55名が出場する中、小原さんが内閣総理大臣賞を受賞し、戸星若菜さん、足立瑞季さんの2名も後援団体長賞を受賞しました。

[入賞した小原さんと戸星さんと足立さん]

出場した学生たちは、日々の授業で培った調理技術に加え、放課後の自主練習や休日の料理研究などを通じて技術と感性を磨き、大会に向けて努力を重ねてきました。その成果が実を結び、今回の受賞につながりました。

[最高賞「内閣総理大臣賞」受賞作品]

本校では今後も、学生一人ひとりの技術力と創造力を高め、将来の食のプロフェッショナルを育成する教育を推進してまいります。

グルメピックとは

「グルメピック」は、全国の調理師養成施設の卒業見込み者を対象に開催される、調理技術の全国大会です。日本料理・西洋料理・中国料理の各部門に分かれ、調理師養成施設で学んだ基礎的かつ実践的な調理技術を競います。

優れた技術を有する出場者には、後援省庁の大臣賞・長官賞をはじめとする各賞が授与されます。

第41回調理師養成施設調理技術コンクール（グルメピック）

（全国調理師養成施設協会HP）

https://www.jatcc.or.jp/news/2026/02/41-3.html

