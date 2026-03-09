格安マンスリーレンタカー専門会社、カルノリレンタカー『名古屋有松店』の累計予約件数が300件を突破！Google口コミ数は50件超！

カルノリレンタカー株式会社

オープンから1年半経過したカルノリレンタカー名古屋有松店の累計予約件数が300件を突破いたしました。Google口コミ数は50件超、評価は4.9となっています。カルノリレンタカー名古屋有松店は格安マンスリーレンタカー店です。マンスリー・ウィークリーレンタカー専門の会社として、ここまでノウハウと実績を蓄積してきました。引き続きお客さまに喜んでいただくことを第一として参ります。

カルノリレンタカー名古屋有松店の概要

HP：https://karunori-car.com/store/aichi/nagoyaarimatsu/

住所：〒458-0911 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間高根22番地

GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/79qrKSz7BFcpak8BA

アクセス：名鉄名古屋本線 有松駅から徒歩8分

電話番号：050-1725-0305

営業時間：10:00～19:00（不定休/予約制）

LINE：https://lin.ee/hRMFuMD

カルノリレンタカー名古屋有松店の特徴１.：1日~1週間~1ヶ月の長期利用が可能なこと

カルノリレンタカーはマンスリー、ウィークリー利用が多い、長期専門の格安レンタカー会社です。観光のお客さまもいらっしゃいますが、1日～3日貸しは少なくなります。マンスリー、ウィークリー専門として蓄積してきたノウハウをお客さまにお届けし、高品質なサービスを提供して参ります。

カルノリレンタカー名古屋有松店の特徴２.：軽自動車から普通車まで格安でレンタルできること

カルノリレンタカーは軽自動車を中心とした、格安のレンタカー会社です。価格の安さは日本トップクラスです。徹底した業務効率化、組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターさまを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除しています。その結果、お客さまに喜んでいただける価格が実現できています。

料金は以下からご確認ください。

https://karunori-car.com/price/

カルノリレンタカー名古屋有松店の特徴３.：安かろう悪かろうは徹底排除、お客さまからの高評価口コミを獲得

カルノリレンタカーは格安レンタカーですが『安かろう悪かろう』は徹底排除しています。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいですが、それ以外の『接客サービス』には日本一力を入れて取り組んでいます。その結果、Googleの口コミにおいて、お客さまから高評価な口コミをいただいています。

愛知県名古屋市近辺でレンタカーをお探しの方は是非カルノリレンタカー名古屋有松店をご利用ください。

カルノリレンタカー名古屋有松店の概要

HP：https://karunori-car.com/store/aichi/nagoyaarimatsu/

住所：〒458-0911 愛知県名古屋市緑区有松町大字桶狭間高根22番地

GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/79qrKSz7BFcpak8BA

アクセス：名鉄名古屋本線 有松駅から徒歩6分

電話番号：050-1725-0305

営業時間：10:00～19:00（不定休/予約制）

LINE：https://lin.ee/hRMFuMD

本件に関する問い合わせ先

カルノリレンタカー株式会社

お問い合わせ：https://karunori-car.com/contact/

mail：info@karunori-car.com

カルノリレンタカーのFCについて

FC加盟のご案内：https://karunori-car.com/fc/

最新の情報を配信しているLINE：https://line.me/ti/p/%40543gwyth

最新の情報を配信しているYouTube：https://www.youtube.com/@karunori/videos