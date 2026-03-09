【こどもの休日の過ごし方】連休最初のお出かけに！ぐりんぱで楽しい思い出を作ろう

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、2026年４月25日（土）に１泊２日「富士山ぐりんぱ わくドキアクティビティキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1870)」を開催します。"アタマとカラダを使って遊ぶ"をコンセプトにしたアスレチックで、お友達と協力しながらゴールを目指します。メリーゴーランドや水陸両用自転車など、乗り物のアトラクションも充実。わくわくドキドキ、春の思い出づくりにピッタリのツアーにぜひご参加ください。

■おすすめポイント

１．富士山を背景にアスレチックを楽しめる「ぐりんぱ」

標高1,200m、富士山二合目に位置する遊園地「ぐりんぱ」にて、豊かな自然を感じながらアスレチックを楽しみます。

２．大人気アトラクション「ピカソのタマゴ」！

カラフルな色づかいと不思議な形状を持った新しいタイプのアスレチック施設「ピカソのタマゴ」、アスレチックコースは全部で21種類。運動系、バランス系、迷路系など、想像力や運動能力を鍛えることができます。

３．新アトラクション「戦慄ナイトバギー ～Deep Fog～」！

暗闇に包まれた森を進むライド＆ウォーク型のナイトバギーアトラクションを体験します。暗闇が苦手なお子様は、スクールツアーシップ主催のお楽しみ会へ参加します。

■富士山ぐりんぱ わくドキアクティビティキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026年４月25日 (土)～４月26日 (日)

（申込締切日：2026年４月21日(火)）

・対象：年長～中３（男女）※ツアー出発日の学年です

・開催地：静岡県駿東郡小山町

・食事：朝１回、昼２回、夕１回

・交通手段：普通列車利用（新宿発）

・旅行代金：【小学生】42,900円 【中学生】53,900円

・旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員：40名（最少催行人員：10名）

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1870

■スケジュール

（１日目）

８：00～９：00 新宿発（普通列車）御殿場着

●ぐりんぱのアスレチックを遊びつくそう！

・ピカソのタマゴ

・しばふ広場ASOBIBA

・バーベキュー

・戦慄ナイトバギー ～Deep Fog～またはお楽しみイベント など

（２日目）

●ぐりんぱでアトラクションに乗ろう！

・絶景空中階段「雲のはしっこ」

・観覧車

・メリーゴーランド

・インモーション

・透明ゴンドラ など

17：30～18：30 御殿場発（普通列車）新宿着

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーの申込受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 長野

Email ：riso-pr@tomas.jp