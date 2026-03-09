2026年春に閉校する埼玉県立皆野高等学校へ、UUUMクリエイターが「卒業前の思い出」をデリバリー。Uber Eatsと連携したサプライズ企画をサポート

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司、以下「UUUMマーケティング」)は3月6日(金)、Uber Eats Japan合同会社(以下「Uber Eats」)が実施した、埼玉県立皆野高等学校の卒業生へのサプライズデリバリープロジェクトを、クリエイターのキャスティング面からサポートしたことをお知らせします。

本プロジェクトは、2026年3月をもって閉校する同校の3年生から寄せられた「卒業前にクラスみんなでUber Eatsを頼んで楽しみたい」という声がきっかけとなり実現。UUUMマーケティングは、高校生に絶大な人気を誇る元きょんくまのくま(UUUM所属)と、埼玉県秩父郡皆野町を拠点に活動するゆとりheavenのいよ氏(皆野町地域おこし協力隊)を繋ぎ、記憶に残る「特別な体験」を支援しました。

人気クリエイターがUber Eats配達パートナーに！サプライズで届ける「最高の卒業祝い」

本プロジェクトの趣旨に賛同したくまと、移住先・皆野町を中心に活動するいよ氏の2人が、卒業生へのエールを込めて有志で参加。当日は、2人がUber Eatsの配達パートナーに扮してサプライズ登場し、生徒たちが注文した商品を直接手渡すと、教室内は驚きと大きな歓声に包まれました。

その後、くまによる特別授業としてスポーツテスト対決も実施。生徒に人気のドッヂビーで真剣勝負を繰り広げ、卒業を控えた生徒たちへ一生の思い出となる「特別な時間」をお届けしました。当日の様子は、後日くまのYouTubeチャンネルにて公開する予定です。

クリエイターの「影響力」を、地域社会の「笑顔」へ

本プロジェクトは、クリエイターが持つ「影響力」を、社会のポジティブな変化へつなげる活動です。

2026年春に閉校を迎える埼玉県立皆野高等学校の生徒たちに対し、デジタルで活躍するクリエイターがリアルの場で「特別な体験」を届ける。これは、エンターテインメントが単なる娯楽を超え、地域社会の課題や大切な節目に寄り添う「心のインフラ」になり得ることを示しています。



UUUMは、クリエイターの持つ創造力や発信力を通じて、地域社会にポジティブな変化をもたらし、皆さまの心に深く残る瞬間をこれからも創っていきます。

くまからのコメント

学校で生徒たちと触れ合い、懐かしい気持ちになりましたし、高校生の皆さんからとても良い空気をもらいました。企画の前日は少し不安で、本当に普通にUber Eatsの配達パートナーが来た、という感じになってしまったらどうしようと少し緊張して当日を迎えました。でも、僕のことを知ってくれている生徒もいたので、とても楽しく参加することができました。

くまについて

くま(くまとか)

UUUM所属。元きょんくま(登録者数172万人)メンバー。2016年から活動。24時間生活企画や大食い企画などで人気を博す。2025年12月にきょんくまを解散し、現在は「くまとか」チャンネルを立上げ、自身の趣味や別荘改築など過酷企画から離れ楽しく生きている。

YouTubeチャンネル「くまとか」

https://www.youtube.com/@kuma_nantokakontoka

UUUMマーケティングについて

社名：UUUMマーケティング株式会社

設立：2025年10月

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 司