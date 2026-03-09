「NIJISANJI EN」に所属する「BY THE BEAT(バイ・ザ・ビート)」の1周年を記念したオリジナルグッズが全世界で発売決定！3月15日より予約販売開始
株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト／バーチャルライバーグループ「NIJISANJI EN」に所属するユニット「BY THE BEAT(バイ・ザ・ビート)」の1周年を記念したオリジナルグッズを、2026年3月15日(日)より全世界にて予約販売開始いたします。
「BY THE BEAT」は、ジール・ギンジョウカ（Zeal Ginjoka）、フリオドール（Freodore）、セイブル（Seible）、ケイリクス・デボネア（Kaelix Debonair）の4名によるユニットです。
今回発売するグッズでは、パンクロックのテイストを取り入れた新たなビジュアルを使用しています。伝統的なパンクファッションをベースに、蛍光色やメタリックな質感をミックス。普段とは異なるやんちゃとクールさを兼ね備えた、1周年を記念した特別なビジュアルにぜひご注目ください。
■グッズラインナップ
アクリルスタンド：Zeal Ginjoka・Freodore・Seible・Kaelix Debonair 各1種
●商品名 ：アクリルスタンド Zeal Ginjoka
アクリルスタンド Freodore
アクリルスタンド Seible
アクリルスタンド Kaelix Debonair
●素材 ：アクリル樹脂
●サイズ ：台座共通：約W60×H60mm
本体：Zeal Ginjoka 約W121×H165mm、Freodore 約W67×H142mm、
Seible 約W90×H139mm、Kaelix Debonair 約W93×H150mm
●生産国 ：中国
●価格 ：\1,760（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ホログラム缶バッジ：Zeal Ginjoka・Freodore・Seible・Kaelix Debonair 各2種
●商品名 ：ホログラム缶バッジ Zeal Ginjoka１.
ホログラム缶バッジ Zeal Ginjoka２.
ホログラム缶バッジ Freodore１.
ホログラム缶バッジ Freodore２.
ホログラム缶バッジ Seible１.
ホログラム缶バッジ Seible２.
ホログラム缶バッジ Kaelix Debonair１.
ホログラム缶バッジ Kaelix Debonair２.
●素材 ：紙、ブリキ、PET
●サイズ ：直径 約56mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\550（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
フォト風カード2枚セット：Zeal Ginjoka・Freodore・Seible・Kaelix Debonair 各1種
●商品名 ：フォト風カード2枚セット Zeal Ginjoka
フォト風カード2枚セット Freodore
フォト風カード2枚セット Seible
フォト風カード2枚セット Kaelix Debonair
●素材 ：紙
●サイズ ：約W56×H87mm
●生産国 ：日本
●価格 ：\660（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
Tシャツ 各1種
●商品名 ：Tシャツ
●素材 ：綿100％
●サイズ ：フリーサイズ（メンズLLサイズ相当）
●生産国 ：本体：中国製／印刷：日本
●価格 ：\3,850（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
レコード型コースター：Zeal Ginjoka・Freodore・Seible・Kaelix Debonair 各1種
●商品名 ：レコード型コースター【紙製ジャケット付き】 Zeal Ginjoka
レコード型コースター【紙製ジャケット付き】 Freodore
レコード型コースター【紙製ジャケット付き】 Seible
レコード型コースター【紙製ジャケット付き】 Kaelix Debonair
●素材 ：本体 ATBC-PVC、紙製ジャケット 紙
●サイズ ：本体 約直径100mm、紙製ジャケット 約W114×H114mm
●生産国 ：中国
●価格 ：\1,540（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
ぬいぐるみ：Zeal Ginjoka・Freodore・Seible・Kaelix Debonair 各1種
●商品名 ：ぬいぐるみ Zeal Ginjoka
ぬいぐるみ Freodore
ぬいぐるみ Seible
ぬいぐるみ Kaelix Debonair
●素材 ：ポリエステル
●サイズ ：Zeal Ginjoka 約W75×H470×D77mm（真っ直ぐに伸ばした状態）
Freodore 約W140×H140×D160mm（座った状態）
Seible 約W135×H155×D90mm（座った状態）
Kaelix Debonair 約W175×H163×D90mm（座った状態）
※製品の仕様上、個体差によりサイズに大小ばらつきが出る場合がございます。
●生産国 ：中国
●価格 ：\3,500（税込）
●販売元 ：株式会社サイバーエージェント
●著作権表記：(C)ANYCOLOR, Inc.
※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。
〈ノベルティキャンペーン詳細〉
Cyber Goods Storeでは「BY THE BEAT」1周年記念グッズを1会計3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムでステッカーを1枚（全4種）プレゼントいたします。
※ノベルティステッカーの種類はお選びいただけませんので、あらかじめご了承ください。
※1会計につき税込3,000円以上お買い上げの方が対象です。
※送料や関税等はノベルティ対象金額に含まれません。
※にじさんじオフィシャルストア、NIJISANJI EN Official Storeではノベルティ配布を実施しておりません。予めご了承ください。
（例）
・1回のご注文で税込6,000円以上ご購入いただいた場合
→合計2枚のステッカーをプレゼント
・4回に分割してご注文いただいた場合
（1回目：税込3,000円、2回目：税込5,800円、3回目：税込200円 4回目：税込3,100円）
→合計3枚のステッカーをプレゼント ※内訳 1回目1枚、2回目1枚、3回目0枚、4回目1枚
■販売詳細
・予約受付期間：2026年3月15日（日）13:00～2026年4月15日（水）23:59
・お届け時期 ：2026年7月初旬より順次発送予定 ※ぬいぐるみのみ、2026年7月下旬頃の発送を予定しております。
・予約受付場所：
Cyber Goods Store
https://cybergoods-store.jp/collections/nijisanji-en-by-the-beat-260225
にじさんじオフィシャルストア
https://shop.nijisanji.jp/TAG_898
NIJISANJI EN Official Store（海外販売）
https://nijisanji-store.com/collections/by-the-beat-1st-anniversary
※発送予定時期は変更となる可能性がございます。
■キャンペーン詳細
Cyber Goods Storeでは「BY THE BEAT」1周年記念グッズを1会計税込3,000円以上ご購入いただくごとに、ランダムでステッカーを1枚（全4種）プレゼントいたします。
〈キャンペーン応募方法〉
１. NIJISANJIEN_ANV公式 X（ https://x.com/NIJISANJIEN_ANV ）をフォロー
２. 該当ポストをリポスト（「#NIJISANJIEN_ANV」を付けて投稿をお願いします。）
〈キャンペーン応募期間〉
2026年3月15日（日）13:00～2026年3月21日（土）23:59まで
〈プレゼント対象グッズ〉
アクリルスタンド（4種）、ホログラム缶バッジ（8種）、フォト風カード2枚セット（4種）、
Tシャツ（1種）、レコード型コースター【紙製ジャケット付き】（4種）、ぬいぐるみ（4種）
※該当ポストは１.のアカウントよりご確認ください。
※当選発表は、2026年3月27日（金）までにXのDMにてご連絡いたします。
※ダイレクトメールを受信拒否設定している場合、当選連絡をすることができないため、応募対象外となります。
※ご当選の権利は第三者への譲渡や、現金とのお引き換えはできません。
※当社の個人情報保護に関する基本方針については、以下のプライバシーポリシーをご確認ください。https://www.cyberagent.co.jp/privacy/
■ライバープロフィール
・Zeal Ginjoka（ジール・ギンジョウカ）
最高の一杯とビートを作る腕前で知られる、謎に包まれた過去を持つ頼れるバーテンダー。
X：https://x.com/ZealGinjoka
YouTube：https://www.youtube.com/@ZealGinjoka
・Freodore（フリオドール）
ステージに上がっても降りても仕事に情熱を燃やす、真面目でどこか可愛げのあるデザイナー。
X：https://x.com/Freo_2434
YouTube：https://www.youtube.com/@Freodore_nijisanji
・Seible（セイブル）
注目を浴びることが大好きで人をまとめる力がある快活なプロモーター。
X：https://x.com/Seible_2434
YouTube：https://www.youtube.com/@Seible_nijisanji
・Kaelix Debonair（ケイリクス・デボネア）
仕事はサボりがちだがやる時はやる、自然な魅力を持つ呑気なバウンサー。
X：https://x.com/KaelixDebonair
YouTube：https://www.youtube.com/@KaelixDebonair
■「NIJISANJI EN」について
2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。
YouTube ：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch ：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X ：https://x.com/NIJISANJI_World
Website ：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit ：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram ：https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok ：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin ：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook ：https://www.facebook.com/nijisanji.official/
