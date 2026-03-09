直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第9話「不穏な火の粉」あらすじ＆先行場面カット到着！
TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の続報です。
2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して
第9話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。
公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。
TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。
▼第9話「不穏な火の粉」あらすじ（3/15放送）
“狐火”と呼ばれる放火魔の正体が、かつての天才花火師『秀助（CV：安田顕）』であることが判明する。秀助には、とある花火の実験で事故が起こり、妻子の命を奪われるという悲惨な過去が……。秀助は心を壊し、火消や世間を憎んでいた。復讐に囚われて炎を操る秀助は、江戸すべてを焼き尽くす大火を仕掛けようとしていた！
一方、火付盗賊改方の長官・長谷川平蔵（CV：小村哲生）とともに、源吾たちぼろ鳶組は“狐火”を待ち構えるが、秀助の張った罠により火の手は瞬く間に広がる！
▼先行場面カット
▼イントロダクション
その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥
かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。
訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。
新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。
妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。
一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、
江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。
迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！
▼放送情報
CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中
※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます
AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送
※リピート放送あり
▼配信情報
・毎週月曜日1時～3日間先行配信
U-NEXT／アニメ放題
・毎週木曜0時～順次配信開始
Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix
・最新話期間限定 無料配信
Abema／TVer
・レンタル配信
HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus
▼制作クレジット
監督：八隅 宏
監督の御頭：亀垣 一
シリーズ構成：森 龍介
脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平
キャラクター原案：BILBA
CG監督：眞田 竹志
音響監督：田中 章喜
音楽：高梨 康治
アニメーション制作：SynergySP
▼出演者クレジット
梅原 裕一郎（松永 源吾役）
梅田 修一朗（鳥越 新之助役）
木村 昴（寅次郎役）
島崎 信長（彦弥役）
小野 賢章（加持 星十郎役）
三吉 彩花（深雪役）
遊佐 浩二（折下 左門役）
諏訪部 順一（大音 勘九郎役）
▼WEB関連
・公式HP：https://hikuidori-project.com/
・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）
・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥 ＃ぼろ鳶