直木賞作家・今村翔吾の大ヒット小説 TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」第9話「不穏な火の粉」あらすじ＆先行場面カット到着！

TVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」の続報です。


2026年1月11日（日）よりCBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中のTVアニメ「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に関して


第9話のあらすじと先行場面カットを解禁いたします。



公式HPや公式X（@hikuidori_pj）にて、今後も、アニメ・漫画に関する様々な情報を公開していきます。


TVアニメ&漫画「火喰鳥 羽州ぼろ鳶組」に是非ご期待ください。



以上、本情報のご掲載を、どうぞお願いいたします。




▼第9話「不穏な火の粉」あらすじ（3/15放送）


“狐火”と呼ばれる放火魔の正体が、かつての天才花火師『秀助（CV：安田顕）』であることが判明する。秀助には、とある花火の実験で事故が起こり、妻子の命を奪われるという悲惨な過去が……。秀助は心を壊し、火消や世間を憎んでいた。復讐に囚われて炎を操る秀助は、江戸すべてを焼き尽くす大火を仕掛けようとしていた！


一方、火付盗賊改方の長官・長谷川平蔵（CV：小村哲生）とともに、源吾たちぼろ鳶組は“狐火”を待ち構えるが、秀助の張った罠により火の手は瞬く間に広がる！



▼イントロダクション


その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥



かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。


訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。


新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。


妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。


一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、


江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。



迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！




▼放送情報


CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中


※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます



AT-Xにて毎週火曜20時00分～放送


※リピート放送あり




▼配信情報


・毎週月曜日1時～3日間先行配信


U-NEXT／アニメ放題



・毎週木曜0時～順次配信開始


Prime video／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／DMM TV／wowowオンデマンド／Jcom STREASM／TELASA／milplius／pontaパス／ABEMAプレミアム／アニメフェスタ／FOD／Hulu／Lemino／Netflix



・最新話期間限定 無料配信


Abema／TVer



・レンタル配信


HAPPY!動画／J:Com STREAM／milplius／TELASA／VIDEX／ビデオマーケット／カンテレドーガ／music.jp／ニコニコチャンネル／ムービーフルPlus




▼制作クレジット


監督：八隅 宏


監督の御頭：亀垣 一


シリーズ構成：森 龍介


脚本：森 龍介／福田 晶平／冨田 頼子／西村 耕平


キャラクター原案：BILBA


CG監督：眞田 竹志


音響監督：田中 章喜


音楽：高梨 康治


アニメーション制作：SynergySP




▼出演者クレジット


梅原 裕一郎（松永 源吾役）


梅田 修一朗（鳥越 新之助役）


木村 昴（寅次郎役）


島崎 信長（彦弥役）


小野 賢章（加持 星十郎役）


三吉 彩花（深雪役）


遊佐 浩二（折下 左門役）


諏訪部 順一（大音 勘九郎役）




▼WEB関連


・公式HP：https://hikuidori-project.com/


・公式X：https://x.com/hikuidori_pj　（@hikuidori_pj）


・推奨ハッシュタグ：#火喰鳥　＃ぼろ鳶