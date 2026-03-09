「ディッパーダン」公式キャラクター「ディッパー・ワン」、初プライズ化！４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始
株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）主催のコンテストから生まれたキャラクター「ディッパー・ワン」の初のプライズゲーム用景品「ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット」を、４月17日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。
◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan)
◆展開店舗はこちら：
https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf(https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf)
●「ディッパー・ワン」
キャラis主催のコンテストから、クレープチェーンの「ディッパーダン」公式キャラクターに採用されたキャラクター。『ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。店員さんに巻いてもらった青いリボンがお気に入り。イチゴが大好物で、人懐っこくて元気いっぱいな子。』
「ディッパー・ワン」プライズゲーム用景品 概要
景品：ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット 全２種
展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了
店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン
「ディッパー・ワン」 プライズゲーム用景品
ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット 全2種
たて約12cm
ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。
「ノーマル」、「スマイル」の2種類。
●プライズ化を記念したキャンペーンを開催！
■「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が当たるXキャンペーンを開催！
限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が抽選で５名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。
応募方法：下記の方法でご応募ください。
ディッパーダン公式Xとモーリーファンタジー公式Xの両方をフォローし、指定ポストをリポスト
ディッパーダン公式X：https://x.com/DipperDan_CREPE
モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of
応募期間：2026年４月９日(木) 17：30 ~ ４月26日(日) 23：59
■「クレーンゲーム1回無料クーポン」＆ディッパーダンのお店で使える「クレープ割引クーポン」がついたぬりえをプレゼント！
配布店舗：ディッパーダンのお店が併設された、ディッパー・ワン展開店舗
配布対象：時間内定額であそび放題「よくばりパス」または、時間制施設利用のお子さま
■「ちきゅうのにわ」6店舗でぬりえイベント開催！
期間：2026年4月17日（金）~ ４月30日（木）
１.11:30～12:00 ２.13:30～14:00 ３.15:30～16:00
開催店舗：「ちきゅうのにわ」6店舗
高岡店（3月18日オープン）、新小松店、幕張新都心店、ぽっぷそよら浜松西伊場店、橿原店、姫路リバーシティー店
※別途施設利用料がかかります。
※幕張新都心店：4/24(金)１.は実施しません
※そよら浜松西伊場店：開催日時・定員が異なる場合がございます。
くわしくは店舗にご確認ください。
■イオンファンタジーLINE公式アカウントの「クレーンゲーム１回無料クーポン」をプレゼント！
イオンファンタジーLINE公式アカウント を友だち追加しているお客さまに、「ディッパー・ワン」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」をプレゼントいたします。
クーポン有効期間：2026年４月17日(金)～４月28日(火)
※リッチメニューの「クーポン一覧」よりご確認いただけます。
※「ディッパー・ワン」が対象のクレーンゲームが1回無料になります。
※クーポンのご利用は 1アカウント1回限りです。
一部対象外の店舗がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
LINE 友だち追加用URL:https://lin.ee/HrD7BMC
●キャラisとは
キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。
サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：
https://charaise.jp/inquiry
公式HP：https://charaise.jp/
公式X：https://x.com/charaise_of
公式Instagram: https://www.instagram.com/charaise_of/
※画像はイメージです。
※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。
※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。
※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。