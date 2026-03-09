「ディッパーダン」公式キャラクター「ディッパー・ワン」、初プライズ化！４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー


株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）主催のコンテストから生まれたキャラクター「ディッパー・ワン」の初のプライズゲーム用景品「ディッパー・ワン　ぬいぐるみマスコット」を、４月17日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。


◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan)


◆展開店舗はこちら：


https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf(https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf)


●「ディッパー・ワン」


キャラis主催のコンテストから、クレープチェーンの「ディッパーダン」公式キャラクターに採用されたキャラクター。『ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。店員さんに巻いてもらった青いリボンがお気に入り。イチゴが大好物で、人懐っこくて元気いっぱいな子。』



「ディッパー・ワン」プライズゲーム用景品　概要


景品：ディッパー・ワン　ぬいぐるみマスコット　全２種


展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了


店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン


「ディッパー・ワン」 プライズゲーム用景品


ディッパー・ワン　ぬいぐるみマスコット　全2種


たて約12cm　


ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。


「ノーマル」、「スマイル」の2種類。


●プライズ化を記念したキャンペーンを開催！

■「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が当たるXキャンペーンを開催！




限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が抽選で５名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。



応募方法：下記の方法でご応募ください。


ディッパーダン公式Xとモーリーファンタジー公式Xの両方をフォローし、指定ポストをリポスト


ディッパーダン公式X：https://x.com/DipperDan_CREPE


モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of


応募期間：2026年４月９日(木) 17：30 ~ ４月26日(日) 23：59



■「クレーンゲーム1回無料クーポン」＆ディッパーダンのお店で使える「クレープ割引クーポン」がついたぬりえをプレゼント！




配布店舗：ディッパーダンのお店が併設された、ディッパー・ワン展開店舗


配布対象：時間内定額であそび放題「よくばりパス」または、時間制施設利用のお子さま



■「ちきゅうのにわ」6店舗でぬりえイベント開催！




期間：2026年4月17日（金）~ ４月30日（木）


１.11:30～12:00 ２.13:30～14:00 ３.15:30～16:00


開催店舗：「ちきゅうのにわ」6店舗


高岡店（3月18日オープン）、新小松店、幕張新都心店、ぽっぷそよら浜松西伊場店、橿原店、姫路リバーシティー店


※別途施設利用料がかかります。


※幕張新都心店：4/24(金)１.は実施しません


※そよら浜松西伊場店：開催日時・定員が異なる場合がございます。


くわしくは店舗にご確認ください。



■イオンファンタジーLINE公式アカウントの「クレーンゲーム１回無料クーポン」をプレゼント！




イオンファンタジーLINE公式アカウント を友だち追加しているお客さまに、「ディッパー・ワン」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」をプレゼントいたします。


クーポン有効期間：2026年４月17日(金)～４月28日(火)



※リッチメニューの「クーポン一覧」よりご確認いただけます。


※「ディッパー・ワン」が対象のクレーンゲームが1回無料になります。


※クーポンのご利用は 1アカウント1回限りです。


一部対象外の店舗がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。


LINE 友だち追加用URL:https://lin.ee/HrD7BMC


●キャラisとは


キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。


サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：


https://charaise.jp/inquiry





公式HP：https://charaise.jp/


公式X：https://x.com/charaise_of


公式Instagram: https://www.instagram.com/charaise_of/



※画像はイメージです。　


※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。


※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。


※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。


※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。