「ディッパーダン」公式キャラクター「ディッパー・ワン」、初プライズ化！４月17日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、当社が運営するオリジナルキャラクター特化型プラットフォーム「キャラ is」（URL: https://charaise.jp/）主催のコンテストから生まれたキャラクター「ディッパー・ワン」の初のプライズゲーム用景品「ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット」を、４月17日（金）より当社限定でアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において順次展開いたします。

◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#dipperwan)

◆展開店舗はこちら：

https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf(https://www.fantasy.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/260417dipperwan.pdf)

●「ディッパー・ワン」

キャラis主催のコンテストから、クレープチェーンの「ディッパーダン」公式キャラクターに採用されたキャラクター。『ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。店員さんに巻いてもらった青いリボンがお気に入り。イチゴが大好物で、人懐っこくて元気いっぱいな子。』

「ディッパー・ワン」プライズゲーム用景品 概要

景品：ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット 全２種

展開期間：2026年４月17日（金） ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン

「ディッパー・ワン」 プライズゲーム用景品

ディッパー・ワン ぬいぐるみマスコット 全2種

たて約12cm

ある時からDipper Danクレープの中に住み着いた生クリームの妖精。

「ノーマル」、「スマイル」の2種類。

●プライズ化を記念したキャンペーンを開催！

■「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が当たるXキャンペーンを開催！

限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、「クレープ無料券5枚＋ディッパー・ワンの20cmぬいぐるみ１体」が抽選で５名さまに当たるSNSキャンペーンを開催いたします。詳細は公式アカウントをご確認ください。

応募方法：下記の方法でご応募ください。

ディッパーダン公式Xとモーリーファンタジー公式Xの両方をフォローし、指定ポストをリポスト

ディッパーダン公式X：https://x.com/DipperDan_CREPE

モーリーファンタジー公式X：https://x.com/mollyfantasy_of

応募期間：2026年４月９日(木) 17：30 ~ ４月26日(日) 23：59

■「クレーンゲーム1回無料クーポン」＆ディッパーダンのお店で使える「クレープ割引クーポン」がついたぬりえをプレゼント！

配布店舗：ディッパーダンのお店が併設された、ディッパー・ワン展開店舗

配布対象：時間内定額であそび放題「よくばりパス」または、時間制施設利用のお子さま

■「ちきゅうのにわ」6店舗でぬりえイベント開催！

期間：2026年4月17日（金）~ ４月30日（木）

１.11:30～12:00 ２.13:30～14:00 ３.15:30～16:00

開催店舗：「ちきゅうのにわ」6店舗

高岡店（3月18日オープン）、新小松店、幕張新都心店、ぽっぷそよら浜松西伊場店、橿原店、姫路リバーシティー店

※別途施設利用料がかかります。

※幕張新都心店：4/24(金)１.は実施しません

※そよら浜松西伊場店：開催日時・定員が異なる場合がございます。

くわしくは店舗にご確認ください。

■イオンファンタジーLINE公式アカウントの「クレーンゲーム１回無料クーポン」をプレゼント！

イオンファンタジーLINE公式アカウント を友だち追加しているお客さまに、「ディッパー・ワン」が入ったクレーンゲームで使える「クレーンゲーム1回無料クーポン」をプレゼントいたします。

クーポン有効期間：2026年４月17日(金)～４月28日(火)

※リッチメニューの「クーポン一覧」よりご確認いただけます。

※「ディッパー・ワン」が対象のクレーンゲームが1回無料になります。

※クーポンのご利用は 1アカウント1回限りです。

一部対象外の店舗がございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

LINE 友だち追加用URL:https://lin.ee/HrD7BMC

●キャラisとは

キャラisとはクリエイターの「描きたい」と企業の「欲しい」をつなぐ、キャラクターに特化したプラットフォームです。オリジナルキャラクターの開発や、キャラクターによる商品のプロモーション、キャラクターのあれこれを全面的にサポートいたします。ライセンシーも募集しております。

サービス、キャラクター、ライセンス関連に関してのお問い合わせはこちら：

https://charaise.jp/inquiry

公式HP：https://charaise.jp/

公式X：https://x.com/charaise_of

公式Instagram: https://www.instagram.com/charaise_of/

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。