アルコニックス、３年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

アルコニックス株式会社

アルコニックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：手代木 洋、以下、アルコニックス）は、経済産業省が定める健康経営優良法人認定制度に基づき、3年連続で「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。

■健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

・「健康経営優良法人認定制度」

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■アルコニックスの健康経営への取り組みについて

アルコニックスグループは、価値創出の源泉は「人財」であると考え、従業員一人ひとりの能力や個性を重要視しています。従業員が能力を最大限に発揮するためには、従業員とその家族の心身の健康が重要と考え、「アルコニックスグループ健康宣言」を策定、健康経営を実践し、一人ひとりが生き生きと働ける職場づくりを推進しています。

さらに、「健康経営戦略マップ」を策定し、３つの目標指標を設定、その指標に基づき施策を行っています。

【健康関連の最終的な目標】

１.体調不良による生産性の低下（プレゼンティーズム）の低減

２.病気やけが等で仕事を休んでいる人（アブセンティーズム）の低減

３.働きやすさ（ワーク・エンゲージメント）の向上

【アルコニックス（単体）における主な取組み】

- 働きやすい環境づくり-入社年数にかかわらず全従業員に一律20日の年次有給休暇を付与年次有給休暇の取得率100％を目指す - 2024年度 実績：78.9% （2021年度比 8.2pt増加）-私傷病治療と仕事の両立支援制度の導入治療をしながら働くことを希望する社員が、安心して長く働き続けられることを目的に導入- 長時間残業の抑制-2024年度の平均残業時間は1か月あたり13時間 （2021年度比 2時間減少）- 健康保持・増進施策-健康相談窓口の設置-人間ドック検診実施（未受診者への受診勧奨）-健康診断結果の事後フォロー-特定保健指導推進-健康セミナー実施-インフルエンザ予防接種の費用補助

【健康経営戦略マップ】（アルコニックス 公式サイトより引用）

○ アルコニックスグループの人財への取組みにつきましては、公式サイト または 統合報告書をご覧ください。

公式サイト 「健康経営」：https://www.alconix.com/sustainability/human_capital/#human03

統合報告書2025：https://www.alconix.com/assets/docs/ir/integrated_report_ja.pdf

【アルコニックスグループについて】

パーパス《グループの存在意義》：どこかにいる、だれかの未来のために

ビジョン《グループのありたい姿》：ヒトをつなぐ、モノをつなぐ、技術をつなぐ

アルコニックスグループは「夢みた未来を描く」をコーポレートスローガンとして掲げ、「卸売・流通」機能を担う商社流通セグメントと、「加工・製造」機能を担う製造セグメントからなる、アルミや銅、レアアースなどのモノづくりに欠かせない非鉄金属をワンストップで提供する「総合ソリューションプロバイダー」企業です。次世代を見据えた事業展開により、国内の製造業において持続可能なビジネスモデルを生み出し、競争力向上を目指していきます。

【アルコニックス株式会社】（東証プライム：3036）

代表者 ：代表取締役 社長執行役員CEO 手代木 洋

所在地 ：〒100-6112 東京都千代田区永田町二丁目11番1号 山王パークタワー12階

事業内容 ：非鉄金属及びレアメタル、レアアース等の製品並びに原材料等の輸出、輸入及び国内販売

