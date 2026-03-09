「長崎ちゃんめん」大阪矢田店 3月11日（水）グランドオープン！（旧 長崎ちゃんぽん十鉄跡地にオープンいたします）

株式会社焼肉坂井ホールディングス

長崎ちゃんぽん十鉄跡地に「長崎ちゃんめん」大阪矢田店を「麺中華れすとらん」としてのブランドも新たに3月11日（水）にグランドオープンいたします。「鉄板焼きちゃんめん」シリーズや「中華かつ丼」など、麺、中華としての可能性を追究した新メニューもご用意いたします。また、3月11日（水）・12日（木）の両日は先着100組様にキャベツ（1玉）または卵（1パック：6個入り）をプレゼントいたします。さらに、2,000組様限定でお得なクーポン券もご用意しております。是非、この機会にお得に「長崎ちゃんめん」をお楽しみください。スタッフ一同、皆さまのご来店をお待ちしております。

長崎ちゃんめん 大阪矢田店

グランドオープン記念プレゼントの内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28006/table/527_1_80dcd8b55c6b43c09a47058082972736.jpg?v=202603090951 ]外観イメージ店内イメージ周辺地図

プレゼントその1

オープンより2日間限定（3/11・3/12）ご来店先着100名様に「キャベツ（1玉）」もしくは

「卵（1パック：6個入り）」

※期間中、お食事をされたお客様、各日先着100名様限定（ドリンク / サイドメニューのみは除く）

※卵の殻の色は、赤、ピンク、白の場合がございます。

プレゼントその2

長崎ちゃんめん 大阪矢田店 お食事クーポン券（2,000組様限定）

※なくなり次第配布は終了いたします。※クーポンはお一人様につき1枚ご利用可能です。

※他の割引券、サービス券との併用はできません。

※クーポン券と現金のお引き換えはいたしかねます。

※次回ご来店の際、ご利用ください。

※お持ち帰りにはご利用できません。

※お食事されたお客様に限ります。（ドリンク / サイドメニューのみは除く）

おもなメニュー

※画像はイメージでございます

長崎ちゃんめん店舗

山口県17店舗 広島県5店舗 島根県1店舗 岡山県8店舗 兵庫県1店舗 大阪府1店舗

https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/shop

「長崎ちゃんめん」のこだわり

■ 野菜

長崎ちゃんめんは、キャベツ・もやし・玉葱、人参、木耳、コーン等、沢山の種類の野菜を使用しております。また国産キャベツともやしをたっぷり使用しており、野菜たっぷりちゃんめんの野菜の総重量は約380gです。成人が1日に必要とする野菜の摂取量は約350ｇと言われていることからも、野菜たっぷりでお届けしています。

■ 生麺

麺は自社工場で毎日製造、いつでも安心安全で美味しい商品をお客様に提供する為、こだわりを持って取り組んでおります。また小麦粉は山口県産の「せときらら」を使用しており弾力のある生麺に仕立てました。

■ スープ

長崎ちゃんめんのスープは丸鶏と豚骨を使用し、創業以来、変わらぬ伝統のあるスープを提供しております。野菜や魚介の旨味がスープに溶け込んだ、うまみとコクのあるスープを堪能してください。

■ 誕生秘話

「ラーメンじゃないよ。チャンポンじゃないよ。ちゃんめんだよ。」ちゃんめんの特色を一言で言うと、ラーメンとちゃんぽんの「いいとこどり」な商品です。ちゃんぽん特有の野菜や海産物など11種類のボリュームたっぷりの具材を使用。ラーメンの主役となるスープと麺ではスープは丸鶏と豚骨を使用し、野菜の旨みがじっくり溶け込みんでいます。また麺はコシのある生麺で美味しく仕上げたモチモチ食感。このように両方の「美味しさ」をご堪能いただけます。

■ 麺中華れすとらん として

創業50年以上が経過し、長崎ちゃんめんはブランドコンセプトを「麺中華れすとらん」にリブランディングいたしました。これまでの「長崎ちゃんめん」に加え、更にメニューを拡大いたしました。長崎皿うどんをはじめ、伝統のちゃんめんにホルモン焼きをトッピングし、鉄板焼きとして新しい美味しさを提供いたします。また、小籠包、麻婆丼など、より「中華」としてのメニューも強化いたしました。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

長崎ちゃんめん HP https://ys-holdings.co.jp/nagasakichanmen/