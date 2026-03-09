株式会社山新とのプラチナパートナー契約締結のお知らせ

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社山新と、新たにオフィシャルパートナー（プラチナパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

プラチナパートナー契約内容

■内容

・エスコートキッズおよびスタジアムツアーでのコラボレーション企画の実施

■契約期間

2026年3月1日～

株式会社山新 代表取締役社長 山口 隆生様よりファン・サポーターの皆さまへ

ファン・サポーターの皆様、クラブ関係者の皆様、初めまして！

この度、水戸ホーリーホック様と新たにパートナーシップ契約を締結させていただきました、株式会社山新です。



弊社はこれまで、地域の皆様の「住まいと暮らし」を支える店づくりを通じて、地域社会と向き合ってまいりました。水戸ホーリーホック様が掲げる、地域に深く根差し、スポーツを通じて人々に夢や活力を届けるというクラブ理念は、私たちが大切にしている想いと強く重なるものです。



常に高みを目指してピッチを駆け抜ける選手たちの姿、そしてそれを熱く応援するサポーターの皆様の熱量は、地域に大きな元気を与えてくれています。これからはホーリーホックファミリーの一員として、皆様の毎日の暮らしに寄り添うとともに、ファン・サポーターの皆様と一体となってチームを全力で後押ししてまいります。



水戸ホーリーホックの益々の発展と、地域社会のさらなる活性化を心より祈念しております。共に闘いましょう！

法人概要

■法人名

株式会社山新

■所在地

茨城県水戸市千波町2292

■代表者

代表取締役社長 山口 隆生

■事業内容

・ホームセンター

・家具・インテリア専門店

・カー用品専門店ケンズガレージ

・ペット用品専門店ペットアイランド・トモニー

・岩盤温浴施設ココプララの経営

■URL

https://www.yamashin-grp.co.jp/