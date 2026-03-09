これからも美味しさと楽しさで笑顔をお届け！創業60周年・「スッパイマン」誕生45周年記念 特撮ヒーロー風新CM

株式会社上間菓子店

株式会社上間菓子店（本社：沖縄県豊見城市豊崎3-64、代表取締役社長：上間幸治）は、創業60周年および主力商品「スッパイマン」誕生45周年を記念し、新CMを制作しました。2026年3月9日（月）より、沖縄テレビ（OTV）で放映を開始します。

本CMでは、公式キャラクター「スッパイマン」がオリジナルカスタムバイクに乗って登場。特撮ヒーロー作品を思わせる演出で、子どもたちや商店のおばあちゃんとの交流など沖縄の風景を舞台に、「美味しい笑顔が見たいから」というブランドの想いを表現しています。

■ 新CMに込めた想い

今回のCMは、当社の創業60周年と「スッパイマン」誕生45周年という節目を記念して制作しました。「スッパイマン」という名前には、創業者である上間信治の「スーパーマンのように世界へ羽ばたく商品になってほしい」という想いが込められています。また、「スッパイマン」の書体には「争いのない平和な世の中に」という願いが込められており、今回のCMでもブランドの原点となるこうした想いを表現しています。

■ 創業者の地元・今帰仁村での撮影

作中に登場する売店シーンは、創業者・上間信治の地元である沖縄県今帰仁村の「諸志共同売店」で撮影されました。今帰仁村は、創業者の故郷でもあり、「スッパイマン」の原点ともいえる地域です。映像内にはスッパイマンのお菓子や関連アイテムも随所に登場します。

本部採石場にて撮影／（Photo）：macoty上間信治の地元今帰仁村にある『諸志共同売店』にて撮影／（Photo）：macoty

『2026年 株式会社上間菓子店 創業60周年スッパイマン生誕45周年記念CM』TVCM・WEBCM

TVCM・WEBCM概要

タイトル ：「スッパイマンはみんなのヒーロー」編

放送期間 ：2026年3月9日（月）～

放送時間帯：毎週月曜日 06:10～08:00 １回、他週２回フリー

放送エリア ：沖縄県/沖縄テレビ（OTV）

YouTube ：4月頃アップ予定

沖縄県タクシー広告 ：2026年4月1日（水）～

「上間菓子店／スッパイマン」公式URL： https://www.amaume.co.jp/

スッパイマン公式Youtube：https://www.youtube.com/@suppaiman

■ 「スッパイマン」カスタムバイクが登場

左から、スッパイマン・宮城 翔さん・株式会社上間菓子店 代表取締役社長 上間幸治／（Photo）：macoty大きく甘梅一番の文字を配置／（Photo）：macotyカスタムバイクに乗るスッパイマン／（Photo）：macoty

新CMに登場する「スッパイマンカスタムバイク」は、アパレルブランド「BlackEyePatch」がデザインし、上間菓子店本社のある豊見城市のバイクショップ「二トラ」が制作しました。

バイクのベースカラーはスッパイマンの象徴であるイエロー、レッド。サイドにはブランドアイコンである「甘梅一番」や「スッパイマン」の文字を大きく配置し、スッパイマンの世界観を表現したデザインとなっています。

このカスタムバイクは、LIBERTY WALKが制作した「スッパイマンLBカスタムカー」とともに、2026年4月13日より上間商店（豊崎工場直売店）で常設展示される予定です。

監修：Black Eye Patch（https://blackeyepatch.com/）

制作：バイクショップ二トラ（https://www.nitora-okinawa.com/）

■ D-51の澄み渡る歌声が、最高の朝を演出

本 CM の楽曲を手掛けたのは、沖縄県出身の人気デュオ「D-51」。スッパイマンの「一日の活力を与える」イメージに合わせ、朝の光を感じさせるような清々しいアップテンポな一曲を書き下ろしていただきました。彼ら特有の伸びやかなハーモニーが、スッパイマンを食べた瞬間のシャキッとする感覚と見事にリンクしています。

楽曲名： 「HEROism」

アーティスト： D-51（ディーゴーイチ）

作詞・作曲：吉田安英

URL：https://linkco.re/etG5tS6D

D-51（ディーゴーイチ） アーティストプロフィール

“D-51”（ディーゴーイチ）は沖縄県出身の”YASU”と”YU”からなるボーカルデュオ。

主な実績として、アニメ『ONE PIECE』や映画『ALWAYS 三丁目の夕日』、ドラマ『ごくせん』の主題歌、『洋服の青山』のTVCMソング、『ゆいレール』や『DMMかりゆし水族館』のテーマソング、『琉球コラソン』の応援ソングがある。

公式H P：https://d-51.giftbankllc.co.jp/news

公式X ：https://x.com/D51official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@d51official/posts

■ 制作チームコメント

本CMは、沖縄の制作チームによって制作されました。特撮ヒーロー作品を思わせる演出やカメラワークを取り入れ、「スッパイマン」の世界観を表現しています。以下、制作チームコメント。

CM制作

企画・制作：大塚 奨太(株式会社CUE)

監督：城田優輔(Aspect Works)

■ 作品づくりのこだわり

今回は、今後数年にわたり放送される天気予報フィラーCMとして制作しました。

どの世代が見ても「あの頃」を思い出し、未来にも残していけるような作品を目指し、古き良き“いなたさ”とヒーロー感を掛け合わせた演出を意識しました。

沖縄の風景や空気感を大切にしながら、「スッパイマン」という唯一無二の存在を、どこか懐かしくもありながら新しさも感じられる世界観で描いています。

■ 撮影時のエピソード

撮影は2日間ともあいにくの雨となりました。雨や泥にまみれながらの撮影となりましたが、沖縄の制作スタッフのサポートにより、無事撮影を終えることができました。厳しい環境の中でも妥協せず作品づくりに向き合う姿勢が、CMの熱量につながっていると感じています。

■ CMの見どころ

特撮ヒーロー作品を彷彿とさせるカメラアングルやカメラワーク、そして今回のために制作したオリジナルバイクにも注目していただきたいポイントです。往年の特撮作品へのオマージュを随所に散りばめながらも、「スッパイマン」らしさを全力で表現しました。

■ 制作チームより

今回のCM制作は、上間社長から「スッパイマンらしい、ぶっ飛んだCMを作りたい」というお声がけをいただいたことがきっかけで始まりました。この大きなプロジェクトを託していただけたことは、大きな挑戦であり、何より光栄な出来事です。この映像を通してスッパイマンの魅力が改めて多くの方に届き、沖縄全体がさらに盛り上がるきっかけになれば嬉しく思います。

撮影協力

美々ビーチいとまん：沖縄県糸満市西崎1丁目9

崇元寺跡：沖縄県那覇市泊 １丁目

金城ダム：沖縄県那覇市繁多川 4丁目553-2

本部採石場：沖縄県国頭郡本部町崎本部3094

21世紀の森公園：沖縄県名護市宮里 2丁目1

諸志共同売店：沖縄県国頭村今帰仁村諸志 65番地

■ 上間菓子店について

当社は1966年に菓子卸売業として創業し、1981年8月に干し梅「スッパイマン」を完成させ、菓子製造業へと事業転換。日本で最初の干し梅メーカーとして歩みを進め、沖縄発のローカル菓子を全国ブランドへと育ててまいりました。現在では、子どもから大人まで幅広い世代に愛されるロングセラー商品として、観光土産から日常のおやつまで多くのシーンで親しまれています。

また、「スッパイマン」のユニークなブランド力は幅広い企業・団体から注目いただいており、これまでにさまざまなコラボレーション企画が実現しています。2025年9月には人気キャラクター「ちいかわ」、11月には「スーパーマリオ」とのコラボ商品を発売し話題を呼びました。

今後も全国のファンの皆さまに、喜びと楽しみ、そして驚きをお届けできる商品・サービスを提供し続けてまいります。

【会社概要】

社 名：株式会社上間菓子店

代 表：上間幸治

本社所在地：沖縄県豊見城市豊崎3-64

事業内容 ：菓子製造業

会社 H P ：www.amaume.co.jp