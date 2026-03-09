「AI×アミューズメント」で地域のウェルビーイングを実現！ 秋田県秋田市内3店舗目！現在 プレオープン中！FIT-EASY 秋田旭南店 3/16（月）にグランドオープン決定！

フィットイージー株式会社 全国でアミューズメントフィットネスクラブを運営するフィットイージー株式会社（本社：岐阜市）は、2026年3月16日（月）に「FIT-EASY 秋田旭南店」をグランドオープンいたします。

当社は「アミューズメントフィットネスクラブとAIヘルスケアオートメーションの確立により、地域のウェルビーイングを実現すること」を目指しています。

FIT-EASY 秋田旭南店では、最新のマシンやサウナに加え、AIを活用した「FIT-EASYアプリ」を提供し、皆様の生活の一部として「心身ともに健やかな状態（ウェルビーイング）」をサポートいたします。

現在実施中のプレオープンは、3月15日（日）まで開催しております。プレオープン期間（営業時間：10:00～21:00）は、予約なしで店内のマシンやアミューズメントサービスを見学することができます。

※グランドオープン：2026年3月16日（月）10:00

※シャワーについては、プレオープン期間中はご利用いただけません。



FIT-EASY 秋田旭南店は、トレーニングマシンはもちろん、シミュレーションゴルフやサウナ、運動後のリカバリーやリフレッシュにも利用できる高濃度酸素ルーム、対面レッスンも可能なバーチャルスタジオ、セルフエステ、骨盤底筋トレーニングマシン、ビートスリマー、ラウンジ、コワーキングスペースなど、月会費のみでご利用いただけるサービスも提供する新しい形のフィットネスクラブです。

オープニングキャンペーンとして、早期にご入会いただくと、入会金、事務手数料、月会費などが無料になります。また、3月15日（日）までに入会された方は、「永久割」となり、月会費が永久に550円(税込)割引となります。

当店は、秋田県秋田市内3店舗目の出店となります。

同市内にある「FIT-EASY 秋田広面店」まで車で約15分、「FIT-EASY 秋田飯島店」までは車で約30分の距離です。

FIT-EASYでは入会後31日経過で、すべての店舗をご利用いただけます。

相互利用により利便性が向上するだけでなく、各店舗で異なるマシンラインナップやサービスをぜひご体験ください。

◆「AIヘルスケアオートメーション」が実現する、次世代の健康管理

当社は、単なる運動の場の提供にとどまらず、AIテクノロジーで個々の健康を最適化する「AIヘルスケアオートメーション」の確立を推進しています。健康に不可欠な「運動・食事・睡眠」について、会員様一人ひとりのライフスタイルに合わせた形でサポートします。

- データに基づいた自動パーソナライズ：独自の「F.Eアプリ」が日々の運動・食事・睡眠データをAIで分析し、最適なトレーニングプランやカロリー計算などを提示します。

「FIT-EASYにいない時間」も輝くサポート：

アプリを通じて、店舗にいない時間でも「自分で身体を整える力」を身につけることができ、真のウェルビーイング（心身の充実）を日常化させます。

FIT-EASYアプリは下記よりダウンロードいただけます。

▼App Store：https://apps.apple.com/jp/app/fit-easy/id6745802977

▼Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.fiteasy.healthcare_automation_mobile&hl=ja)

FIT-EASYでの運動に留まらず、日常生活のすべてを輝かせる力を提供することで、地域の皆様の心身を豊かにし、持続可能なウェルビーイングの実現に貢献してまいります。

FIT-EASY 秋田旭南店 概要

住所：秋田県秋田市旭南3丁目1-32

開業日：2026年3月16日（月）

（3月15日（日）まではプレオープン期間）

※プレオープン期間中は予約なしで施設を無料でお使いいただけます

定休日：なし（年中無休、24時間利用可能） ※プレオープン期間中は10:00～21:00

利用料金：月会費: 7,678円（税込）

※初期費用：顔認証ID発行料3,300円（税込）事務手数料2,200円（税込）

店舗詳細ページ：https://lp.fiteasy.jp/lp-akita-kyokunan/

店舗SNS：https://www.instagram.com/fiteasy_akitakyokunan/

FIT-EASY秋田旭南店 プレオープンキャンペーン

期間：2026年3月15日（日）までの10:00～21:00

※予約なしで店内の設備やサービスを無料でお試しいただけます（一部設備をのぞく）

オープニングキャンペーンとして早期に入会いただくと、以下の料金が無料となります。

入会金：3,300円 事務手数料：2,200円

月会費：3月分会費（日割）、4月分会費

水素水サーバー：2ヶ月分

※3月15日までのご入会で「永久割」として月会費が永久に550円(税込)割引となります

フィットイージー 会社概要

社名：フィットイージー株式会社

本社所在地：〒500-8034 岐阜県岐阜市本町三丁目2番地1

事業内容：アミューズメントフィットネスクラブの運営、企画、FC展開事業

資本金：1,357,449,180円

従業員数：238名 2025年10月31日現在

店舗数：259店舗 2026年3月9日現在

URL：https://fiteasy.jp/ （サービスサイト）

https://fiteasy.co.jp/ （コーポレートサイト）

※「FIT-EASY」のすべての店舗において、一般社団法人日本フィットネス産業協会(FIA)の「FIA 加盟企業施設認証制度」の認証を取得しております。