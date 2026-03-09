パーソルグループ11社、経済産業省と日本健康会議が協同で選定する「健康経営優良法人2026」に認定

パーソルホールディングス株式会社

「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに掲げるパーソルホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：和田 孝雄、以下 パーソルホールディングス）は、このたび経済産業省と日本健康会議が協同で選定する「健康経営優良法人2026」において、グループ内11社が認定されましたのでお知らせします。

このたびパーソルグループより、「健康経営優良法人2026」大規模法人部門にパーソルホールディングス、パーソルテンプスタッフ、パーソルフィールドスタッフ、パーソルビジネスエキスパート（初認定）、パーソルビジネスプロセスデザイン（初認定）、パーソルコミュニケーションサービス、パーソルクロステクノロジー、パーソルAVCテクノロジー（大企業部門は初）、パーソルキャリア、ミイダスの10社が、中小規模部門においてパーソルファクトリーパートナーズの1社が認定されました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16451/table/1088_1_d88dd64364d287d17451668cebe29bd3.jpg?v=202603090951 ]

パーソルテンプスタッフ https://www.tempstaff.co.jp/corporate/release/2025/20260309-12479.html

パーソルフィールドスタッフ https://pfs.persol-group.co.jp/files/news/202603_newsrelease.pdf

パーソルビジネスプロセスデザイン https://www.persol-bd.co.jp/news/20260309/

パーソルコミュニケーションサービス https://www.persol-bd.co.jp/page.jsp?id=52437

パーソルクロステクノロジー https://persol-xtech.co.jp/news/release/20260309-014451.html

パーソルAVCテクノロジー https://www.persol-avct.co.jp/20260302-2117.html

パーソルキャリア https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/corporate/2026/20260309_2113/

ミイダス https://miidas.co.jp/newsrelease/20260309/

パーソルファクトリーパートナーズ https://persol-factorypartners.co.jp/4963680

■パーソルグループの健康経営宣言 https://www.persol-group.co.jp/sustainability/social/ehs/

私たちパーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」を掲げ、一人ひとりの可能性を広げ、はたらく自由を広げ、個人と社会の幸せを広げることで「“はたらくWell-being”創造カンパニー」となることを目指しています。

パーソルホールディングス株式会社は、社員の“はたらくWell-being”の体現に向け、エンゲージメントの向上に取り組んでおり、社員の心身の健康が重要な土台であると考えています。

我々は、はたらく一人ひとりの心身の状態を最適に保つことで、“はたらくWell-being”を体現するグループとなり、価値創造を推進していくことを宣言いたします。

・パーソルグループ 人的資本レポート

https://www.persol-group.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/PERSOL_HumanCapitalReport2026_jp.pdf

・パーソルグループ 統合報告書2025

https://www.persol-group.co.jp/ir/upload_file/m009-/integratedreport2025_jp.pdf

■健康経営優良法人認定制度について（経済産業省HPより抜粋）https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定する顕彰制度です。

本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門を設けています。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

■パーソルホールディングス株式会社について

1973年の創業以来、人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、設計開発など人と組織にかかわる多様な事業を展開。2008年10月に共同持株会社テンプホールディングス株式会社を設立。2017年7月よりパーソルホールディングス株式会社へ社名変更。

東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：2181）。2025年3月期売上収益1兆4,512億円（IFRS）。

■「PERSOL（パーソル）」について ＜ https://www.persol-group.co.jp/ ＞

パーソルグループは、「“はたらくWell-being”創造カンパニー」として、2030年には「人の可能性を広げることで、100万人のより良い“はたらく機会”を創出する」ことを目指しています。

人材派遣サービス「テンプスタッフ」、転職サービス「doda」、BPOや設計・開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開するほか、新領域における事業の探索・創造にも取り組み、アセスメントリクルーティングプラットフォーム「ミイダス」や、スキマバイトアプリ「シェアフル」などのサービスも提供しています。

はたらく人々の多様なニーズに応え、可能性を広げることで、世界中の誰もが「はたらいて、笑おう。」 を実感できる社会を創造します。