50 TOP PIZZA ASIA - PACIFIC 2026にて「RistoPizza by Napoli sta ca」（東京）が2026年のアジア太平洋地域におけるベストピッツェリアに選出！

2026年3月9日（東京） - 世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド50 Top Pizzaは、東京のイタリア文化会館にて開催された授賞式において、2026年のアジア太平洋地域のベスト・ピッツェリア50のランキングを発表しました。



世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド50 Top Pizzaは、3月9日（月）に今年第四回目の開催となるイベント"Award Ceremony 50 Top Pizza Asia Pacific"をイタリア文化会館にて開催いたしました。セレモニーでは2026年のアジア太平洋地域におけるベストピッツェリア50のランキングが発表されました。頂点となる50 Top Pizza Asia Pacific 2026部門には、「RistoPizza by Napoli sta ca」（東京）が輝きました。

同ランキングにおいて、ジュゼッペ・エリチエッロの「RistoPizza by Napoli sta ca」麻布台ヒルズ店（東京）が、50 Top Pizza Asia - Pacific 2026部門のベストピッツェリアに選ばれました。第2位に選ばれた「ピッツァバー on 38th」は「マンダリンオリエンタル東京」のダニエレ・カーソン エグゼクティブシェフが率いる、たった8席しかない世界で一番小さなピッツェリアです。続いてサルバトーレ・フィアタの 「Fiata」（香港）とダニエル・セムラーニの「gigi's」（シドニー）が同率第三位にて選出。

第4位は韓国・ソウルのジュリオ・リーが率いる「Spacca Napoli」、第5位は伊藤勇一監修のもと、インガ・S・カバンゴン・チュアとトーマス・ウードウィックがタッグを組んだ「Crosta」（マニラ）が受賞しました。

第6位は、ルカ・アッピーノとミケーレ・フェルナンドが率いる「Massilia」（バンコク）、第7位はオーストラリアのメルボルンにあるロレンツォ・トロンの「SHOP225」 、第8位は名古屋にあるパスクアーレ・マキシマによる名古屋の「Pizzeria Braceria CESARI!!」とが選ばれました。第9位はアマド・フォレスによるマニラの「a mano」、そしてトップ10の最後を飾るのはサルヴォ兄弟による「Bottega」（北京）でした。

第11位はスザンナ・ディ・コジモ率いるインド、グルグラムの「da Susy」、第12位はベトナム、ホーチミンにあるチロ・ソレンティーノの「Margheri」。第13位はニュージーランドのオークランドにある「Dante's by Enis Baçova」、第14位は、メルボルンにあるミケーレ・チルキリーロとファビオ・ビスカルディによる「48h Pizza e Gnocchi Bar」、第15位はシンガポールのアントニオ・ブランカートの「ANTO」でした。

「50 TOP PIZZA ASIA - PACIFIC 2026」の上位15店舗は、9月15日にナポリで開催される100 Best Pizzerias in the World （世界のベストピッツェリア100）にも自動的にランクインされます。

今回の記念すべき授賞式は、同ネットワークのSNSで生中継されました。イマ・ロマーノ氏がプレゼンターを務め、駐日イタリア大使のマリオ・ヴァッターニ閣下が歓迎の挨拶を行いました。授賞式は、農業・食料主権・林業大臣首席補佐官であるラファエレ・ボリエッロ氏のスピーチによって締めくくられ、同氏によって受賞者が表彰されました。

イベントの最後には、XEX NIHONBASHIにてカジュアルなパーティーが開催され、アジア太平洋地域からの多くのゲストを歓迎しました。

特別賞

オーストラリアのシドニーにある「gigi's」のダニエル・セムラーニが 「ピザメーカー・オブ・ザ・イヤー2026-フェラレル賞」を、ソウルにある「Spacca Napoli」の マルゲリータが「ピザ・オブ・ザ・イヤー2026-ラッテリア・ソレンティーナ賞」を、名古屋にある 「ピッツェリア・ブラチェリア CESARI！」が「パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー2026 ロボ賞」を、台湾・台北の 「a Mano - pizzeria & Italian kitchen」が「ニュー・エントリー・オブ・ザ・イヤー2026 ソラニア賞」を受賞しました。

「One to Watch 2026 - モンテ物産賞」は中国・香港の「Vesu Pizza Bar」、「メイド・イン・イタリー2026 - サルーミ・コアティ賞」はニュージーランド・オークランドの「Dante's by Enis Baçova」、「ベスト・フライド・フード2026 - イル・フリットゥリスタオレフィーチョ・ズッキ賞」はタイ・バンコクの「Massilia」が受賞しました。

「ベスト・パスタ・プロポーザル2026-パスティフィーチョ・ディ・マルティーノ賞」はオーストラリア・メルボルンの「SHOP225」が、「ベスト・デザート・リスト2026-ラッテリア・サン・サルヴァトーレ賞」はシンガポールの「La Bottega Enoteca」が、「ベスト・カクテル・リスト2026-セイ・ベリッシミ賞」は中国・香港の「BACI」が、「 最優秀顧客満足度2026-グラスルグラス賞」は中国・香港の「Little Napoli」が受賞しました。

50 Top Pizza Asia - Pacific 2026には、13カ国（オーストラリア、中国、韓国、フィリピン、日本、インド、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム）がランクインしています。ランクインしたピッツェリアが最も多い国は日本で11店舗、次いでオーストラリアが9店舗、中国が6店舗となっています。都市別では、東京が7店舗、次いで香港とメルボルンが各4店舗、バンコク、シンガポール、シドニーが各3店舗となっています。

本ガイドのキュレーターであるバーバラ・ゲラ、ルチアーノ・ピニャータロ、アルベルト・サペレは次のように述べています。

「アジア太平洋地域は、ピザ愛好家にとってますます魅力的な地域となっています。日本は質・量の両面で依然として業界のベンチマークであり続けていますし、オーストラリアは近年著しい進歩を遂げています。新たに高品質な店が増えている地域としては、韓国・ソウルが挙げられます。過去2年間、私たちは新たなスタイルのピザである『ナポリ風トーキョー・スタイル』に注目してまいりました。このスタイルは日本を超えて拡大し、他の地域でも人気を集めつつあります。また若い世代を中心に、ピザに合わせる飲み物としてワインやビールの代わりにカクテルを選ぶ人が増えてきています」

次回の 50 Top Pizza イベントは、4月14日にリオデジャネイロから生中継され、ラテンアメリカの2026年ベスト・ピッツェリアが決定される予定です。

プロジェクトパートナー：

Pastificio Di Martino、Ferrarelle、Latteria Sorrentina、Oleificio Zucchi、Solania、Salumificio F.lli Coati、Sei Bellissimi、Robo 1938、Latteria San Salvatore、Goeldlin、Fedegroup、Monte Bussan、Grassl Glass.

「50 Top Pizza Asia-Pacific 2026」の全ランキング：

1 RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）

2 ピッツァバー on 38th - 東京（日本）

3 Fiata - 香港（中国）

3 gigi’s - シドニー（オーストラリア）

4 Spacca Napoli - ソウル（韓国）

5 Crosta - マカティ（フィリピン）

6 Massilia - バンコク（タイ）

7 SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）

8 Pizzeria Braceria CESARI!! - 名古屋（日本）

9 a mano - マカティ（フィリピン）

10 Bottega - 北京（中国）

11 da Susy - グルグラム（インド）

12 Margheri - ホーチミン（ベトナム）

13 Dante's by Enis Baçova - オークランド（ニュージーランド）

14 48h Pizza e Gnocchi Bar - メルボルン（オーストラリア）

15 ANTO - シンガポール（シンガポール）

16 Al Taglio - シドニー（オーストラリア）

17 La Tripletta - 東京（日本）

18 Pizzeria Marione - ソウル（韓国）

19 Pizzeria da Tigre - 大阪（日本）

20 L’OLIVA - バンコク（タイ）

21 Pizza Strada - 東京（日本）

22 Pizzeria Mazzie - バンコク（タイ）

23 L'INSIEME - 東京（日本）

24 BACI - 香港（中国）

25 Queen Margherita of Savoy - シドニー（オーストラリア）

26 Five Olives - プーケット（タイ）

27 Andrea Style - 台北（台湾）

28 Lil Franky Pizzeria - シドニー（オーストラリア）

29 Il Caminetto - メルボルン（オーストラリア）

30 Little Napoli - 香港（中国）

31 La Bottega Enoteca - シンガポール（シンガポール）

32 MASSIMOTTAVIO -東京（日本）

33 Fortuna - シンガポール（シンガポール）

34 Pizzeria Cavalese - ジャカルタ（インドネシア）

35 pizza marumo - 東京（日本）

36 Pizzeria da Ciro - 京都（日本）

37 Napoli Contemporanea - オークランド（ニュージーランド）

38 MAESTRO Sourdough Pizza - パース（オーストラリア）

39 Marni - プーケット（タイ）

40 +39 Pizzeria - メルボルン（オーストラリア）

41 Leo’s - ニューデリー（インド）

42 Beintema's - バンドン（インドネシア）

43 Vesu Pizza Bar - 香港（中国）

44 a Mano - pizzeria & Italian kitchen - 台北（台湾）

45 Gino Pizza - 新北市（台湾）

46 90 Seconds - 深圳（中国）

47 Cucina Marinara - スラート（インド）

48 Vesuvio pizzeria - 鹿港（台湾）

49 TONCINI - 苫小牧（日本）

50 Proof Pizza - クアラルンプール（マレーシア）

50 Top Pizza Asia - Pacific 2026 - 特別賞

・ ベスト・フライド・フード2026 - イル・フリットゥリスタ - オレフィーチョ・ズッキ賞

Massilia - バンコク（タイ）

・ ベストデザートリスト2026 - ラッテリア・サン・サルヴァトーレ賞

La Bottega Enoteca - シンガポール（シンガポール）

・ One to Watch 2026 - モンテ物産賞

Vesu Pizza Bar - 香港（中国）

・ ニュー・エントリー・オブ・ザ・イヤー2026 - ソラニア賞

a Mano - pizzeria & Italian kitchen - 台北（台湾）

・ パフォーマンス・オブ・ザ・イヤー2026-ロボ賞

Pizzeria Braceria CESARI!! - 名古屋（日本）

・ 最優秀顧客満足度2026 - グラスルグラス賞

Little Napoli - 香港（中国）

・ メイド・イン・イタリー2026 - サルーミ・コアティ賞

Dante's by Enis Baçova - オークランド（ニュージーランド）

・ ベスト・カクテル・リスト2026 - セイ・ベリッシミ賞

BACI - 香港（中国）

・ ベスト・パスタ・プロポーザル2026 - パスティフィシオ・ディ・マルティーノ賞

SHOP225 - メルボルン（オーストラリア）

・ ピザ・オブ・ザ・イヤー2026 - ラッテリア・ソレンティーナ賞

Spacca Napoliのマルゲリータ - ソウル（韓国）

・ ピザメーカー・オブ・ザ・イヤー2026 - フェラレル賞

gigi’sのダニエル・セムラーニ - シドニー（オーストラリア）

50 Top Pizza Asia - Pacific - 2026年国別トップ

Top Pizzeria in Japan 2026 - RistoPizza by Napoli sta ca - 東京（日本）

Top Pizzeria in Hong Kong 2026 - Fiata - 香港（中国）

Top Pizzeria in Australia 2026 - gigi’s - シドニー（オーストラリア）

Top Pizzeria in South Korea 2026 - Spacca Napoli - ソウル（韓国）

Top Pizzeria in the Philippines 2026 - Crosta - マカティ（フィリピン）

Top Pizzeria in Thailand 2026 - Massilia - バンコク（タイ）

Top Pizzeria in Mainland China 2026 - Bottega - 北京（中国）

Top Pizzeria in India 2026 - da Susy - グルグラム（インド）

Top Pizzeria in Vietnam 2026 - Margheri - ホーチミン（ベトナム）

Top Pizzeria in New Zealand 2026 - Dante's Pizzeria by Enis Baçova - オークランド（ニュージーランド）

Top Pizzeria in Singapore 2026 - ANTO - シンガポール（シンガポール）

Top Pizzeria in Taiwan 2026 - Andrea Style - 台北（台湾）

Top Pizzeria in Indonesia 2026 - Pizzeria Cavalese - ジャカルタ（インドネシア）

Top Pizzeria in Malaysia 2026 - Proof Pizza - クアラルンプール（マレーシア）

「50 Top Pizza Asia - Pacific 2026」は、「50 Top」ブランドのランキングと同様に、本企画に協力いただいた審査員による年次評価によって作成されたものです。同地域におけるピッツェリアを調査しています。審査は、ガイドの方針に基づき、常に匿名で行われます。評価基準は、最も重要な品質に始まり、全体的な顧客満足度までの要素が含まれます。