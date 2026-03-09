MIRARTHホールディングス株式会社

当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．自己株式の取得を行う理由

キャピタルアロケーションの方針を見直したことにより創出した余剰資金を活用し、資本効率の向上及び株主還元の拡充を図るものであります。

２．取得に係る事項の内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34534/table/665_1_7da80dfb68f53bc9e71dfd6a4d19839d.jpg?v=202603091051 ]

（ご参考）2026年２月28日時点の自己株式の保有状況

・発行済株式総数（自己株式を除く）：135,978,592株

・自己株式数：4,321,408株

以上