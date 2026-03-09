【本屋大賞受賞作が舞台化！】『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫）がこのたび舞台化帯で重版！

株式会社新潮社

2023年に刊行され、2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞し“令和で一番売れた小説”となった、宮島未奈さんのデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』。この夏、山下美月さん、藤野涼子さんら豪華キャストにより舞台化されることが決定し、文庫も重版となりました。

舞台版は、『成瀬は天下を取りにいく』と続編『成瀬は信じた道をいく』の内容を合わせたオリジナル脚本。2026年7月より、東京、京都、そして物語の舞台となった滋賀県・大津市で上演されます。今度の夏は、「かつてなく最高な主人公」に舞台で会える！

新潮文庫『成瀬は天下を取りにいく』も舞台化帯で重版となり、シリーズ累計210万部を突破しました！

また公演の日程が決定いたしました。チケットの販売情報については少々お待ちください。

■公演日程

◎サンシャイン劇場（東京）

2026年7月4日（土）～12日（日）



◎南座（京都）

2026年7月16日（木）～26日（日）



◎大津市民会館（滋賀）

2026年7月28日（火）～29日（水）

公演の詳細はこちら！ :https://www.shochiku.co.jp/play/schedules/detail/naruse_2607/

■公演情報

【タイトル】 成瀬は天下を取りにいく

【原作】宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊）

【脚本・演出】 G2

【キャスト】 出演：山下美月（成瀬あかり役）、藤野涼子（島崎みゆき役）

【製作】 松竹（株）

■内容紹介：『成瀬は天下を取りにいく』

「島崎、わたしはこの夏を西武に捧げようと思う」幼馴染の島崎みゆきにそう宣言したのは、中学二年生の成瀬あかり。閉店を間近に控える西武大津店に毎日通い、ローカル番組の中継に映るといいだした。さらに、お笑いコンビ・ゼゼカラでM-1に挑み、高校の入学式には坊主頭で現れ、目標は二百歳まで生きること。最高の主人公の登場に、目が離せない！ 本屋大賞を受賞した圧巻の青春小説！

■著者紹介：宮島未奈（みやじま・みな）

１９８３年静岡県富士市生まれ。滋賀県大津市在住。京都大学文学部卒。２０２１年「ありがとう西武大津店」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞、読者賞、友近賞をトリプル受賞し、２０２３年に同作を含む『成瀬は天下を取りにいく』でデビュー。２０２４年本屋大賞、坪田譲治文学賞など多数受賞し、続編『成瀬は信じた道をいく』と合わせてシリーズ累計発行部数１５０万部を突破。ほかの著書に『婚活マエストロ』『それいけ！平安部』がある。

■書籍データ

【タイトル】成瀬は天下を取りにいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025年6月25日

【造本】文庫

【定価】693円（税込）

【ISBN】978-4-10-106141-2

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/106141/

【タイトル】成瀬は信じた道をいく

【著者名】宮島未奈

【発売日】2024年1月24日

【造本】四六判

【定価】1,760円（税込）

【ISBN】978-4-10-354952-9

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354952/

【タイトル】成瀬は都を駆け抜ける

【著者名】宮島未奈

【発売日】2025年12月1日

【造本】四六判

【定価】1,870円（税込）

【ISBN】978-4-10-354953-6

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/354953/

特設サイトはこちら！ :https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/