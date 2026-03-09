【福島県浪江町】「大規模畜産施設」の施設公開をします
福島県浪江町
上空から見た大規模畜産施設（１月）
棚塩地区に4月上旬に開業する大規模酪農施設。
この度、浪江町で整備を進めている『大規模畜産施設』が３月末で完成し、４月より運営を開始できる見込みとなりました。
施設完成に先立ち、報道機関の皆さまに施設公開をご案内させていただきます。ぜひご取材賜り、広く情報発信をしていただけますようお願い申し上げます
【公開日時】
令和8年3月13日（金） 午後1時15分～午後３時00分
【場 所】
浪江町大規模畜産施設 (浪江町大字棚塩字植松24)
※施設へのルートや駐車場は別添地図をご参照ください。
【施設詳細】
名称は「シャインコーストファーム」に決まりました。
搾乳ロボ、哺乳ロボ、除口 ポなどを駆使してスマート酪農の実現を目指し、さらに堆肥や液肥を地元農家に供給することで原発事故で失われた地力回復を図ります。
牧場では生乳を生産するだけでなく、全国農業協同組合連合会の研究施設を備し、全国の大学と連携した酪農研究や、次世代を担う酪農家の育成を図ります。 研究施設を備えた酪農施へとしては、国内最大規模です。
【取材申込】
3月12日 (木)までに下記へご連絡ください。
※担当者不在の場合もありますので、可能な限りメールでのご連絡をお願いいたします。
浪江町役場 農林水産課 農政係 倉本
電話：0240-34-0245
メール：namie16020@town.namie.lg.jp