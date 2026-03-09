アートイベント「AKASAKA ART WAVE」プレス内覧会のご案内
株式会社 TBSテレビ
皆様
お世話になっております。
アートイベント「AKASAKA ART WAVE」プレス内覧会のご案内です。
TBSは2026年3月13日（金）から29日（日）まで、赤坂のTBS放送センター敷地内南公園周辺にて、アートイベント「AKASAKA ART WAVE」を開催します。
http://akasaka-art.com/
つきましては、プレス内覧会を下記のとおり開催いたします。
ご多用中誠に恐れいりますが、この機会に是非ご取材いただけますようご案内申し上げます。
出席登録フォームURL
https://forms.gle/47BVxUHKU5pwctXU9
締め切り 3月12日（木）18時
＜実施概要＞
実施日時： 3月13日（金）
12時40分 カメラマン・記者先着順受付開始（受付 TBS放送センター１階ロビー）
13時00分 内覧会開始 （主催およびキュレーター挨拶、作家による作品説明）
13時30分 写真撮影、作品に関する質疑応答
会場 東京都港区赤坂5－3－6 TBS放送センター敷地内南公園
地図 http://akasaka-art.com/
当日は、TBS放送センター１階ロビーまでお越しください。
受付後、会場までご案内いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。