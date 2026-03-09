株式会社　TBSテレビ

皆様



お世話になっております。


アートイベント「AKASAKA ART WAVE」プレス内覧会のご案内です。


TBSは2026年3月13日（金）から29日（日）まで、赤坂のTBS放送センター敷地内南公園周辺にて、アートイベント「AKASAKA ART WAVE」を開催します。


http://akasaka-art.com/



つきましては、プレス内覧会を下記のとおり開催いたします。


ご多用中誠に恐れいりますが、この機会に是非ご取材いただけますようご案内申し上げます。




出席登録フォームURL



https://forms.gle/47BVxUHKU5pwctXU9



締め切り　3月12日（木）18時



＜実施概要＞


実施日時： 3月13日（金）


12時40分　カメラマン・記者先着順受付開始（受付　TBS放送センター１階ロビー）


13時00分　内覧会開始 （主催およびキュレーター挨拶、作家による作品説明）


13時30分　写真撮影、作品に関する質疑応答



会場　東京都港区赤坂5－3－6 TBS放送センター敷地内南公園


地図　http://akasaka-art.com/



当日は、TBS放送センター１階ロビーまでお越しください。


受付後、会場までご案内いたします。



どうぞよろしくお願いいたします。