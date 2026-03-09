株式会社 TBSテレビ

皆様

お世話になっております。

アートイベント「AKASAKA ART WAVE」プレス内覧会のご案内です。

TBSは2026年3月13日（金）から29日（日）まで、赤坂のTBS放送センター敷地内南公園周辺にて、アートイベント「AKASAKA ART WAVE」を開催します。

http://akasaka-art.com/

つきましては、プレス内覧会を下記のとおり開催いたします。

ご多用中誠に恐れいりますが、この機会に是非ご取材いただけますようご案内申し上げます。

出席登録フォームURL

https://forms.gle/47BVxUHKU5pwctXU9

締め切り 3月12日（木）18時

＜実施概要＞

実施日時： 3月13日（金）

12時40分 カメラマン・記者先着順受付開始（受付 TBS放送センター１階ロビー）

13時00分 内覧会開始 （主催およびキュレーター挨拶、作家による作品説明）

13時30分 写真撮影、作品に関する質疑応答

会場 東京都港区赤坂5－3－6 TBS放送センター敷地内南公園

地図 http://akasaka-art.com/

当日は、TBS放送センター１階ロビーまでお越しください。

受付後、会場までご案内いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。