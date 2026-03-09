【CREATEs presents IRC 2026】「IRC APP」独占生配信が決定し、高山一実とロッチ コカドケンタロウがMC出演！乃木坂46によるIRCだけの特別ファッションステージも決定！

株式会社YOAKE entertainment

東京ガールズコレクション（以下、TGC）の協力のもと、昨年“新時代ガールズイベント”として大盛況を博したIDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）が、再びパワーアップし、2026年3月15日(日)に『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（以下、CREATEs presents IRC 2026）として国立代々木競技場 第一体育館にて開催いたします。

この度、次世代エンタメプラットフォーム「IRC APP」にて、アプリ内独占生配信の実施が決定いたしました！スペシャル生配信では高山一実とロッチ コカドケンタロウをメインパーソナリティーとしてお迎えします。また、乃木坂46による特別ファッションステージの開催を発表します。さらに、「共創とつながり」をテーマとした本開催では、アイドルグループの垣根を超えた人気アイドル同士の共演となる夢の「ペアランウェイ」ステージ、ファンの“着てほしい”という声を形にする「ファン共創型」ステージの実施が決定しました。加えて、リリース開始後わずか2日で全世界5,000万ダウンロードを記録した超人気都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とのスペシャルコラボステージの開催も決定。あわせて「IRC APP」モバイルアプリ版の正式リリースおよびソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド「NURO（ニューロ）」の協賛が決定しましたので、お知らせいたします。

■IRC公式アプリ「IRC APP」内で独占生配信が決定！

「IRC APP」内にて、会員様限定でオリジナル配信とスペシャル生配信が決定しました！スペシャル生配信では、高山一実とロッチ コカドケンタロウをメインパーソナリティーとしてお迎えし、CREATEs presents IRC 2026の熱狂をリアル会場だけではなく、全世界へお届けします！

スペシャル生配信では、ステージ出演直前の意気込みや出演直後の感想など、ここでしか見ることができないコンテンツをお楽しみいただけます。

高山一実 ロッチ コカドケンタロウ

＜生配信概要＞

オリジナル配信 ：ステージの様子をオンタイムで配信

スペシャル生配信：オリジナル配信に加えて、メインパーソナリティーによる実況や裏舞台でのインタビュー等を配信

放送日時 ：2026年3月15日(日)12:00～16:00

※再放送／アーカイブはございません

配信先：IRC APP（https://x.gd/gNT2L）

■【IRC公式アプリ「IRC APP」】モバイルアプリ版がついにリリース！

「共創とつながり」をテーマに、ソニーグループが開発を進めるブロックチェーン「Soneium（ソニューム）」を基盤としたIRC公式アプリ「IRC APP（アイアールシー アップ）」のモバイル版がリリースいたしました！

＜ダウンロードはこちらから＞

・App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/irc-app/id6756539642

・Google Play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoake.ircapp&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoake.ircapp&pcampaignid=web_share)

「IRC APP」に搭載された「AI分析 SNSトレンド」機能により、出演アイドルへの応援に応じて「IRCスコア」が付与され、スコアに応じてアプリ内のメンバーシップランクが変動します。SNSアカウントを連携すると、推しアイドルへの応援内容に応じてスコアを獲得でき、ランクに応じてアップグレード抽選への参加など、イベントをより楽しめる特典をご利用いただけます。

■CREATEs presents IRC 2026でしか見られないスペシャルコンテンツが決定！

乃木坂46 総勢16名による特別ファッションステージを開催

ライブパフォーマンスに加え、メンバー総勢16名による特別ファッションステージを開催。

トップアイドルとして確固たる存在感を放つ乃木坂46を、エレガンスと芯の強さを兼ね備えた「ハンサムレディー」というコンセプトで表現します。

IRC 2026でしか見ることのできないファッションショーに、ぜひご注目ください！

アイドルグループの垣根を超えた“夢の共演”「ペアランウェイ」

グループの垣根を超えた、人気アイドル同士による夢のコラボレーションが実現。それぞれのペアの個性を引き立てる「シミラールック」を身にまとい、華やかにランウェイを彩ります。

IRC 2026でしか見ることのできない一日限りの特別なペアリングをお楽しみください。

ファンの“着てほしい”を反映！「ファン共創型」ファッションステージ

さらに、ファンのリクエストを実際のステージ衣装に反映する「ファン共創型」企画を実施します！

2月に実施した「IRC衣装テーマ募集」に寄せられた皆様の衣装リクエストを衣装選定に採用。テクノロジーを介してファンの想いが推しのスタイリングを創り上げる、「ファン共創型」のステージを実現します。

参加アイドル：（予定）

逢田珠里依（≒JOY）、天野香乃愛（≒JOY）、小栗有以（AKB48）、久保怜音（log you）、千葉恵里（AKB48）、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月足天音（FRUITS ZIPPER）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、新居歩美（ドラマチックレコード）、福丸うさ（iLiFE!）、古澤里紗（CUTIE STREET）、水瀬さらら（Jams Collection）、南なつ（CANDY TUNE）、村川緋杏（CANDY TUNE）、山田杏佳（≒JOY）

■ゼンゼロから誕生したアイドルユニット『妄想エンジェル』がCREATEs presents IRC 2026に出演！

リリース開始後わずか2日で全世界5,000万ダウンロードを記録した超人気都市ファンタジーアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』とのスペシャルコラボステージが実現！ステージでは、ゲーム内の世界から発信されたアイドルユニット『妄想エンジェル』と人気アイドルによるファッションショーを展開するほか、この日限りのダンスステージもお見逃しなく。

■ソニーネットワークコミュニケーションズ「NURO」の協賛が決定！

この度、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する通信サービスブランド

「NURO（ニューロ）」の協賛が決定いたしました。

本協賛を通じて、あらゆる“好き”に夢中になれる『次世代のエンタメ体験』の創出を目指し、リアルとデジタルを融合させた新たな価値を共に創り上げてまいります。

【「NURO」ブランドについて 】

「NURO」は、NURO 光を中心に、モバイル、法人向けサービスを包括するネットワークサービスブランドです。「UNLOCK NEW YOU」をスローガンとして掲げ、インターネットを軸にした様々なサービスを通じて、人々がまだ見ぬ次の可能性へと前進するきっかけを生み出すことを目指しています。

※詳細は公式サイトを参照ください。https://www.nuro.jp/brand/

■vVibe!がオープニングアクトとして出演決定！

“2024年度・最強のビジュアル”と称されるアイドルグループvVibe!（ヴィヴァイブ！）がオープニングアクトとして出演決定！

5人が奏でるヴィバレントなヴァイブスでイベントの幕開けを最高にハッピーなエネルギーで彩ります。

CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC 開催概要

vVibe!

イベント名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC

（略称：CREATEs presents IRC 2026）

日時：2026年3月15日(日) 開場 11:15／開演 12:00／終了 16:00（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

オフィシャルサイト：https://idolrunwaycollection.jp/

アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ

オープニングアクト：fav me、α＋、vVibe!

出演者：渡辺美優紀、小栗有以（AKB48）、千葉恵里（AKB48）、佐藤綺星（AKB48）、平田侑希（AKB48）、八木愛月（AKB48）、福丸うさ（iLiFE!）、小熊まむ（iLiFE!）、純嶺みき（iLiFE!）、中山莉子（私立恵比寿中学）、風見和香（私立恵比寿中学）、桜井えま（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、奥田彩友（SWEET STEADY）、塩川莉世（SWEET STEADY）、中山こはく（MORE STAR）、森田あみ（MORE STAR）、津代美月（Jams Collection）、水瀬さらら（Jams Collection）、桔梗花香（AVAM）、月深乃絢（AVAM）、水野瞳（Devil ANTHEM.）、新居歩美（ドラマチックレコード）、一条カオリ（Toi Toi Toi）、さくらもも（Toi Toi Toi）、丸山蘭奈（fav me）、澪川舞香（fav me）、久保怜音（log you）、福本れみ（log you）、福田ひなた（可憐なアイボリー）、大森莉緒（Ma’Scar’Piece ）、木野稟子（α＋）、瀬乃真帆子（α＋）、阿部菜々実（フルコース）、中川心（フルコース）

MC：村重杏奈、ハリー杉山

メインパーソナリティ：高山一実、ロッチ コカドケンタロウ

プラチナパートナー：株式会社クレイツ

パートナー：ゼンレスゾーンゼロ／Ririmew／DOLLY WINK／まじかるベリーベリー／APAGARD／oggi otto／NURO／Pococha／森塾 ※ランク別、50音順

主催：株式会社YOAKE entertainment／AGESTOCK2026実行委員会

【チケット情報】

＜一般販売（先着）＞

・一般指定席 8,500円（税込）

販売期間：2026年1月17日(土)12:00～売切れ次第受付終了

販売場所：https://ticket.tickebo.jp/sn/irc2026_ip

※販売開始前はアクセスできませんのでご注意ください。

最新情報はオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて随時お知らせいたします。

IDOL RUNWAY COLLECTIONとは

IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、3度目の開催となります。

ガールズアイドル文化の発展に伴い、アイドルのファッション性への注目度が高まり、異性だけでなく同性からの支持を強くもつグループも増える昨今。同性である女性が来場しやすく、楽しむことができるイベントを作るとともに、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGCの協力を得て本イベントを開催しております。

株式会社YOAKE entertainment とは

株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。

エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。

