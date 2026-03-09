【獨協大学】オープンカレッジ特別講座「生成AIが巻き起こす半導体開発競争―― なぜ「半導体」が重要となるのか ――」を開催します。

【獨協大学】オープンカレッジ特別講座「生成AIが巻き起こす半導体開発競争―― なぜ「半導体」が重要となるのか ――」を開催します。