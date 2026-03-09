こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【獨協大学】オープンカレッジ特別講座「生成AIが巻き起こす半導体開発競争―― なぜ「半導体」が重要となるのか ――」を開催します。
2026年3月21日(土)にオープンカレッジ特別講座「生成AIが巻き起こす半導体開発競争―― なぜ「半導体」が重要となるのか ――」を開催します。
■オープンカレッジ特別講座【テーマ】生成AIが巻き起こす半導体開発競争 ―― なぜ「半導体」が重要となるのか ――
生成AIの登場が注目を集めて以来、半導体の性能を巡る競争は熾烈なものになり中国に対する技術の封じ込めの事態にまで至っています。それはAI・ロボット・自動運転などの開発だけでなく、軍事や安全保障にとっても半導体の性能が死活的に重要となっているからです。半導体の性能は、高い集積度や命令の実効速度によって決まりますが、膨大な消費電力や発熱の観点からも、極限までの微細加工が必要となります。それらの最先端の半導体製造装置や材料は今までほぼ日米欧の企業が握っていましたが、中国が急速にキャッチアップを図っています。フィジカルAIとも呼ばれるロボット技術の応用や、各種生成AIの開発などでは先行しているかもしれません。
こうした「半導体戦争」とまで呼ばれるような事態を理解するために、本講座では、米中対立の経緯から、半導体技術のフロンティア、そしてAI開発競争の行方まで、半導体開発をめぐる現状を分析していきます。またラピダス社などを含む、日本の半導体産業の可能性についても、考えます。
【日時】2026年3月21日（土）14:00〜16:00(13:15開場)
※同会場内で13:45〜14:00に、オープンカレッジの修了証授与式を開催します。
取材いただける場合は修了証授与式終了後からお願いします。
【講師】小林 哲也（経済学部経営学科教授）
【開催方式】対面／オンライン配信併用
【会場】獨協大学東棟1階 E-102教室
【対象】どなたでも参加いただけます。 【受講料】無料
【申込】事前申込必須。受講人数制限なし。
（Web）https://www.dokkyo.ac.jp/contact/post_1.html 3/16（月）23:59まで
(ハガキ) 3/13（金）消印有効
※教室定員(300名)を超えた場合、隣接する別会場で配信されたライブ映像をご覧いただきます
特別講座ホームページ https://www.dokkyo.ac.jp/extension_center/opencollege/news/2026/20260110008918.html
▼本件に関する問い合わせ先
＜獨協大学エクステンションセンター＞
Tel : 048-946-1678
Mail : open-college@stf.dokkyo.ac.jp
