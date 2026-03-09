声優・アーティスト青山吉能が4月8日（水）に7作品目となる配信シングル「lull」（ヨミ：ラル）をリリースすることが発表された。今作は、去年3月に配信リリースされた「ルーガルー」に引き続き、シンガーソングライター日食なつこ氏による提供楽曲。青山は新曲リリース後に、青山吉能Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」を宮城、大阪、神奈川の3箇所で開催。チケット2次プレオーダー受付が3月14日（土）正午からスタートとなる。

― 日食なつこコメント ー

幾千ものキャラクターに日々魂を吹き込み続けるスーパー声優よぴさん。そのご本人の魂にも、時折あったかい日差しのようなエネルギーがちゃんと吹き込まれてほしいな、なんて願っていたらいつのまにかこの曲は出来上がっていました。前作「ルーガルー」が剣や矛であるとすれば、今作「lull」は盾や回復魔法のイメージ。攻防どちらの武器も手にした最強よぴさん、これからも思いのままに駆けてください!

― 青山吉能コメント ー

ともに革命の狼煙をあげたあの日から約一年、色んなことがありましたよね。でもその「色んな」には、上手に片付けられないあれやこれやが散らばってありました。それを日食なつこさんと共に整理していった結果、いつでも好きな夢に戻ってくることができる、そんな音楽が生まれました。あなたがふと立ち止まりたいときに、あなたの心を「lull」がちょっぴり温めます。のんびり、ぼんやりね。「おかえり」と、何度でも言わせてください。待っています。

■ RELEASE情報

2026年4月8日（水）配信7th Digital Single「lull」（ヨミ：ラル）作詞・作曲：日食なつこ

■ LIVE情報

青山吉能Birthday LIVE「明日、ふり合うも多生の縁。」2026年4月12日（日） 宮城・Rensa2026年5月3日（日・祝） 大阪・ESAKA MUSE2026年5月16日（土） 神奈川・横浜ランドマークホール開場・開演時間［1部］OPEN 14:30 / START 15:00［2部］OPEN 17:30 / START 18:00＊宮城、大阪公演は、1部全席指定・2部スタンディング＊神奈川公演は両部全席指定チケット2次プレオーダー：3月14日(土)12:00より受付開始＊宮城、大阪公演は1部SOLDOUT

