ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡¡¥È¥ìー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê ¡ÖÁÈ¿¥¡¦µ¡Ç½¡×ÊÑ³×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È2026¡¡4·î17Æü³«ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ

¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤ò¼è¤ê´¬¤¯»Ô¾ì´Ä¶¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢PBÈæÎ¨¤ÎÁý²Ã¡¢¾®Çä¶È¤ÎÂç·¿²½¡¦²ÉÀê²½¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤ÇµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë±Ä¶È¶¯²½¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ä±Ä¶È³èÆ°¤òÈ´ËÜÅª¤Ë³×¿·¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÇä¾å¡¦¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦ÃÍ¾å¤²¡¦PB¼õÍÆÀ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÝÂê¤òÀ°Íý¡£¼¡¤Ë¡¢¾®Çä¶ÈÂ¦¤ÎÂç·¿²½¤äEDLP¶¯²½¡¢ÈÎÂ¥¥Äー¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè·¿¤Î¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢À¸³è¼Ô¡¦»Ô¾ì¡¦¾®Çä¶È¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤¿¥È¥ìー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°·¿¤Î±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÊÑ³×¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤Î¸½¾õ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤òÇ§¼±¤·¡¢±Ä¶ÈÁÈ¿¥¤Î³×¿·¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼¨º¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£±Ä¶È³èÆ°¤äÁÈ¿¥²þ³×¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¤¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¡¦±Ä¶È´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÀïÎ¬Àß·×¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
https://www.marken.co.jp/seminar/0065892026.php
¥¹¥Ôー¥«ー¡§Ê¿ÎÓ ¿®¸ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£ ¸½¡¦²Ö²¦¥°¥ëー¥×¥«¥¹¥¿¥Þー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎ®ÄÌ³«È¯Éô¤Ë½êÂ°¡£
¾®Çä¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¼«¼Ò¥«¥Æ¥´¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÄó°Æ¤Î²¼»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¡¢¾¦·÷Ê¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¿ä¿ÊÅù¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ô¾ìPOS¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñÆþ¼Ò¡£2019Ç¯¤«¤é¸½¿¦¡£¼ç¤Ë¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤ÎÈÎÇä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤Î»Ù±ç ¡Ê±Ä¶ÈÀïÎ¬¡¦¶ÈÂÖÀïÎ¬¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦Äó°Æ½ñºîÀ®»Ù±çÅù¡Ë¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
£±¡¥¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¡ÊÀ¼Ò¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¤´¾Ò²ð
£²¡¥ÁÈ¿¥²þ³×¤Î½ÐÈ¯ÅÀ
¸½¾õ¤Î»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿³èÆ°¡¢ÊÑ²½¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë
¡¡£±¡Ë¸½ºß¤Î¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Î³ÎÇ§
¡¡£²¡ËÊÑ²½¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤Î¡Ö¥Þ¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µ¯ÅÀ¡×¤Î±Ä¶È³èÆ°
£³¡¥¾ÃÈñºâ¥áー¥«ー¤Î¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤ÁÈ¿¥²þ³×¤Î£³¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Ý¥¤¥ó¥È£±¡¡¥È¥ìー¥É¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤ë
¡¡£±.Á°Ç¯Æ§½±¤äÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ç¤ÎÌÜÉ¸Í½»»¤ÎÀßÄê¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
¡¡£².¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¥×¥é¥ó¤¢¤ê¤¤«¤é¤ÎÊÑ³×
¡¡¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤È±Ä¶ÈÀïÎ¬¤òÆ±´ü²½¤·¡¢µ¡Ç½¤µ¤»¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹
¡¡£³.±Ä¶È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡¡¡¸Ä¿ÍÇ¤¤»ÁÈ¿¥¤Ç¤Î¾®Çä¶ÈÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê»þÂå¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ê¤«¤¿
¥Ý¥¤¥ó¥È£²¡¡ÁÈ¿¥±Ä¶È¤ÈJBP¤Î»ëÅÀ
¡¡¡¡¾®Çä¶È¤¬Âç·¿²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¸Ä¿Í¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¸Â³¦¤Ë¡£
¡¡¡¡ÁÈ¿¥ÂÐÁÈ¿¥¡¢´ë¶ÈÂÐ´ë¶È¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë
¥Ý¥¤¥ó¥È£³¡¡ÁÈ¿¥¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½
¡¡¡¡¼ã¼ê¡¦¼¡À¤Âå¤Î°éÀ®¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¤ÎºÆÀïÎÏ²½¡¢±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¶¯²½¤Ê¤É
£´¡¥¼Áµ¿±þÅú
³«ºÅ³µÍ×¡§
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î17Æü(¶â)13:00～14:30
²ñ¾ì¡§¥Ó¥¸¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー¥°¥é¥ó¥Ç ÅìµþÉÍ¾¾Ä®¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç1-13-9 UD¼ÇÂçÌç¥Ó¥ë¡Ë
¼õ¹ÖÎÁ¡§¤´»²²ÃÌµÎÁ
¤´»²²ÃÂÐ¾Ý¼Ô¡§¾ÃÈñºâ¥áー¥«ーÍÍ¤Î±Ä¶È´ØÏ¢ÉôÌç¤Þ¤¿¤Ï¡¢»ö¶È´ë²èÉôÌç¤Î´ÉÍý¿¦¤ÎÊý¡¡
https://www.marken.co.jp/seminar/0065892026.php
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ¤Ï1960Ç¯¤ÎÀßÎ©¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ö¸þ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºâ¡¦ÁÈ¿¥¤Î°éÀ®¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖBtoC±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¡ÖÅ¹ÊÞÈÎÇäÎÏ¶¯²½¡×¡ÖBtoB±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
