£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤ÈÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¤Î¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤ÓÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Î¾¼Ò¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡¢ÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£²Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë£Í£Õ£Æ£Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¡¡£Ö£Ó¡¡²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ò¡¢¡ÖÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤È¡¢±èÀþ³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¤¬¶¨Æ¯¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë½¸¤¦Íè¾ì¼Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¤ä³¹¤Î³èÀ²½¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ£Æ¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î¸ø¼°Àï¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÑÀïÂÎ¸³¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¡Ö£Ô£È£Å¹ñÎ©£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë£Ê¥êー¥°´ÑÀï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¡¢¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÅìµÞÀþ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤¦¤¨¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×(https://www.frontale.co.jp/lp_games/2026sp/j1_08_yokohamafm/)
¢£¡ÖÅìµÞ¡¦ÅìµÞÅÅÅ´¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¾ÜºÙ
¢£¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
£±¡¥ÅìµÞÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¸ÂÄêÈÎÇä
¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥Á³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£±ØÌ¾É½¼¨ÈÄÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¡È¾¡Íø¡É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿µÇ°¥¿¥ª¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ìÀï¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥£Ô£Ï£Ë£Ù£Õ¡¡£Ð£Ï£É£Î£ÔÃêÁª²ñ
ÅìµÞ¥°¥ëー¥×¤äÁ´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹¤ÇÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Õ¡¡£Ð£Ï£É£Î£Ô¡×¡£¸ø¼°£Ì£É£Î£Å¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Õ¡¡£Ð£Ï£É£Î£Ô¡ßÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾´ÑÀï¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¡ÖÅìµÞÀþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¤Î¤ë¤ë¤ó¡×¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
¥Õ¥í¥µ¥Ý¤Ë¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖÅìµÞÀþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¤Î¤ë¤ë¤ó¡×¤¬¹ñÎ©¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¡Ö¤Õ¤í¤óÂÀ¡ßÅì²£¥Ï¥Á¸ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý£³Å¹ÊÞ¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÅöÆü¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤ò¤´Äó¼¨¤Î¤¦¤¨¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¥°¥Ã¥º¤ò¤´ÃåÍÑ¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー
Àîºê¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¡¢¹ñÎ©¤Ø¡££Í£Õ£Æ£Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö£Í£Õ£Æ£Ç¹ñÎ©¤Ë¤ÏÅìµÞÀþ¤Ç¤¤¤³¤¦¡ªÅìµÞ¡ßÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¡¡¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÂÐ¾Ý±Ø¤ä»ÜÀß¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢»î¹çÅöÆü¤Ë¹ñÎ©¤ØÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¸ÂÄê¤ÎÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×£³¸Ä°Ê¾å¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª¤Ë»²²Ã¡¢£µ¸Ä¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ë¤ÈÃêÁª¤Ï£²²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¾Þ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢ÅìµÞÀþ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤ë¤ë¤ó¤È¤Õ¤í¤óÂÀ¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤Þ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤Á¤â±Ø¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¹ñÎ©¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¤Þ¤ë¤´¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¶¡¥¥»¥ì¥â¥Ëー¥¥Ã¥º¡¡¥¦¥£¥º¥Ï¥ó¥É
»î¹çÁ°¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤¬Áª¼ê¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆþ¾ì¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ëー¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£