ÆüËÜ½é¤Î´³¤·Çß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÁÏ¶È60Ç¯¡¦ÃÂÀ¸45Ç¯¡¡²ÆìÈ¯¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÊâ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¾å´Ö²Û»ÒÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©Ë¸«¾ë»ÔËºê3-64¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾å´Ö¹¬¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁÏ¶È60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ÇÆüËÜ½é¤Î´³¤·Çß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×¤âÃÂÀ¸¤«¤é45Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åö¼Ò¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥ È¯Çä³«»Ï»þ¤Î¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó
¢¥ 2026Ç¯¸½ºß¤Î¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó
1966Ç¯¤Ë²Æì¤Ç²Û»Ò²·Çä¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ë´³¤·Çß¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤¬¡È¥Òー¥íー¤Î¤è¤¦¤Ë²Æì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿´³¤·Çß¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤ê¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñÇ§ÃÎÅÙ70¡ó¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÆìÊÖ´Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×～°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´³¤·Çß¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÄ©Àï～
¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¡¢ÂæÏÑ¡¦Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´¥ÁçÇß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦¾å´Ö¿®¼£¡Ê¸½ÁêÃÌÌò¡Ë¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´³¤·Çß¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¡£ÂæÏÑ¤ØÅÏ¤êÀ½Ë¡¤ò°ì¤«¤é³Ø¤Ó¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¡¢1981Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¤Î¤¬´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÁÏ¶È60Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×45Ç¯¤ÎÊâ¤ß
⚫︎ 1966Ç¯10·î¡Ê¾¼ÏÂ41Ç¯¡Ë
¾å´Ö²Û»ÒÅ¹ÁÏ¶È¡£²Æì¤Ë¤Æ²Û»Ò²·Çä¶È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È
⚫︎ 1972Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ë
²ÆìÊÖ´Ô¡£Í¢Æþ´¥ÁçÇß¤Î°ÂÁ´ÀÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë´³¤·Çß¤Å¤¯¤ê¡×¤ò»Ö¤¹
⚫︎ 1981Ç¯8·î¡Ê¾¼ÏÂ56Ç¯¡Ë
´³¤·Çß¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿´³¤·Çß¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¡£²Û»Ò²·ÈÎÇä¤«¤é²Û»ÒÀ½Â¤¤ØÅ¾¿È
¢¥¤Ù¤Ã¤³¤¦°»¤ËÀ½Ë¡½¬ÆÀ¤Î¤¿¤á´ØÀ¾¤Î´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò
⚫︎ 1997Ç¯¡ÊÊ¿À®9Ç¯¡Ë
´¥ÁçÇßÆþ¤ê¤Ù¤Ã¤³¤¦°»¤ÎÀ½Â¤¤ò³«»Ï
⚫︎ 2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¾Ò²ð¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁ´¹ñÅª¤Ê¥Öー¥à¤Ë
¢¥¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó
⚫︎2009Ç¯¡ÊÊ¿À®21Ç¯¡Ë
¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸
¥¢¥á¥³¥ß¥Òー¥íー¤¬¹¥¤¤Ê½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤¬¸¶·¿¤Ë
⚫︎2020Ç¯¡ÊÎáÏÂ2Ç¯¡Ë
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥é¥Ü¼Â»Ü
⚫︎2021Ç¯¡ÊÎáÏÂ3Ç¯¡Ë
¤½¤é¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡×¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
¢¥¡¡¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
⚫︎2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë
¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¹ñºÝÄÌ¤êÅ¹¥ªー¥×¥ó
⚫︎2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë
¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡ôFR2¡Ê¥¨¥Õ¥¢ー¥ë¥Äー¡Ë¡×¤È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
⚫︎2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×ÈþÉÍÅ¹¥ªー¥×¥ó
⚫︎2024Ç¯¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë
¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBlack Eye Patch¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Ñ¥Ã¥Á¡Ë¡×¤È¤Î
¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü¡£²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·
¢¥¡¡¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥óLB¥«¥¹¥¿¥à¥«ー
⚫︎2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7Ç¯¡Ë
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
2024Ç¯¤ËÂ³¤¡¢²áµîºÇ¹âÇä¾å¤ò¹¹¿·
½ÂÃ«PARCO¤Ë¤Æ¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó½é¤Î¡ÖSuppaiman Shop POP UP¡×¤ò³«ºÅ
⚫︎2026Ç¯¡ÊÎáÏÂ8Ç¯¡Ë
¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆÆüËÜÈ¯¥«¥¹¥¿¥à¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLiberty Walk¡Ê¥ê¥Ð¥Æ¥£ー¥¦¥©ー¥¯¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¼Â»Ü
8·î¤Ë¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸45Ç¯¡¢10·î¤Ë¾å´Ö²Û»ÒÅ¹¤ÏÁÏ¶È60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾å´Ö ¹¬¼£¡Ê¤¦¤¨¤Þ¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë¥³¥á¥ó¥È
ÁÏ¶È60¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×ÃÂÀ¸45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆáÇÆ¤Î¾®¤µ¤Ê¹©¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¸©Ì±¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â·Ñ¾µ¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø´î¤Ó¤È¶Ã¤¤òÆÏ¤±¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¸Ø¤ì¤ë´ë¶È¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
60Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¸©»º¥Ö¥é¥ó¥É¤ò100Ç¯Â³¤¯Ì¤Íè¤Ø¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Æì¤«¤é100Ç¯Â³¤¯Á´¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¾Ð´é¤¬¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢²Æì¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È60Ç¯¡¢¥¹¥Ã¥Ñ¥¤¥Þ¥óÃÂÀ¸45Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥¿ー¥ÈÃÏÅÀ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÁÏ¶È¼Ô¡¦ÀèÂå¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢¡Ö²Æì¤«¤é100Ç¯Â³¤¯Á´¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢»ö¶È´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¾¦30²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»ö¶ÈÂÎÀ©¤òÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤·¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¸å3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¼ý±×À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿·Ð±Ä´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¡£¤µ¤é¤Ë5Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤ÎËÜ³Ê²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
