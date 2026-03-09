15Ç¯´Ö¤Ç¿·µ¬0¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹BAR ¡Ønameless¡Ê¥Íー¥à¥ì¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
#Í·¤ó¤Ç¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤¿ ¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(ÂçºåÉÜ¡¦ÂåÉ½ ²ÃÆ£ÍÎÊ¿)¤Ï¡¢Å¹Ì¾¡¦½»½ê¡¦¥ªー¥×¥óÆü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈó¸ø³«¤È¤¹¤ëBAR¡Önameless¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ï¤¿¤À¤ÎBAR»ö¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤ä¤¬¤Æ "¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹" ¤Ø¤ÈÂ³¤¯»ö¶ÈOS¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à ¡É°Ç¡É
¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿·¤¿¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Å¹Ì¾¡¦½»½ê¡¦¥ªー¥×¥óÆü¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èó¸ø³«¤È¤¤¤¦²ñ°÷À©BAR¡Önameless¡Ê¥Íー¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¿À¸Í»°µÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ö13Ç¯´Ö¤Ç¿·µ¬µÒ¤¬5¿Í¤·¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿BAR¡×¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Å¹ÊÞÌ¾¡¦³°´Ñ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÃæ¿È¤À¤±¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆµÒÂ¤ò±ó¤¶¤±¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¤Î²ÃÆ£ÍÎÊ¿¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¿·¤¿¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡Önameless¡Ê¥Íー¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¶È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ÃÆ£ÍÎÊ¿¡Ê¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡§
¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£º£²ó¿À¸Í»°µÜ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÁõ¤ä¥¤¥áー¥¸¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½»½ê¤âÅ¹Ì¾¤â¥ªー¥×¥óÆü¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
½»½ê¤âÅ¹Ì¾¤âÈó¸ø³«¤À¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¼Â¤ÏÁ°¿È¤È¤Ê¤ë "¤È¤¢¤ë¤ªÅ¹" ¤ò»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤Æ¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤Æ¡¢³°¤Î´ÇÈÄ¤äGoogleMap¤Î¾ðÊó¤Ï "¤½¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Á°¤Î¤Þ¤Þ" ±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Æþ¤ê¸ý¤Î¾ì½ê¤â¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤·¡¢¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤âÃæ¤ËÆþ¤ë¤Î¤òí´í°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¸¡º÷¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÃ©¤êÃå¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢nameless¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¶Ø¼òË¡»þÂå¤ÎÀø¤ê¼ò¾ì¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ë±£¤ì¤Æ±Ä¶È¤ò¹Ô¤¦¼ò¾ì¡Ë¤ò¡Ö¥¹¥Ôー¥¯¥¤ー¥¸ー¡×¤È¸Æ¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÈëÆ¿¤ÎÈþ³Ø¤ò¸½Âå¤Ëá´¤é¤»¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¤Ê¤É¤¤¤ï¤æ¤ë"³°Â¦"¤Ï¸µ¤Î¤ªÅ¹¤Î¤Þ¤Þ±Ä¶È¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆâÂ¦¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¢¤ëÌë¡¢¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡£
¿À¸Í»°µÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ïー¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÆâÁõ¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¤ªÅ¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Änameless¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÆâÁõ¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¶öÁ³¡¢¤Õ¤é¤Ã¤È¿·µ¬¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î»þ¤Ï¡¢ÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¤ªÅ¹¤Î¡Ö¿·µ¬0¿Í·ÑÂ³¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡£Á°¤Î¤ªÅ¹¤¬¡Ö13Ç¯´Ö¤Ç5¿Í¤·¤«¿·µ¬¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò¾å²ó¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡£¤â¤·¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é³°¤Î´ÇÈÄ¤â³°¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î»Å³Ý¤±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
É½¸þ¤¤Ë¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ö±£¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¡×¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äµðÂç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÌµµ¡¼Á¤Ê¹½Â¤¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë #Í·¤ó¤Ç¤¿¤éË«¤á¤é¤ì¤¿ ¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò ¡È¿¯¿©¡É ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà¤ÎÏ£¶â½Ñ¡§¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î ¡ÉÆÃ°Û¡É ¤Ê¿Íºà°éÀ®½Ñ
¤³¤Î¤ªÅ¹¤òÆ°¤«¤¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç³è¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥³¥ó¥«¥Õ¥§¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥µ¥¤¥É¡×¤ÇËá¤«¤ì¤¿¿Íºà¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÃ±¤Ê¤ëBAR¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºîÇ½ÎÏ¡¢¤½¤ÎÂ¾IT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Î¸½¾ì¤«¤éÃ¡¤¾å¤²¤ÇÉû¼ÒÄ¹¤Þ¤Ç¾º¿Ê¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ô¡×¤¬ÎÉ¤¤Îã¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÎÍÑ»Ô¾ì¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ¥½¨¿Íºà¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ø¤È°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
nameless¤Ï¾¯¿Í¿ô¤Ç²ó¤¹¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤æ¤¨¤Ë¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ï¼«Á³¤ÈÇ»¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¿¤À°¦ÁÛ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹Åö¼Ò¤Î±Ä¶È¿¦¤ä´ë¶ÈÈë½ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ÀÍ·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçºåÆñÇÈ¡¦Âçºå½¡±¦±ÒÌçÄ®¡¦ºå¿ÀÆôºê ¤Ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«
ºÇ½ª¹½ÁÛ¡§ÆüËÜÁ´ÅÚ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¡×
nameless¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¡Önameless¡×¤Ï¡¢°ì¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤¤¤¦¤è¤ê»ö¶ÈOS¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤ÎÅ¹¤òÇã¼ý¤·¤Æ¤Ïnameless²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤Ç¡¢Ä¾±Ä¤ÈFC¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë100Å¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬°ÊÁ°¤«¤é·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¹½ÁÛ¡×¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä»¨²ß²°¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÅ¹¤ònamelessÊý¼°¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡Ä
¡¦¤¿¤À¤Îµï¼ò²°¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£°ìÈÌµÒ¤È¤Ï¥á¥Ë¥åー¤¬°ã¤¦¡£
¡¦ÉáÄÌ¤Î»¨²ß²°¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Èâ¤ò¤¯¤°¤ì¤Ð°Å°Ç¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¡£°ìÈÌµÒ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¦¸Å¤Ó¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÆâÁõ¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊª·ï¤À¤é¤±¤Î¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¡×¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î³¹¤Î½»¿Í¤·¤«Â¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¢¤é¤æ¤ë»ö¶È¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬nameless¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¡ÖÈëÆ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊªÍýÅª¤Ê¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜÁ´ÅÚ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë²¾ÁÛ¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¤³¤Î¡Önameless¡Ê¥Íー¥à¥ì¥¹¡Ë¡×¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë»å¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤À¡£¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤¿¤Á¤Î¹ªÌ¯¤Êæ«¤ËÍî¤Á¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Îº²¤¬¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¤Î¤«¡£¸ø¼°LINE¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Æò¤Îº²¤Ë½ËÊ¡¤ò¡£
¤½¤³¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¾ì½ê¡£¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é´°À®¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤µ¤»¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÆü¡¢°ì¸®¤Î¥Ðー¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢²ø¤·¤²¤Ê»¨²ßÅ¹¤¬Åô¤ê¤ò¤È¤â¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊµòÅÀ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢³¹¤Î¶õµ¤¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¿Í¡¹¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÂÓ¤ò¼«Á³¤È¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÇÉ¼ê¤Ê»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ËÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ë¸¸ÁÛ¡£¸½¼Â¤ÈÊª¸ì¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÉÁ¤¯±£¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î³¹¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Cafe&BAR¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥µ¥¤¥É¡×¤ä¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢¥®¥ã¥é¥êー¡×¡¢¥²ー¥à½ÐÈÇ¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤ä²ÁÃÍ¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸²½·÷¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Þ¤ÀÌ¤È¯É½¤Î¿·¤·¤¤µòÅÀ¤Î·×²è¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤ò¤è¤êÇ»Ì©¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Öº²¤Î¶«¤Ó¤òÌµ»ë¤·¤Ê¤¤À¤³¦¡×¤ò¡¢¤È¤â¤Ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Únameless KOBE »ö¶È¾ðÊó¡Û
Å¹Ì¾¡§Èó¸ø³«
¾ì½ê¡§Èó¸ø³«¡Ê¿À¸Í»°µÜ¤Î¤É¤³¤«¡Ë
±Ä¶È¡§18:00¡¡-¡¡23:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©
nameless¤Ï¸ø¼°HP¡¦¸ø¼°LINE¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(Vampire K.K.)
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÅì¿´ºØ¶¶°ìÃúÌÜ13ÈÖ11¹æ ¥¯¥¤¥ó¥È¿´ºØ¶¶¥Ó¥ë401¹æ¼¼
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§²ÃÆ£ ÍÎÊ¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¤¥é¥¹¥È/¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®
¡¦²»À¼ºîÉÊ¤Î´ë²è/À©ºî/ÈÎÇä
¡¦SNS±¿ÍÑ/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
¡¦¥²ー¥à¤Î´ë²è/³«È¯/¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
¡¦°û¿©Å¹¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó»Ù±ç
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾åµ¤ËÉíÂÓ¤¹¤ë¶ÈÌ³Á´ÈÌ
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://vampirekk.com(https://vampirekk.com/)
¸ø¼°X¡§https://x.com/vmpkk