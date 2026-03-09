¡ÚJERA¡¡¡ß¡¡¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥êー¥°¡Û»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤â´ÆÆÄ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¹¤á¤ë¡ÖÅô¥»¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒJERA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ Global CEO¡§²Ä»ù ¹ÔÉ×¤ª¤è¤ÓÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO·óCOO¡§±üÅÄ µ×±É¡¢°Ê²¼¡ÖJERA¡×¡Ë¤È¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥êー¥°6µåÃÄ¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¡×¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¡×¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡×¡Ö¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥»¡¦¥êー¥°6µåÃÄ¡×¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤â´ÆÆÄ¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤¹¤á¤ë¡¢JERA ¡ß ¥»¡¦¥êー¥°¡ÖÅô¥»¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËJERA¤¬¥»¡¦¥êー¥°¸ø¼°Àï¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÆÃÊÌ¶¨»¿¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢JERA¤È¥»¡¦¥êー¥°¤Ï¶¦¤ËÁê¸ß¤ÎÍý²ò¤È´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¡¢2022Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï¥·¥Æ¥£¥¯¥êー¥ó³èÆ°¤ä¼¡À¤Âå»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸ÂÀ¸¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë»ýÂ³Åª¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢JERA¤È¥»¡¦¥êー¥°6µåÃÄ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌÀÆü¤Ø¤ÎÎÏ¶¯¤¤´õË¾¤Î¸÷¤òÅô¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÅô¥»¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡£¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢È¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¦¥êー¥°³ÆµåÃÄ¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ç¯´ÖÍè¾ì¼Ô¿ô¤Î¤Ù1,472Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¡Ê2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡§¥»¡¦¥êー¥°È¯É½¿ô¡Ë¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢µå¾ìÀßÈ÷¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬µå¾ìÆâ³°¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¡¦¥êー¥°Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Û
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¦¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¤³¤È¡Û
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡Öµ¤¤Å¤¯¡×¤³¤È¤«¤é¡Ö¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ø¤ÎÊÑ²½¤òÂ¥¤·¡¢¶¦¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤òºöÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢°ìÉô´§»î¹ç¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥íー¥ó¥Á¡¢SNS¤Ç¤Î»²²Ã·¿»Üºö¤Ê¤É¡¢µå¾ìÆâ³°¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î´Ä¶¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Æü¾ï¤Ç¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÈ¯¿®¤Î»ÅÊý¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶ñÂÎÅª»Üºö¡§¡ÖJERA¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÅô¥»¡¢¥Ê¥¤¥¿ー¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥»¡¦¥êー¥°¤Î³ÆµåÃÄ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤È¡ÖJERA¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÅô¥»¡¢¥Ê¥¤¥¿ー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¡¢JERA¤¬¶¨»¿¤¹¤ë´§»î¹ç¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Ç¡¢JERA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJERA Cross¤¬ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¡ÖJERA¡ß¥»¡¦¥êー¥°¤ß¤ó¤Ê¤Î¥½ー¥éー¥Ñー¥¯¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¤³¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë´Ä¶²ÁÃÍ¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ëPPA¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤Ë¼èÆÀ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ëPPA¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿´Ä¶²ÁÃÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÅÅÎÏ¤Î CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò¼Â¼ÁÅª¤Ë¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤Ï³ÆµåÃÄ1»î¹çÄøÅÙ¤Î¼Â»Ü¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³«ºÅ»î¹ç¿ô¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨JERA¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÅô¥»¡¢¥Ê¥¤¥¿ー¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://jera-tomose.jp/tomose-nighter/
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢3·î9Æü¡Ê·î¡Ë13»þ¤«¤é¡ÖÅô¥» ¤ß¤ó¤Ê¤Ç ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸ø³«Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢3·î27Æü¤Ë¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢³ÆµåÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢X¤Ç¤Ï4·î°Ê¹ß¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://jera-tomose.jp/
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤Î¤´¾Ò²ð¡Û
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡ÖQuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¡×¤µ¤ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤ÆË¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£QuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë
¡¡QuizKnock¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦°ËÂôÂó»Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤ÈÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²¿¤«¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤äÆ°²è¤òËèÆüÈ¯¿®Ãæ¡£
¡¡JERA¤Ï¡¢QuizKnock¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òbaton¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò °áÀîÍÎÍ¤¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢Ãæ¹âÀ¸¤ò¼çÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ðÊóÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÅ¸³«¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³Ø¤Ù¤ëÆ°²è¡¦¥¯¥¤¥º¤ä¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÂÐÌÌ·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¶µ°é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ë¾·î Íý·Ã
¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹½êÂ°
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Õ¤·¤®È¯¸«!¡×¡ÊTBS¡Ë¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2004Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥ºー¥à¥¤¥ó!!¥µ¥¿¥Çー¡×¤Î»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£2021Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©ー¥¹¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖTHETIME,¡×¡ÊTBS¡Ë¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡ÖË¾·îÍý·Ã¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡ú︎¥«¥Õ¥§¡×¡Ê¥é¥¸¥ªÆüËÜ¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±éÃæ¡£¤Þ¤¿¡¢»é¼Á¥ª¥Õ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOILLY¡×¡Êhttps://www.noilly.jp¡Ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJERA
ÅìµþÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê2015Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÇ³ÎÁ¡¦È¯ÅÅ²ñ¼Ò¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó3³ä¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤òÃ´¤¦ÆüËÜºÇÂç¤ÎÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¡£2020Ç¯10·î¤Ë¡¢2050Ç¯¤Ë¹ñÆâ³°¤Î»ö¶È¤«¤é¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡ÖJERA¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó2050¡×¤ò¸øÉ½¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢È¯ÅÅ»þ¤ËCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó²ÐÎÏ¡×¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£