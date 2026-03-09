¥¢ー¥¹À½Ìô¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
¥¢ー¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀîÃ¼¹îµ¹¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥¹À½Ìô¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤¬·ò¹¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤ËÌ¤Íè¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¡¢2019Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢ー¥¹·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷¤òÃÖ¤¯ÉôÌç²£ÃÇ¥Áー¥à¡Ö½¾¶È°÷¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¤òÁÈ¿¥¤·¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÇ¯´Ö·×²è¤Ë´ð¤Å¤¯Äê´üÅª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ä¼ÒÆâ³°¤Ø¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¡Ê¢¨1¡Ë¤ò·ÑÂ³¡¢ÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¡Ê¢¨2¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿KPI¤Î¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀìÇ¤¤Î»º¶ÈÊÝ·ò»Õ¤òºÎÍÑ¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¿Íºâ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÆâ¤Ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¿ä¿Ê²Ý¡×¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ä¥°¥ëー¥×´ë¶È¤È¤âÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì¡Û
2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎKGI¡Ê½ÅÍ×ÌÜÉ¸Ã£À®»ØÉ¸¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥ïー¥¯¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ëµÙ¿¦Î¨¤ÎÄã¸º¡×¤ò·Ç¤²¡¢PDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¾ÜºÙ¤Ê·ò¹¯²ÝÂê¤ÎÇÄ°®¤ÈÂÐºö
Á´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ò¹¯Ä´ºº¤òËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê2025Ç¯¼Â»Ü»þ¤Ï²óÅúÎ¨91.8%¡Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡Ê·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀÄã²¼¡Ë¤ä¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄËÂÐºö¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥»¥ß¥Êー¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡Ê·î·Ð¡¦¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ä¾ðÊóÄó¶¡¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ä¿©À¸³è²þÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- µÊ±ìÂÐºö¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ
ÉßÃÏÆâ¡¦½¢¶È»þ´ÖÆâ¶Ø±ì¤ÎÅ°Äì¤Ë²Ã¤¨¡¢¶Ø±ì¥»¥ß¥Êー¤ä¶Ø±ì¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µÊ±ì¼Ô¤Î1Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑµÊ±ìËÜ¿ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¶Ø±ì°Õ¸þ¤ò»ý¤Ä½¾¶È°÷¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Æ¯¤Êý¤ÈÎ¾Î©»Ù±ç¤Î¶¯²½
ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ä¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¡¢²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤Ê¤É¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥é¥¤¥Õ¥µ¥Ýー¥ÈµÙ²Ë¡×¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢·ò¹¯ÁêÃÌ¤ä²ð¸îÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¼ÒÆâ³°¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ä¡¢»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâ¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥»¥ß¥Êー
¿©À¸³è²þÁ±¥¤¥Ù¥ó¥È
Á´¼ÒÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Î¼Â»Ü
¡ÚÀ©ÅÙ¤Î³µÍ×¡Û
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì500¼Ò¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
