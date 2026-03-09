RaySheet¤¬¡Ö2025Ç¯ ¤ªµÒÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿AppExchange¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇÂè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
Salesforce AppExchange¥¢¥×¥ê¡ÖRaySheet¡Ê¥ì¥¤¥·ー¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖBEST HIT APP RANKING 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2025Ç¯ ¤ªµÒÍÍ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿AppExchange¥¢¥×¥ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¡ËÂè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯2·î1Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£RaySheet¤Ï´ü´ÖÃæ46·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥¹¥¿¥Þー¥ì¥Ó¥åー·ï¿ô¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Salesforce¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«Éé
RaySheet¤Ï¡¢Salesforce¤Î²èÌÌ¤òExcel¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî´¶¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëAppExchange¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÆþÎÏ¡¦¹¹¿·ºî¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎSalesforceÄêÃå¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Salesforce¤Î³èÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¸½¾ì¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂè2°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ï¡¢Salesforce³èÍÑ¡¦ÄêÃå»Ù±ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒÍÍ¤«¤éÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Enterprise Solutions»ö¶ÈÉô »ö¶ÈÉôÄ¹ »³ºê ¸²Í³¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£RaySheet¤Ï¡¢Salesforce¤ò¡ÈÆ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÄêÃå»Ù±ç¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î³èÍÑ²ÝÂê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥á¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢Salesforce¤Î³èÍÑ¡¦ÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ½ÉÊµ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢§BEST HIT APP RANKING 2025 ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://appexchangejp.salesforce.com/learn/appranking2025
Salesforce¡¢AppExchange¤Ê¤É¤Ïsalesforce, inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£RaySheet¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Salesforce¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Salesforce¤Î¥Ó¥åー¤òExcel¤Î¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤Ë¤Ç¤¤ëAppExchange¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¹àÌÜ¤ÎÉ½¼¨¡¦ÊÔ½¸µ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ò·ïÉÕ¤½ñ¼°¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤äExcel¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤âÄó¶¡¡£¥Ô¥Ü¥Ã¥È¥Æー¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê½¸·×É½·¿¤Î²èÌÌºîÀ®¤ä¡¢ºîÀ®¤·¤¿RaySheet¤òSalesforce¤Î¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ê¤É¤ËËä¤á¹þ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Excel¥é¥¤¥¯¤ÊÁàºî´¶¤ò¶ÈÌ³¸½¾ì¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆþÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´÷Èò´¶¤òÍÞ¤¨¡¢Salesforce¤Ø¤Î¥Çー¥¿ÃßÀÑ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
RaySheet¸ø¼°À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë :
https://raykit.mescius.jp/products/raysheet.html
¢£¥á¥·¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼Ò
µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀô¶è»ç»³3-1-4
https://mescius.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ
LeySer»ö¶È¡¦¡¦¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¸þ¤±¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢È¯Çä
Developer Solutions»ö¶È¡¦¡¦¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»Ù±ç¥Äー¥ë¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä
Enterprise Solutions»ö¶È¡¦¡¦¡¦¶ÈÌ³²þÁ±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä
SERVE»ö¶È¡¦¡¦¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¸þ¤±¶ÈÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¢È¯Çä