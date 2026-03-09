¶¦ÁÏ·¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYUME to MOMO¡×¤¬¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û1F¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª
¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌî ¿¿Çî¡Ë1F¤Ë¡¢muguetfleur³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÀîÊ¥À²²Ã¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¶¦ÁÏ·¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖYUME to MOMO¡Ê¥æ¥á¥È¥â¥â¡Ë¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢1,000¿Í¤Î½÷À¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¹á¤ê¡×¡Ö»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¡¢2025Ç¯½©¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò·Àµ¡¤ËÈÎÇä¿ô¤ÏÌó6ÇÜ¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖYUME to MOMO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤È¤¤á¤¯½Ö´Ö¤òÌ´¤ß¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤Ò¤È¤Ë¡×
Ã±¤Ê¤ë²½¾ÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹ÎÄê¤·¡¢Á°¤Ë¿Ê¤àÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡È¤ª¼é¤ê¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢ÂåÉ½¡¦ÀîÊ¥¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ÎÎý½¬¸å¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿À©´ÀºÞ¤Î¹á¤ê¡£¤½¤Î¹á¤ê¤Ïº£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎÅØÎÏ¤ä´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Ë¤Ï¡¢µ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¡¢¿Í¤òÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¹á¤ê¡É¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1,000¿Í¤ÎÀ¼¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¶¦ÁÏ·¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×
¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¡¦F1ÁØ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿1,000¿Í¤Î½÷À¤Ë¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¥Ëー¥º¡§
- ¶¯¤¹¤®¤ë¹á¤ê¤Ï»È¤¤¤Ë¤¯¤¤
- »ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤¬Íß¤·¤¤
- Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤Ë»È¤¤¤¿¤¤
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢
- ¤ä¤µ¤·¤¯¼«Á³¤Ë¹á¤ëÀß·×
- »ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿
- 0.2ÉÃ¤Ç¤Þ¤È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ
¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ
1.¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¡³Æ2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
No.1 ¥Ôー¥Á¥Õ¥íー¥é¥ë¡ÒPeach Floral¡Ó¡¡
½Õ¤ÎÄ«¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥íー¥é¥ë¤ÈÅí¤Î´Å¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¹á¤ê
No.2¥Ô¥å¥¢¥µ¥Ü¥ó¡ÒPure Sabon¡Ó¡¡
Àö¤¤Î©¤Æ¤Î¥ê¥Í¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ëÀ¶·é´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê
No.3 ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¢¥ó¥Ðー¡ÒNatural Amber¡Ó¡¡
¼«Á³¤Î²¹¤â¤ê¤È¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹á¤ê
2.¿·ºî¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ÊÀè¹ÔÈÎÇä¡Ë¡¡2,530±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¹¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ß¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬Â³¤¯¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¡£
¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
¢£º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖYUME to MOMO¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡ÖOVERLAP JAPAN¡×¤ä¡¢¸Í±Û¶äºÂ¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤ä¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¡×¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾Ò²ð
YUME to MOMO¡Ê¥æ¥á¥È¥â¥â¡Ë
1,000¿Í¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¦ÁÏ·¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤È¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤òÆÃÄ§¤È¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OVERLAP JAPAN¡Ê¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥× ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýµ»½Ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä»¨²ß¤òÅ¸³«¡£
¤ª¤¤¤·¤¤¤ä ¤«¤ï¤¤¤¤¤ä
¸Í±Û¶äºÂ¤Î¾Æ¤²Û»ÒÅ¹¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥®¥Õ¥È¸þ¤±¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¡£
¢£¥·¥ç¥Ã¥×³µÍ×
¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¡§YUME to MOMO ´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×
³«ºÅ¾ì½ê¡§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ËÜ´Û¡¡1F¡¡¥«¥ì¥ó¥À¥ê¥¦¥àD05
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï18:00¤Þ¤Ç
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¿·½É¥Þ¥ë¥¤ ËÜ´Û
¢§´Ý°æ
