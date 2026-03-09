³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë½éÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Þ¥é¥ä¡Ê¼ÒÄ¹¡§¾®ÅÄ ³Ø¡¢ËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡Ë¤Ï2026Ç¯£³·î£¹Æü¡¢¼«¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 (Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¾®Çä¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Ï²¿¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤Êõ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶ºî¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ä·ò¹¯´ÉÍýÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÎ¾Î©¤ËÍ¸ú¤ÊÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆÃ¤Ë£°¼¡Í½ËÉ¡Ê¢¨¡Ë¤Î´ÑÅÀ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯ÁêÃÌÂÎÀ©¤Î³ÎÎ©¡¢¼ÒÆâ¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë±¿Æ°µ¡²ñÁý¿Ê»Üºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î·ò¹¯¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¹â¤á¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤Ø¤È´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£°¼¡Í½ËÉ¡§¼«¿È¤ÎÂÎ¼ÁÅù¤òÍý²ò¤·¡¢ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÃÊ³¬¤«¤é·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤äÀ¸³è½¬´·¤ò¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È
¢£¥Ò¥Þ¥é¥ä¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡§https://www.hmry.jp/health_management/
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤È¤Ï
¡¡´ë¶È¤¬½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¤ä»Üºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³èÎÏ¸þ¾å¤äÀ¸»ºÀ¤Î²þÁ±¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
¡¡ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2016Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁÏÀß¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼çÂÎ¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²óÅö¼Ò¤¬Ç§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ï¡¢½¾¶È°÷Åù¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¦Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢·Ð±ÄÍýÇ°¡¦¿ä¿ÊÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¦·ò¹¯»Üºö¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Ë¡¿Í¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Þ¥é¥ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡¡¾®ÅÄ ³Ø
½êºßÃÏ¡§¢©500-8630 ´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¹¾Åº1-1-1
ÀßÎ©¡§1991Ç¯
»ñËÜ¶â¡§25²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Å¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¡¦·ò¹¯ÍÑÉÊ¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊÅù¤ÎÈÎÇä¡¢¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤ÎÇã¼è¤ª¤è¤ÓºÆÈÎ»ö¶È¡¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¡¢¼«¼Ò¥È¥ìー¥Êー¤Ë¤è¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Î»ØÄê´ÉÍý»ö¶È
·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤È·ò¹¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎË¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.hmry.jp/
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Þ¥é¥ä
¹Êó¡¦IR ¥Áー¥à »³ËÜ
Tel¡§058-271-6622 ¡ÊÂåÉ½¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:30～17:00¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡Ë