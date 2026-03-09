·ó¾¾¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ë¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³ÁªÄê
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö·ó¾¾¡×¡Ë¤Ï¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÄ´ºº¤Ø²óÅú¤·¤¿´ë¶È160¼Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ë¡×¤Î29¼Ò¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤ò¿³ºº¡¦É¾²Á¡¢²óÅú·ë²Ì¤òÄêÎÌÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦³«¼¨¤Î¼èÁÈ¤ß¤¬¹â¿å½à¤Ç¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿´ë¶È¤ò¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á2025¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±ÄÉÊ¼Á¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡Ë¡×¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÁªÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ó¾¾¤ÎVision¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸úÎ¨Åª¤«¤Ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÍÅª»ñËÜ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤È¿ÍºàÀïÎ¬¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ°Ñ°÷²ñ¡×¤ò2024Ç¯¤ËÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»öÃ´ÅöÌò°÷¤ò°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦´ë²èÃ´ÅöÌò°÷¡¦ºâÌ³Ã´ÅöÌò°÷¤Î4Ì¾¤«¤éÀ®¤ëÆ±°Ñ°÷²ñ¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼Â¹ÔÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ÎÈ¯´ø¤òÂ¥¤¹»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢·ó¾¾¤¬1889Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö»þ¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎÅª¤ËÂÎ¸½¤·¡¢·ó¾¾¥Ñー¥½¥ó¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¤ª¼è°ú¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë¿Í¡×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
¡ãMission¡¢Vision¡¢Values¤ÎºöÄê¤ÈÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ä
https://www.kanematsu.co.jp/press/release/20250815_release
¡ã·ó¾¾¡¡Åý¹çÊó¹ð½ñ¡¡2025¡ä
https://www.kanematsu.co.jp/ir/library/final¡¡
¡ã¡Ö¿ÍÅª»ñËÜÄ´ºº2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
https://www.hrpro.co.jp/human_capital_survey/¡¡
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
·ó¾¾³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¼¼¡¡ÅÅÏÃ ¡§ 03-6747-5000¡¡https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/