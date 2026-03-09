¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÖWinvoice¡×¡¢ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Î¡Ö¡Ò¥Ê¥ó¥È¡ÓÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ powered by Winvoice¡×¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÃÏÊý¶ä¹Ô¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆîÅÔ¶ä¹Ô¡ÊËÜÅ¹¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡¢¼èÄùÌòÆ¬¼è ÀÐÅÄÍ¡¡¢°Ê²¼¡ÖÆîÅÔ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤¬¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë2026Ç¯3·î9Æü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¡Ò¥Ê¥ó¥È¡ÓÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ powered by Winvoice¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤ÎÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡Ê¥¦¥£¥ó¥Ü¥¤¥¹¡Ë¡×¤¬¤½¤Î¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖWinvoice¡×¤¬ÃÏÊý¶ä¹Ô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼«¹Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¡¦Å¸³«¤¹¤ë»öÎã¤Ï¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È´Ö·èºÑ¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜÊý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë»æ¤ÎÌóÂ«¼ê·Á¤ª¤è¤Ó¾®ÀÚ¼ê¤ÎÍøÍÑÇÑ»ß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÌÌÅª¤ÊÅÅ»Ò²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Ü¹Ô¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢»ÙÊ§´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»ñ¶â·«¤ê¤ä¼ê¸µ»ñ¶â¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È´Ö¤Î»ÙÊ§¤ª¤è¤Ó·èºÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤êÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤òÁªÄê¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡ÖWinvoice¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤¬¡ÖWinvoice¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³
1. ¡Ö¼«¹Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ë¤è¤ë°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¡ÖWinvoice¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤¬¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Ï¼«¹Ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢¸ÜµÒ¤Ë°Â¿´´¶¤ä¿®Íê¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶ä¹Ô¥µー¥Ó¥¹Æ³Àþ¤ÎÃæ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ´ðÈ×³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¡ÖÃ»´ü´Ö¡×¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¹½ÃÛ
Æ³ÆþÊý¼°¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖWinvoice¡×¤Î´ûÂ¸UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯²èÌÌÄó¶¡·¿¤òºÎÍÑ¡£¼«¹Ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ³Æþ·èÄê¤«¤é¤ï¤º¤«Ìó3¤«·î¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏAPI¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ±¹Ô¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¡¡Ö¡Ò¥Ê¥ó¥È¡ÓÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤ powered by Winvoice¡×¤Î³µÍ×
ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ä¹Ô¿¶¹þ»ØÄê¤ÎÀÁµá½ñ¤ò¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç·èºÑ¤Ç¤¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»ÙÊ§´ü¸Â¤òºÇÂç60Æü´Ö±äÄ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹1¡§¼è°úÀè¡ÊÀÁµá½ñÈ¯¹Ô¸µ¡Ë¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼ÔÌ¾µÁ¤Ç¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼è°úÀèÂ¦¤ÎÆþ¶â´ÉÍý¥Õ¥íー¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÄ¹2¡§¼êÂ³¤¤ÏWeb¾å¤Ç´°·ë¤·¡¢¿×Â®¤Ê»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/31359/table/140_1_4d7d7a3fcb2c7186ce5c08239ae83357.jpg?v=202603090751 ]
¢£ÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWinvoice¡×¤Î³µÍ×
¡ÖWinvoice¡×¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¤Î¥«ー¥É·èºÑÅù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÀÁµá½ñ»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¡ÖWinvoice¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤ËÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òºÇÃ»2¤«·î¤ÇÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖWinvoice¡×¤ÎAPI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¤Îµ¡Ç½¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢ÆÈ¼«¤ÎUX¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë»ÙÊ§¤¤¤ò¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½³«È¯¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWinvoice¡×¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§ https://infcurion.com/winvoice/
¡ÖWinvoice¡×»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¡§ https://infcurion.com/winvoice/download/
¢£ÆîÅÔ¶ä¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒÏ»½½È¬¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÈ¬ÌÚ¶ä¹Ô¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¸æ½ê¶ä¹Ô¤¬1934Ç¯6·î1Æü¤Ë¹çÊ»¤·¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆîÅÔ¶ä¹Ô¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤ò¼ç¤Ê»ö¶È´ðÈ×¤È¤·¡¢¶ä¹Ô¶ÈÌ³¡ÊÍÂ¶â¡¦Âß½Ð¡¦°ÙÂØÅù¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¹Ô¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥êー¥¹¡¦¿®Â÷¡¦¾Ú·ô¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÁí¹ç¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆîÅÔ¶ä¹Ô
½êºßÃÏ¡§ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»ÔÂçµÜÄ®»ÍÃúÌÜ297ÈÖÃÏ¤Î2
ÂåÉ½¼Ô¡§¼èÄùÌòÆ¬¼è ÀÐÅÄÍ¡
ÁÏÎ©¡§1934Ç¯6·î1Æü
URL¡§https://www.nantobank.co.jp/
¢£¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËºÇÅ¬¤Ê·èºÑ¡¦¶âÍ»µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë»º¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎFintech¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òµ¡Ç½Ã±°Ì¤Ç½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³«È¯¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ»ö¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÀìÌçÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¥â¥À¥ó¤Ç½ÀÆð¤Ê¼¡À¤Âå·¿·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢BtoC¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤«¤éBtoB¤Î´ë¶È´Ö·èºÑ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë·èºÑ¥·ー¥ó¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡Ö°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢FintechÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤«¤é¿·µ¬¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·èºÑ¡¦¶âÍ»¤ò¼´¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÈË¤«¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥¥å¥ê¥ª¥ó
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ´Ý»³¹°µ£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-7-2 MFPR¹íÄ®¥Ó¥ë7F
²ÃÌÁÃÄÂÎ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFintech¶¨²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ»ñ¶â·èºÑ¶È¶¨²ñ
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¶¨²ñ
URL¡§https://infcurion.com/
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÏÈ¯¹ÔÆü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÆâÍÆ¤ÎÁ´Éô¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¼Ò¤Î¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦¹æ¡¢¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£