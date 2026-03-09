·Á¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾ÈÌÀ¡ÖMODIFY¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò³È½¼
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ïー¥¯¥¹¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾ÈÌÀ¡ÖMODIFY¡Ê¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡Ë¡×¥·¥êー¥º¡Ê°Ê²¼¡¢MODIFY¡Ë¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò2026Ç¯6·î21Æü¤Ë186ÉÊÈÖ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¤È¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬³ÈÂç¤·¡¢¸ò´¹·¿LED¥é¥ó¥×¡ÖLED¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥×¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÉÊÈÖ¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¤«¤é¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶õ´Ö¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¿¼ß· Ä¾¿Í»á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¸µ¡¢2009Ç¯4·î¤ËMODIFY¤òÈ¯Çä¡£Ä¹¤¤´Ö»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¾ÈÌÀ¤Î¸¶·Á¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¿¿µå¡×¡¦¡ÖÈ¾µå¡×¡¦¡Ö±ß¿íÂæ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î3¤Ä¤Î·Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºÇ¿·¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥â¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡á²þÎÉ¡¿½¤Àµ¡×¤ò½Å¤Í¿Ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤«¤éÌó17Ç¯¡¢½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤¢¤«¤ê¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢½»Âð¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤Î²÷Å¬À¤ä·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤¿Well-being¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏMODIFY¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò³È½¼¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥«¥éー¤È¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò128ÉÊÈÖÄÉ²Ã¤·¡¢¹ç·×186ÉÊÈÖ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¡£Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿µå¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆýÇò¤Ä¤ä¤¢¤ê¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥Ðー¿§»Å¾å¡×¤òÄÉ²Ã¡£È¾µå¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥°¥ìー¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥Ü¥êー¥°¥ìー¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎËÉÙ¤Ê¿§¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È¾µå¤È±ß¿íÂæ¤Ç¤Ï¡¢S¥µ¥¤¥º¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥é¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥±¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¥é¥ó¥×¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡ÖLED¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥×¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ON¡¿OFF¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤¸÷¤Î¿§¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥¯¥íÄ´¿§¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½ÉÕ¤¥é¥ó¥×¤âÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤âMODIFY¤Î´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À·Á¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ç´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ¹¡ä
1. ½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥éー¤È¥µ¥¤¥º¤ò³È½¼
2. 128ÉÊÈÖ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢·×186ÉÊÈÖ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë
3. È¾µå¤È±ß¿íÂæ¤ÎS¥µ¥¤¥º¤ÏLED¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥×¤ËÂÐ±þ
¢¨ÄÌ¾ïÉÊ¤Î¤ß¡£ÆÃÃí¥ªー¥ÀーÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖPremium Order¡×¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¾ÈÌÀ´ï¶ñ¡¦¥é¥ó¥× ¾¦ÉÊ¤´ÁêÃÌÁë¸ý
¥Õ¥êー¥À¥¤¥ä¥ë¡§0120-187-441
¼õÉÕ¡§9»þ～18»þ ·î～ÅÚÍËÆü¡Ê½ËÆü¡¦Àµ·î»°¤¬Æü¤ò½ü¤¯¡Ë
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§[¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹]·Á¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾ÈÌÀ¡ÖMODIFY¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò³È½¼¡Ê2026Ç¯3·î9Æü¡Ë
https://news.panasonic.com/jp/press/jn260309-1
¡ã´ØÏ¢¾ðÊó¡ä
¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¾ÈÌÀ¡ÖMODIFY¡×
https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/home/series/modify/
¡¦LED¥Õ¥é¥Ã¥È¥é¥ó¥×
https://sumai.panasonic.jp/lighting/flatlamp/
¡¦¡ÖMODIFY In Lights¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
https://www2.panasonic.biz/jp/tamarie/event/modify2026/
¡¦¿¼ß· Ä¾¿Í»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://www2.panasonic.biz/jp/tamarie/column/modify2026/