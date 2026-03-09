MCPÂÐ±þAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömitoco Buddy¡×¤ò¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×
¼ç¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈÊý¼°¤Ë¤è¤ë¡¢°ÂÁ´¤Ê³°Éô¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¤ÎÆ³Æþ
¥¹¥¥ë¤Î¼Â¹Ô»þ¤Î¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡Êµö²Ä¥ê¥¹¥È¡Ëµ¡Ç½¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý¼Ô¤¬°ÂÁ´À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÀÜÂ³Àè¤Ë¸ÂÄê¤·¤ÆÄÌ¿®¤òµö²Ä¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢MCPÌ¤ÂÐ±þ¤Î´ûÂ¸API¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î¹âÅÙ¤ÊÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
MCPÌ¤ÂÐ±þ¤Î³°Éô¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÂÐ±þ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¹¥¥ë¤«¤éµö²Ä¤µ¤ì¤¿³°Éô¥µー¥Ð¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÅÐÏ¿¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¥æー¥¶ー¤Ë°ì»þµö²Ä¤òµá¤á¤ëÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ÉÍý¼Ô¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹ÍúÎò¤«¤é³ÎÇ§¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー
¼«Æ°²½¤Î¼Â¹Ô·ë²Ì¡Ê´°Î»¡¦¼ºÇÔ¡Ë¤ä¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÌµ¸ú²½¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¡¢ÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Æ°²½¤Ë¥Õ¥©¥ë¥À´Æ»ë¥È¥ê¥¬ーÄÉ²Ã
¥Þ¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¤ÎÆÃÄê¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½èÍý¤¹¤ë¼«Æ°²½¤¬»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Æ°²½ÄÌÃÎÀßÄê
¼«Æ°²½¤Î½èÍý¤´¤È¤Ë¡¢ÄÌÃÎ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸ÄÊÌ¤ËON/OFF¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¢Â¦¤ÇÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Î½èÍý¤ÏÄÌÃÎ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥¥ë¥é¥¤¥Ö¥é¥êÄÉ²Ã
´ÉÍý¼Ô²èÌÌ¤Ë¤ÆÄó¶¡ºÑ¤ß¤ÎÉ¸½à¥¹¥¥ë¡Ê¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¥¹¥¥ë¡Ë°ìÍ÷¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë»È¤ï¤»¤ë¥¹¥¥ë¤òÁªÂò¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Box MCPÂÐ±þ
¥Õ¥¡¥¤¥ë¶¦Í¥µー¥Ó¥¹¡ÖBox¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾ÀÜBoxÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸¡º÷³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Tool Chaining¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëÏ¢·È¡Ë
³°Éô¥Äー¥ë¡ÊMCP¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¥¹¥¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸½èÍý¤ò¤·¡¢¥Þ¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÊÝÂ¸¤ä¥áー¥ë¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅºÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î½èÍý¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎã¡§Google DriveÆâ¤ÎÊ¸½ñÊ¬ÀÏ¡¢PDF¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¡¢¤ª¤è¤ÓGmailÁ÷¿®¤Ê¤É¡Ë
¢£GPT¥â¥Ç¥ë¤Î»×¹Í²áÄøÉ½¼¨
GPT¤Î¿äÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¡¢AI¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤½¤Î²óÅú¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤«¡Ê»×¹Í²áÄø¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¥ë¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È½èÍý²þÁ±
¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿Ê¸½ñ¡ÊPDF¡¢Excel¡¢PowerPoint¡¢Word¡Ë¤Î½èÍýÊý¼°¤ò²þÁ±¤·¡¢¤è¤ê¹âÂ®¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Èµ¡Ç½¤Ç¤ÏÉ¸½à¥¹¥¥ë¤È¤·¤Æ¼«Æ°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë
¢£ºÇ¿· AI ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê»×¹Í¤È¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Î AI ¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈÀßÄê¡×¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ Claude Opus 4.6
¡¦ Claude Sonnet 4.6
¡¦ Gemini 3.1 Pro
¡¦ GPT Codex 5.3
¢£¥È¥é¥¤¥¢¥ë´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥È¥é¥¤¥¢¥ë´ü´ÖÃæ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥êー¥¹¥Îー¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_Buddy_ReleaseNote_Ver.20260309.pdf
¡ãmitoco Buddy¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡Ömitoco Buddy¡×¤Ï´ë¶È¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëMCPÂÐ±þ¤ÎAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Salesforce¤äSlack¤Ê¤É¡¢Ìó50¼ïÎà¤â¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ーÆÈ¼«¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò½ÀÆð¤ËºîÀ®¤Ç¤¡¢´ûÂ¸¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¯¥é¥¦¥É¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡öËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾Åù¤Ï³ºÅö¤¹¤ë³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£