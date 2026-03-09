¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Û¥éー·Ï¥«ー¥ÉRPG¡ØËºµÑÁ°Ìë¡ÙSteamÈÇ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¤¬3·î12Æü(ÌÚ)¤Ë·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐ°æ¡¡Éð¡¢°Ê²¼¡Ö¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜºî¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢SteamÈÇ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹Æü¤¬2026Ç¯3·î12Æü(ÌÚ)¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ç¤ÏºÇ¿·¾ðÊó¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¡×¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£SteamÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SteamÈÇ¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¤¬3·î12Æü(ÌÚ)¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª
SteamÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ËÜºîºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ä¹ó¤ÇÈþ¤·¤¤Êª¸ì¡×¤ä¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¸ÄÀË¤«¤Ê³ÐÀÃÂÎ¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òPC¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÜºî¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¦°è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿±ü¿¼¤¤¥Ç¥Ã¥¹½ÃÛ¡×¤ä¡Ö¥íー¥°¥é¥¤¥¯Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ãµº÷¡×¤â¡¢PC´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²÷Å¬¤ÊÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«Âð¤ÎPC´Ä¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤Î¤Ê¤«¤ÇÀï½Ñ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢Àï¶É¤òº¸±¦¤¹¤ë¡Ö°ìÈ¯µÕÅ¾¡×¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëÀïÎ¬Åª¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢SteamÈÇ¤È¤Î¥Çー¥¿Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ÏSteamÈÇ¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËËÜºî¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¡×ÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ
¸½ºß¡¢»öÁ°¸ø³«Ãæ¤ÎSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢3·î12Æü(ÌÚ)¤Î¥ê¥êー¥¹ÅöÆü¤Ë¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Steam¥¢¥×¥ê¤ä¥áー¥ë¤Ë¤Æ¡ÖÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÄÌÃÎ¡×¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥êー¥¹Ä¾¸å¤ËºÇÂ®¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅöÆüË»¤·¤¯¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤ò¸«Æ¨¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÇÛ¿®³«»ÏÁ°¤Ç¤¢¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸
https://store.steampowered.com/app/4226130/_/
SteamÈÇ¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê
SteamÈÇ¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
SNS¾å¤Ç¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë»²²Ã·¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥àÆâ¤Ç¤âSteamÈÇ¥ê¥êー¥¹¤ò½Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´û¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éSteamÈÇ¤Ç¿·¤·¤¯¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ëÊý¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼éÈë¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤òÀä»¿½àÈ÷Ãæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¾ðÊó¤Î¸ø³«¤ò¤É¤¦¤¾³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/bokyakuzenya¡Ë¤ª¤è¤Ó¥²ー¥àÆâ¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¡ØËºµÑÁ°Ìë¡Ù³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/317_1_1fd36408f8df63cd2109a9ff17c53d4e.jpg?v=202603090751 ]
¡Èµ²±¤ò½ä¤ëÀï¤¤¡É¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤«¤Ä½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¡¢ÀïÎ¬À¤Î¹â¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥«ー¥ÉRPG¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡¢Êø²õ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¤³¦¤Ç¡ÖÍ»¿ª¡Ê¤æ¤¦¤·¤ç¤¯¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÒÌñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼º¤ï¤ì¤¿µ²±¤È±¿Ì¿¤ËÄ©¤àÎ¹¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Î³µÍ×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹¤¬£¸·î19Æü¤ËÇÛ¿®¤·¤¿°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000053906.html
ËÜºî¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢App Store¤ÈGoogle Play¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6743462069/
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.boukyakuzenya
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½¸å¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥È¥×¥é¥¹
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¾å¾ì(¾Ú·ô¥³ー¥É:3672)
¡ÚÂåÉ½¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀÐ°æ Éð
¡Ú½êºßÃÏ¡ÛÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ»°ÃúÌÜ£±ÈÖ£±¹æ ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó60 45³¬
¡ÚÀßÎ©¡Û2010Ç¯£µ·î£¶Æü
¡ÚURL¡Ûhttps://www.altplus.co.jp/