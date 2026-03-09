¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸¡ÖSBTÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÅÏÃ¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Æî ½¨¸÷¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5580¡¢°Ê²¼¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë2035Ç¯ÅÙ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸ºÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¤¸õÊÑÆ°¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Î¡ÖSBTi¡ÊScience Based Targets initiative¡Ë¡×¤è¤ê¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖSBT¡ÊScience Based Target¡Ë¡×Ç§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎCO2¢¨ÇÓ½ÐÎÌ¡ÊScope 1¡¦2¹ç·×56.6 t-CO2¡Ë¤ò´ð½à¤È¤·¡¢2035Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë63.0%¤Îºï¸º¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡Ë¤òCO2¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SBT¡ÊScience Based Targets¡Ë¤È¤Ï
SBT¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÀßÄê¤¹¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤ò¡¢¥Ñ¥ê¶¨Äê¢¨1¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ñºÝÅª¤Êµ¤¸õÌÜÉ¸¤ÈÀ°¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£Ç§Äê¤Ï¹ñºÝÅªµ¤¸õÊÑÆ°¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ç¤¢¤ëSBTi¡ÊScience Based Targets initiative¡Ë¢¨2¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤ËÈ¼¤¤¡¢¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤ÏSBTi¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÇ§Äê´ë¶È°ìÍ÷¤Ø·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SBTi¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¡SBTiÇ§Äê´ë¶È°ìÍ÷
URL¡§https://sciencebasedtargets.org/target-dashboard
¢¨1¡¡¥Ñ¥ê¶¨Äê
À¤³¦198¤Î¹ñ¡¦µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¾òÌó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè21²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP21¡Ë¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤ê·è¤á¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¾å¾º¤ò»º¶È³×Ì¿Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ 2¡î¤è¤ê½½Ê¬Äã¤¯ÊÝ¤Á¡¢1.5¡î¤ËÍÞ¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¹´üÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡¡SBTi¡ÊScience Based Targets initiative¡Ë
¥Ñ¥ê¶¨Äê¤¬µá¤á¤ë¿å½à¤ÈÀ°¹ç¤·¤¿²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯CO2ºï¸ºÌÜÉ¸¤ÎÇ§Äê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤Êµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
SBTi¸ø¼°¥µ¥¤¥È
URL¡§https://sciencebasedtargets.org/
¢£SBTi¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿ºï¸ºÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/144252/table/164_1_d605ab67c2406ec0278f9b22f838ac85.jpg?v=202603090751 ]
¢£¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤ÎSBTÇ§¾Ú¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¼èÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖOSAKA¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡ÊOZCaF¡Ë¡×¤Ë»²²Ã
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡ÖEXPO¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡¦¼Ò¤òµó¤²¤Æ¡ÖEXPO¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü
¡¦¼«¼Ò¤Î¹¹ðÊª¤ò¥«ー¥Ü¥ó¥¼¥í¥×¥ê¥ó¥È¤Ç°õºþ
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ OZCaF¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©²ÄÇ½¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎSBTÇ§¾Ú¼èÆÀ¤â¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´ë¶È¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ä¶ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò¸ø³«¤·¡¢·×²èÅª¤ËÃ¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢º£²óSBTÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OZCaF¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤â»²²Ã´ë¶È¤ÎÃæ¤ÇSBTÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OSAKA¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¡¦¥¹¥Þー¥È¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¡Ê OZCaF¡Ë¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¡¡SBT¿å½àÌÜÉ¸ÀßÄêÃÄÂÎ
URL¡§https://ozcaf.jp/visualization/
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¤É¤³¤Ç¤âÃ¯¤È¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÖEXPO¥°¥êー¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000144252.html
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ÈµÚ¤Ó¡ÖINNOVERA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¡ÖÅÅÏÃ¤ÎDX¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¡ÖINNOVERA¡×(https://innovera.jp/¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£INNOVERA¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Ë¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÈ¯Ãå¿®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¸½Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÅÏÃ´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÈJapan Quality¡É¤Î¹ñ»º¥¯¥é¥¦¥ÉPBX¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©¥óÍÑÅÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åù¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://prodelight.co.jp/
¡Ú¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È IR note¡Û
¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ËÅö¼Ò¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°note¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://note.prodelight.co.jp/
¡ÚÅö¼Ò¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥È
·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡À¶¿å¡¦ÌîÌÚ
¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@prodelight.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§06-6233-4555
FAXÈÖ¹æ¡§06-6233-4588