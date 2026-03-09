¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÃæ¤Ä¤Ð¤µ¸ø±à¡Øma-zika¡Ù°ìÉô³«±àµÇ° ÅìÀ¾¤ò·ë¤Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹±¿¹Ô³«»Ï
ËÃæ»Ô
Èô¹Ôµ¡¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹
Á´ÌÌ¤ËËÃæ»Ô¤ÎÅìÀ¾¼´¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ
Ä¹Æâ»ÔÄ¹¤È¥Þ¥Á¥«¥Í¤¯¤ó¤â»²²Ã
¡¡
Èô¹Ôµ¡¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹
ËÃæ»Ô¤Ï¡¢ËÃæ¤Ä¤Ð¤µ¸ø±à¡Øma-zika¡Ù¤Î°ìÉô³«±à¤òµÇ°¤·¡¢ºåµÞ¥Ð¥¹ËÃæÅìÀ¾Àþ¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢»ÔÌ±»²²Ã·¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ºîÉÊ¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºåµÞÁ¾º¬±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åì¤ÏÉþÉôÎÐÃÏ¡¢À¾¤ÏÂçºå¹ñºÝ¶õ¹Á¤ä¸¶ÅÄÎÐÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤°ÃÏ°è¤ò¡ÖÅìÀ¾¼´¥¨¥ê¥¢¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢³èÀ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÅìÀ¾¼´¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅìÀ¾¼´¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÌÌ¤ËËÃæ»Ô¤ÎÅìÀ¾¼´¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ
Ä¹Æâ»ÔÄ¹¤È¥Þ¥Á¥«¥Í¤¯¤ó¤â»²²Ã
¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹±¿¹Ô¤Î³µÍ×
´ü¡¡´Ö¡§ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ë
Ï©¡¡Àþ¡§ËÃæÅìÀ¾Àþ¡ÊºåµÞ¥Ð¥¹(³ô)ÀéÎ¤±Ä¶È½ê´ÉÆâ¡Ë