¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥»ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ¿µÆó¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¸²¾´À©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÄÌ»»4²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¿ä¿Ê¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥³ー¥»ー·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÆý¤¬¤ó¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤ä¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡¦Íñ»ÒÅà·ë¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÆÃÄê¤ÎÍµëµÙ²ËÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤Î¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢24»þ´ÖÂÐ±þ¤Î³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤äÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»þÂå¤ä¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥µ¥Ýー¥È´ðÈ×¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¼Ò°÷¤¬Ç½ÎÏ¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼Ò²ñ¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì500Ë¡¿Í¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£