¡¡À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä ¾º¼£)¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJRÀ¾ÆüËÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£ µÁÉ§)¤Ï¡¢¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤ò¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡Ê¥È¥¥ー¥æー¡Ë¡×¤Ø¤È¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVRChat¡×¾å¤Ç³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±ØµÚ¤Ó¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×¤Ë¤Æ¡È¥Ñ¥ïー¡É¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤é¥ê¥¢¥ë¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÀ¤äµ¡Ç½À¤òÍ¤¹¤ë¡Ø±Ø¡Ù¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾å¤ËºÆ¸½¡¦³ÈÄ¥¤¹¤ë»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¡Ø±Ø¡Ù¤Î¼Ò²ñÀ¤äµ¡Ç½À¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Îß·×5000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹Åç±Ø¤òºÆ¸½¡¦³ÈÄ¥¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¡¢ÁÏºî³èÆ°¥Ëー¥º¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡È¥¨¥ó¥¿¥á·¿¡É¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥æー¥¶ー¤«¤é´ë²è¤äÀ©ºîÊª¤òÃà¼¡¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·Á¼°¤ÇÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë¾å¤Î¸ø¶¦¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤·¡¢¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹Åç±Ø¡É¤È¤·¤Æ¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤ä´ë²è»²²Ã¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡Ö¶¦ÁÏ¤Î¾ì¤ÎÃæ¿´¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤ò¤è¤ê¿¼ÅÙ²½¤·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤¬¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡¢¸ø¼°À¤È¥æー¥¶ー¼çÂÎ¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¶õ´Ö¹½À®¤ò°ì¿·¤·¤¿¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö¡È¥Ñ¥ïー¡É¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤¬È¯°Æ¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¤Î¹Åç±Ø¤Ë¤â³ÈÂçÅ¸³«¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ëÁÐÊý¤Î¹Åç±Ø¤ÇËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Î³«¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öcluster¡×¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ï2026Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ø³«¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡§¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡× ¡Ê±Ñ»úÉ½µ¡§¡ÖVirtual HIROSHIMA Station 2.u¡×¡Ë
¸ø³«´ü´Ö¡§2026Ç¯5·îÃæ½Ü ～
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§VRChat¡ÊPC¤äVRµ¡´ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¡ã¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ä
£±.¥æー¥¶ー¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¤Î³èÆ°¤¬³È¤¬¤ê¡¢ÁÛÁü¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÇÈµÚ¤¹¤ëÎ®¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ª
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¡Ê¤¢¤Ê¤¿¡Ë¤Î³èÆ°¤¬³È¤¬¤ë¶õ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸þ¤±¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä ¡È2.u¡Ê¥È¥¥ー¥æー¡Ë¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤¬»ý¤Ä¥æー¥¶ー¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¼«¸ÊÉ½¸½¡¢ÁÏºî³èÆ°¥Ëー¥º¤ØÅ¬±þ¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿³èÆ°¤Ë¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ï¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î³èÌö¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸½¼Â¤Î¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤¹¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò·Ò¤°¡Ö¥Ýー¥¿¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶õ´Ö²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿£Ö£Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¶õ´Ö¡ª
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸¸ÁÛÅª¡¦Ì¤ÍèÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦VR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈó¸½¼ÂÅª¤Ê¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö½ªÅÅ¸å¤Î¹Åç±Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´¶¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ïー¥ë¥É¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ¤äµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ïº£¸åÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¡È¥Ñ¥ïー¡É¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯5·î¤Ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ø¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¸½ºß¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥æー¥¶ー¤ÎÊý¤«¤é¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸µ¤Ë¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ë²è¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤¬Ï¢Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡ä
£±.¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡§¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤·¤è¤¦¡ª¡©
¡Ê3/23(·î)15:00～16:00¡Ë
2025Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤ª¤â¤·¤í³èÍÑ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Çminamoa¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥æー¥¶ー¹Í°Æ´ë²è¡Ö¹Åç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥Ä～¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤·¤¿·ï～¡×¤òºÆ¸½¡¦³ÈÄ¥¤·¡¢¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¡È½¸ÃÄ¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ø¤Î¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡×¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¤«¤é¡È¥Ñ¥ïー¡É¤òÃíÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±óÊý¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥Ñ¥ïー¡ª¹Åç±Ø ～¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ç¥äー¡ª¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë15:00～16:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§£±.¥ê¥¢¥ë²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×9³¬ ¥½¥é¥â¥¢¹¾ì
£².¥Ðー¥Á¥ã¥ë²ñ¾ì¡¡¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡¡¥½¥é¥â¥¢¹¾ì¥Õ¥í¥¢
URL¡§https://cluster.mu/e/73b8e57d-5f3d-4257-85c3-116cc4c9c18d
¡ÊÅ·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
£².Ææ²ò¤¡§¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ë¤ÆÆæ²ò¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡Ê£³·î¡Ë
£±.¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤ª¤â¤·¤í³èÍÑ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´ë²è¡Ö¡Ú¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡ßÆæ²ò¤¡Û¤È¤¢¤ë¾¯½÷¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¤òºÆ¸½¡¦³ÈÄ¥¤·¤¿Ææ²ò¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¸ø¼°HP¡Ê https://www.jr-odekake.net/navi/virtual-station/hiroshima/
¡ËÆâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î23Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê¡§¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø
£³.µ´¤´¤Ã¤³¡§¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¡ª¡Ê3·î¡Ë
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Î¥ß¥Ê¥â¥¢¥Õ¥í¥¢¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²ー¥àµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×¤ò¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë·ÊÉÊ¤òÂ£Äè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Îµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ÊÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×9³¬ ¥½¥é¥â¥¢¹¾ì¤Ë¤Æ¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµ´¤´¤Ã¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Î¥ß¥Ê¥â¥¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿²èÌÌ¤òÄó¼¨¤·¤Æ·ÊÉÊ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¤ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î17Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡Ê³«¶ÈÁ´´ü´Ö¡Ë
·ÊÉÊ¿ÊÄèÆü»þ¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë¡¡12»þ～18»þ
·ÊÉÊ¿ÊÄè¾ì½ê¡§¹Åç±Ø¥Ó¥ë¡Ö¥ß¥Ê¥â¥¢¡×£¹³¬¥½¥é¥â¥¢¹¾ì¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥Öー¥¹
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£±.¥æー¥¶ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Î¼Â¸½
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤ÎºîÉÊ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í³èÍÑ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥æー¥¶ー¤¬À½ºî¤·¤¿¥ïー¥ë¥É¤òÊç½¸¤¹¤ë¡Ö¥ïー¥ë¥É¥¯¥é¥Õ¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±ØÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿Îó¼ÖÆâ¡×¤ä¡Ö¹Åç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÊç½¸¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ïー¥ë¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤â³«ºÅ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¹ÅçËÌ¥Óー¥ë¡×¤µ¤Þ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿Í¥½¨ºîÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¥¯¥é¥Õ¥È´ë²è¤Ï¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£².´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤Î¼Â»Ü
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤µ¤Þ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ°½Ò¤Î¡Ö¹ÅçËÌ¥Óー¥ë¡×¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹Åç¥¨¥ê¥¢¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤ò¹Åç±Ø¤Ø¾è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¹ÅçÅÅÅ´¡×¤µ¤Þ¡¢¹Åç»Ô°Âº´ËÌ¶è¤òÃæ¿´¤ËÃÏ°è¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±½ÄÌ¤ê¤Î²ñ¡×¤µ¤Þ¡¢£Î¥²ー¥¸¤Ê¤ÉÅ´Æ»ÌÏ·¿¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥È¥ßー¥Æ¥Ã¥¯¡×¤µ¤Þ¤È¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¾¦ÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¶¦ÁÏ¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎÍÍ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò·Ò¤°¡Ö¥Ýー¥¿¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Î¶õ´Ö²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤ê°ìÁØ¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤Î³èÆ°¤¬³È¤¬¤ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹Åç±Ø 2.u¡×¤ËÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²¹Í¡Û¡ÖVRChat¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖVRChat¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤äVR¡ÊVirtual Reality¡¦²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ëµ¡´ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ä¶¤«¤é¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤Î¥á¥¿¥Ðー¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬ºîÀ®¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ç¡¢¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥ß¥Ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÈ¯É½²ñ¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤ä¥ïー¥ë¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï¸½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£