¿·°æµüÃø¡ÖÇ¯¼ý1²¯±ßÀïÎ¬¡×¤ÎKindleÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï

¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯D2C¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿·°æµü¤ÎºÇ¿·´©¡ØÇ¯¼ý1²¯±ßÀïÎ¬¡Ù¤ÎKindleÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£
Ç¯¼ý1²¯±ßÀïÎ¬
ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ!?
Ç¯¼ý£±²¯±ß°Ê¾å²Ô¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬
ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½¬´·½Ñ
¡ÖÆüËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¶ì³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ
Î±³ØÀè¤Î¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤¬Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Ò¤È¸À¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤¬¸À¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ¡×¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢
¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍýÍ³£±¡ÛÆüËÜ¡Ê¿Í¡Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÌóÂ«¤ò¼é¤ê¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÉÊ¼Á¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤«¤é¡£
¡ÚÍýÍ³£²¡ÛÆüËÜ¸ì¤ÏÆñ¤·¤¤¸À¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤¬¹â¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡ÚÍýÍ³£³¡Ûµ¯¶È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¾¹ñ¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡ÚÍýÍ³£´¡ÛÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Û¤É°ÂÄê»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥½¨¤ÊÄ©Àï¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ê¿Åù¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡£
³¤³°¤Î¿Í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤äÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶¤Ï¡¢³¤³°¤ËÈæ¤Ù¤Æ
¤ª¶â¤ò²Ô¤°¾å¤ÇºÇ¹â¤Î¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦°ì²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ç¡¢Ç¯¼ý£±²¯±ß¤ò²Ô¤®Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤Î»×¹ÍË¡¡õ¼ÂÁ©Ë¡¤ò
Å°Äì²òÀâ¤·¤¿¤Î¤¬ËÜ½ñ¤Ç¤¹¡£
£±ÅÀÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃ±È¯¤Ç²Ô¤°¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö²Ô¤®Â³¤±¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ä¤½¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î
Ç¯¼ý£±²¯±ß°Ê¾å²Ô¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹»×¹Í¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú»þ´Ö¡Û¡Ú¿Í´Ö´Ø·¸¡Û¤Î½¬´·½Ñ¤ò
¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿£±ºý¤Ç¤¹¡£
¡ØÇ¯¼ý£±²¯±ßÀïÎ¬¡Ù
¡ýÌÜ¼¡
Âè£±¾Ï ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤ë
¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡Ö²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡×¤Î¾×·â
¡ý¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤¬Êü¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À
¡ýÆüËÜ¤Ï¡¢¤Ê¤¼À¤³¦°ì²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¹ñ¤Ê¤Î¤«¡©
¡ýÆüËÜ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ê¿Åù¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¹ñ
Ç¯¼ý£±²¯±ß°Ê¾å¤ò²Ô¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ýÏ«Æ¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¡Ö¿®ÍÑ¡×¤Ç²Ô¤°
¡ý¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤ÏÀÇÎ¨¤¬Äã¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀµÂÎ¨¡¨¡Îß¿Ê²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Î¿¿Áê
¡ý¤ª¶â»ý¤Á¤È¤Ï¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¤ÆÀµ¤·¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ý¡Ö»þ´Ö¡×¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÆ¯¤«¤»¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë
ÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤ÎÈó¾ï¼±
¡ý²ñ¼Ò¤â¹ñ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏ·¸å¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡ý¡ÖÃù¶â¡á°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÏÃ¤ÎÊø²õ
¡ýÆüËÜ¤Î¾ï¼±¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡ýÆüËÜ¿Í¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤ò°¤¯¤¹¤ë
¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Ç¤âÇ¯¼ý£±²¯±ß¤ò²Ô¤®Â³¤±¤ëÊýË¡
¡ý¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤È¤Ï¡©
¡ý¡ÖµëÎÁ°Ê³°¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¡×¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
¡ýÉû¶È¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤Ø
¡ýÉû¶È¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¡È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÉÍýÍ³
¡ý¥´ー¥ë¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤
¡ý¡Ö£±²¯±ß¤Î»ñ»º¹½ÃÛ¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡¦Ï«ÎÏ¤¬É¬Í×¤«¡©
¡ý¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤¿Ì¤Íè¤Ï¡¢É¬¤º¸½¼Â¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡ýÉû¶È¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¤Î°ã¤¤
¡ý¹Í¤¨¤Æ½ª¤ï¤ë¿Í¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í
¡ÖÇ¯¼ý£±²¯±ßÀïÎ¬¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê£³¤Ä¤ÎÎÏ¤Î½¬´·²½¤òÌÜ»Ø¤½¤¦
¡ý¤ª¶â¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤«¤é¡¢¤ª¶â¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¿ÍÀ¸¤Ø
¡ýÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë
Âè£²¾Ï ²Ô¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹»×¹Í¡×½¬´·
¤Þ¤ºÉû¶È¡ÊÊ£¶È¡Ë¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë
¡ý¡Ö´°àú¤µ¡×¤è¤ê¡Ö¹ÔÆ°¤ÎÁá¤µ¡×
¡ý¾®¤µ¤¯¡¢Áá¤¯¹ÔÆ°¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¸¶»ñ¤Ë¤Ê¤ë¨¡¨¡ºÇ½é¤Î£±±ß¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á
¡ýÀ®¸ù¤È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤ÎÊó½·¤Ç¤¢¤ë
¡ý£±±ß¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥×¥í¤Ç¤¢¤ë
¡ý¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Æ¡¢Âç¤¤¯°é¤Æ¤ë
¿·µ¬µÒ³ÍÆÀ°Ê¾å¤Ë¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー³ÍÆÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¡ýÇä¾å¤ÈÍø±×¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¡¢¿®Íê¤Î¾å¤Ë¤·¤«ÃÛ¤±¤Ê¤¤
¡ý¡Ö¿·µ¬µÒ¤Î³ÍÆÀ¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´ûÂ¸µÒ¤Î°Ý»ý¡×¤Î£µÇÜ¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë
¡ý¥ê¥Ôー¥¿ー¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Íø±×Î¨¤¬¾å¤¬¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à
¡ý¥ê¥Ôー¥¿ー½Å»ë¤Î¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤Î¿¿¼Â
¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÇä¾å¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤»¤º¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÇä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ýÇä¾å¤ÎÊýÄø¼°¤Ï¡¢£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Î¤«¤±»»¤Ç·è¤Þ¤ë
¡ýÇä¾å¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¡×
¡ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·Â³¤±¤ë¤³¤È
¥ê¥¹¥¯¤ò¿ôÃÍ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ý¥ê¥¹¥¯¤ÏÉÝ¤¬¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¡Ê¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ë¤¹¤ë¤â¤Î
¡ýÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ê¤À¤±¡¢ÉÝ¤¤¤À¤±
¡ý¥ê¥¹¥¯¤Ï¡Ö¿ôÃÍ²½¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¡ý£±²¯±ß²Ô¤®Â³¤±¤ë¿Í¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¨¡¨¡¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡×¤Ï¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê»ñËÜ¤ÈÊ£Íø¤ÎÎÏ¤ò»È¤¦
¡ý¡Ö¤ª¶â¡×¤è¤ê¡Ö»þ´Ö¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿¿°Õ
¡ý¤ª¶â¤ÎÍ¾Íµ¡¢»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ
¡ý¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤ÎÎ¾Êý¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤ÄÊýË¡
¡ý¡Ö»þ´Ö¡×¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¿Í¤À¤±¤¬¡¢¿¿¤Î¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë
¿®Íê¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤è¤ê¡Ö¹ÔÆ°¤È·ë²Ì¡×¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤ë
¡ý¹ÔÆ°¤·Â³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾å°Ì£µ¡ó¤ËÆþ¤ì¤ë
¡ý¥®¥Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎËÜ¼Á
¡ý¡Ö¿®Íê¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¹¥È¥Ã¥¯»ñ»º¤ËÉ¬Í×¤Ê£³¤Ä¤Î¤³¤È
¡ýÇ¯¼ý£±²¯±ß²Ô¤®Â³¤±¤ë¿Í¤¬¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤ë£³¤Ä¤Î¸¶Â§
¾ï¤Ë¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤«¤éµÕ»»¤·¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¤Î¼ý±×¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ý¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬µÙ¤ó¤Ç¤â¡¢¼ý±×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©
¡ý¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¡×¤È¤¤¤¦»ñ»º
¡ý¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼ý±×¡×¤È¡Ö¸Ä¿Í¤Î»ñ»º¡×¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡ý¸å·Ñ¼ÔÉÔÂÌäÂê¤Îº¬ËÜ¸¶°ø
À®¸ù¸å¤Ï¡¢¡Ö²£¡×Å¸³«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö½Ä¡×Å¸³«¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë
¡ý¡Ö²£Å¸³«¡×¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ
¡ý¡Ö¾¡Éé¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¾å¤Ë¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
Âè£³¾Ï ²Ô¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¡Ö¤ª¶â¡×¤Î½¬´·
¤Ê¤¼¿È¤Î¾æ°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡ý¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡×¤È¤¤¤¦ËãÌô
¡ý¡Ö¸«±É¤ÎÏ¢º¿¡×¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í
¡ý¤ª¶â¤Ï¡Ö»È¤¦ÎÏ¡×¤è¤ê¡ÖÁý¤ä¤¹ÃÎ·Ã¡×¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯
¡ý¾Íè¤Î¡Ö¼«Í³¤Ê»þ´Ö¡×¤È¡Ö°Â¿´¡×¤òÇã¤¦
¸ÇÄêÈñ¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÇ¾®²½
¡ý¸ÇÄêÈñ¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤òÀ¸¤ß¡¢ÊÑÆ°Èñ¤Ï½ÀÆðÀ¤òÀ¸¤à
¡ý¸ÇÄêÈñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø
¡ý¡Ö¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤¹¡×¤Î¿¿°Õ
À®Ä¹¤Î¥³¥¹¥ÈÀïÎ¬¤Ï¡¢¡Öºï¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÇÅ¬²½¡×
¡ý´Ö°ã¤¤¤À¤é¤±¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý
¡ýÎÉ¤¤¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡¢°¤¤¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î°ã¤¤
¡ý¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤ÇÉâ¤¤¤¿»þ´Ö¡¦¤ª¶â¤ò¤É¤¦»È¤¦¡©
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂ¾¿Í»ñËÜ¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë
¡ý¡Ö¿¿¤ÎÉÙÍµÁØ¡×¤È¡ÖÀ®¶â¡×¤Î°ã¤¤
¡ý¡Ö¤ª¶â¤ò»ý¤Ä¿Í¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ì¨¡¨¡¡Ö¿®ÍÑ¥¹¥³¥¢¡×¤Î½ÅÍ×À
¡ýÉÙ¤Ï¡Ö»ñËÜ¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿®ÍÑ¤Î¿¼¤µ¡×¤Ç·è¤Þ¤ë
¤Ê¤¼90¡ó°Ê¾å¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡ý¿®ÍÑ¤È¤ª¶â¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤«¡©
¡ý¡ÖÀáÀÇ¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿®ÍÑ¤òÍî¤È¤¹!?
¡ý¶âÍ»µ¡´Ø¤¬É¾²Á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ýÀáÀÇ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¼ê¸µ¤Ë»Ä¤ë¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë
¡ýÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È
ÀáÌó¤è¤ê¤â¡Ö¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë ¡ý¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹£³¤Ä¤ÎÊýË¡
¡ý¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ÑÂ³Åª¤Ê¼ý±×¤òÀ¸¤à¡×»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ý¼ý±×¤Î°ìÉô¤òÉ¬¤ººÆÅê»ñ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¡ý¿¿¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î£³ËÜÃì
¼Ú¶â¤Ï¡Ö¹¶¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤Ë¤À¤±»È¤¦ ¡ý¼Ú¶â¤Ï¶²¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î²ÃÂ®ÁõÃÖ
¡ý¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¹ÖºÂ
¡ýÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î»ñ»º³ÈÂç¥¹¥Ôー¥É¤òÇú¾å¤¬¤ê¤µ¤»¤ëÈëºö
¡ýÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤Î´ðËÜÀïÎ¬
¡Ö¤ª¶â¤Ï´¶¼Õ¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤òËÜµ¤¤Ç»ý¤Ä
¡ý¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¥®¥ã¥Ã¥×
¡ý¤ª¶â¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¿ô
¡ý²Ô¤®Â³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢´¶¼Õ¤µ¤ìÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ý³ô¡¦ÉÔÆ°»º¡¦ºÄ·ô¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡Ö´¶¼Õ¤ÎÂÐ²Á¡×
»þ´Ö¤³¤½¡¢ºÇ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë»ñ»º¤Ç¤¢¤ë
¡ýº£¤ÎÇ¯¼ý¤Ë£³£°£°Ëü±ß¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©
¡ý¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÉð´ï¤ò°Ý»ý¤·¡¢³èÍÑ¤»¤è
¡ýËÜÅö¤Î¡Ö°ÂÄê¡×¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤«¡©
Âè£´¾Ï ²Ô¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤Î½¬´·
¼ý±×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹ÔÆ°¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¯
¡ý¤Ê¤¼»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¡¢¼ýÆþ¤Îº¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡©
¡ýÃÎ¼±¤Îº¹¤¬¡¢ÉÙ¤Îº¹¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ý¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¥³¥Ä
»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤À¤«¤é¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥É·Ð±Ä¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡ý¡ÖÀáÀÇ¡×¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ôー¥É¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤è
¡ýÀáÀÇÌÜÅª¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢·ë¶É¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤¦
¡ý¡ÖÀáÀÇ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢À®Ä¹¤¬Æß²½¤¹¤ë
¡ý·òÁ´¤Ê·Ð±Ä¤È¤Ï¡© ¿¿¤Î¥¹¥Ôー¥É·Ð±Ä¤È¤Ï¡©
»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¿Í¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ
¡ý´°àú¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶¦Í¡×
¡ý¸½¾ì¤ò¿®Íê¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë¿Í¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¿¿¤ÎÍ¥¤ì¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤Ø¤Î¿®ÍêÎÏ¤È¤Ï¡©
¡ÖÍ¾Çò¤Î»þ´Ö¡×¤ò¤¢¤¨¤Æ¤Ä¤¯¤ë
¡ý¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Î¿¿¼Â
¡ý¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¡¢Í¾Çò¤ò°Õ¼±Åª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë
¡ý¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡×¤Ç»þ´Ö¤òËä¤á¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©
¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö»þ´Ö¡×¤òÊ£Íø¤ÇÁý¤ä¤¹¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¤¹¤ë
¡ý¡ÖÊ£Íø¤ÎÎÏ¡×¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¡¢´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î·àÅª¤Êº¹
¡ý¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤ª¶â¤ËÇº¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç°Â¿´
¡ýÊ£Íø¤Î¸úÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÇÂç²½¤¹¤ë
¡ýÅê»ñ¤òÁá¤¯»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
¡ý¤Ê¤¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤ÎÁ°¤Ë¤·¤«¸½¤ì¤Ê¤¤
¡ý¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¿Í¡×¤Î¿¿¼Â
¡ý¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î¡Ö½àÈ÷¡×¤Î¥³¥Ä
¡ý¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¿Í¤È¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¿Í¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤
¡ý¡ÖÃÎ¼±¤Îº¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Îº¹¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â
½¬´·¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Â³¤±¤ë¿Í¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë
¡ý¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤ÇÇ¯¼ý¤¬·è¤Þ¤ë¡×¤Î¿¿Áê
¡ý¼ÂÂÎ¸³¤«¤é¸ì¤ë¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ë¸úÍÑ
¡ý´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡ý¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÍ£°ì¤Î½¬´·¡ÖÂ³¤±¤ë¡×
ÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤ò¡Ö»ñ»º¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö»þ´Ö¤ÎºÆÍøÍÑË¡¡×
¡ý³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤ª¶â¤Ë´¹¤¨¤ë
¡ý¡ÖÉÏË³¤Ï°äÅÁ¤¹¤ë¡×¤Î¿¿°Õ
¡ý¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢ÍÎÁ¾ðÊó¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤Î¤«¡©
¡ý³Ø¤Ó¤Ï¡Ö»ñ»º²½¡×¤·¤Æ¤³¤½°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë
¡ý·ÐºÑ³Êº¹¤Ï¡¢ÃÎ¼±³Êº¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ÔÆ°³Êº¹¤Ç¤¢¤ë
·ò¹¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤âÉÙ¤âÂ³¤«¤Ê¤¤
¡ý·ò¹¯¤Ï¡¢²Ô¤°¤¿¤á¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó
¡ý·ò¹¯¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹ºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ë
¡ý¡Ö¤ª¶â¡×¤È¡Ö·ò¹¯¡×¤Î¿¼¤¤´Ø·¸
¡ý·ò¹¯¤Ï°Ý»ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î
¡Ö»þ´Ö¡ß»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤ÎÍýÁÛ¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÀ¸¤¤ë
¡ýÌ¤Íè¤«¤é¸½ºß¤ò¸«¤ë
¡ý¡Ö»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÊ£Íø·Ð±Ä¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý
¡ýÀ®¸ù¼Ô¤¬»ý¤Ä10Ç¯¸å¤Î¥¤¥áー¥¸ÎÏ¤È¤Ï¡©
¡ý³ô¼°¡¦ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤â¡ÖµÕ»»»×¹Í¡×
¡ý¡Ö½Ð¸ýÀïÎ¬¡×¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁªÂò¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë
¡ýº£Æü£±Æü¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤Ç¡¢10 Ç¯¸å¤Î·ë²Ì¤¬·è¤Þ¤ë
Âè£µ¾Ï ²Ô¤®Â³¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Î½¬´· ²ÁÃÍ¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤ò¸«¶Ë¤á¡¢°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤ò¤ä¤á¤ë
¡ý¡Ö¿Í¿ô¡×¤è¤ê¡Ö¼Á¡×¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤ë
¡ý¡ÖÌ¾»É¤Î¿ô¡×¤è¤ê¡Ö¿®Íê¤Î¿¼¤µ¡×¤¬¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤ëÍýÍ³
¡ý¡Ö»Å»ö¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤«¡×¤è¤ê¡Ö²¿¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë
¡ý°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¡Ö¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¡×¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤
Àè¤Ë¡ÖÍ¿¤¨¤ë¿Í¡×¤À¤±¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤ë
¡ýÄ¹´üÅª¤Ë»Å»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ºÇ¶¯¤ÎÀïÎ¬
¡ý¥®¥Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î±Ä¶È¤Ï¡¢¤Ê¤¼ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡ýº£¤ÏÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡Öº¹ÊÌ²½¡×¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤Ë
¡ý¥®¥Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¼ÂÎã
¡ý¡Ö¥®¥Ö¤·¤¹¤®¤ÆÂ»¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
¡Ö¶¥Áè¡×¤è¤ê¡Ö¶¨¶È¡×¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ç¥¹¥Ôー¥ÉÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
¡ý¼«Á°¼çµÁ¤¬Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÃÙ¤é¤»¤ë
¡ý»þÂå¤Î¼çÎ®¤Ï¡¢¡ÖÅ¨¤ò¸º¤é¤·¡¢Ì£Êý¤òÁý¤ä¤¹¡×·Ð±Ä
¡ýÂç´ë¶È¤¬£Í¡õ£Á¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¶¨¶È¤Ç¿¤Ó¤ëÍýÍ³
¡ý¶¨¶È¤¬¡Ö¿®Íê¡×¤ò°é¤Æ¡¢¡Ö¿®Íê¡×¤¬¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸Æ¤Ö
Ãç´Ö¡¦¼Ò°÷¡¦¼è°úÀè¤ò¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¡ý¼ÒÄ¹¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬¸þ¤¯²ñ¼Ò¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡¢Â³¤«¤Ê¤¤
¡ý¡Ö¿®Íê¤È´¶¼Õ¡×¤Î½Û´Ä¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡ý²Ô¤®Â³¤±¤é¤ì¤ëÉÙÍµÁØ¤Û¤É¡¢Ãç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë
¡ýÃç´Ö¤Î¾Ð´é¤¬¿®Íê¤ÈÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë
¡ý²Ô¤®Â³¤±¤ë¼ÒÄ¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡©
¼«Ê¬¤Î¼å¤ß¤ò³«¼¨¤·¡¢¿Í´ÖÌ£¤Ç¿®Íê¤òÆÀ¤ë
¡ý¡Ö¼å¤ß¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤³¤½¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë
¡ý¡Ö¼«¸Ê³«¼¨¡×¤³¤½¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó
¡ý¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë
¡ýÀ¿¼Â¤Ê¿Í¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë²Ô¤®Â³¤±¤ëÍýÍ³
¡ý¿Í¤Ï¡Ö´°àú¡×¤è¤ê¡Ö¿Í´ÖÌ£¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë
¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤Ù¤ë¿Í¡×¤À¤±¤¬¡¢ËÜÊª¤Î¿®Íê¤ÈÉÙ¤òÆÀ¤ë
¡ýÀ®¸ù¤ò´î¤Ù¤ë¿Í¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½¸¤Þ¤ë
¡ý¼Ò°÷¤äÃç´Ö¤ÎÀ®¸ù¤ò¿´¤«¤é½ËÊ¡¤Ç¤¤ë¤«¡©
¡ý¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ®¸ù¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤â¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ
¡ý¤Ê¤¼¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÀ®¸ù¤ò´î¤Ù¤ë¿Í¡×¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¡ý¡Ö¼»ÅÊ¤ò´¶¼Õ¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÊýË¡
¢£¤³¤ó¤Ê¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¡ýÇ¯¼ý¤ò1²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í
¡ý¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó
¡ýµ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡ýµ¯¶È¤·¤Æ¤«¤éÃæÄ¹´ü¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤¤¿Í
¡ýµ¯¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í ¡ý¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤ò¹¥¤à¡¢°Õ¼±¤Î¹â¤¤°ìÈÌÆÉ¼Ô
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿·°æ µü¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
¿·°æ µü¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤È¤ª¤ë¡Ë
¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ARAI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTelemarketing OneÂåÉ½¼èÄùÌò¡£³ô¼°²ñ¼ÒRAVIPAÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£±Ñ¹ñ¥¦¥§ー¥ë¥ºÂçMBAÂ´¶È¡£Ç¯¾¦1000²¯¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ê¤¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÉÙÍµÁØ¸þ¤±ÈþÍÆ¼¼»ö¶È¡¢ËÇ°×»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤äSaas»ö¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×1000²¯±ß°Ê¾å¡£ËÜ½ñ¶¦Ãø¼Ô¤ÎÅ¢·õ¹ë»á¤ÈÆüËÜAI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯Âç¾Þ2024¤Ë¤Æ¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
°åÎÅË¡¿ÍÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö¿·½É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¿·½É¾Ã²½´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÖÉ½»²Æ»Áí¹ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥í¥ÈÌô¶É¡×¤Î·Ð±Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¿¼¤¯ÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Ú¶£·Ð±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î½ÎÄ¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¢ ·õ¹ë¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤±¤ó¤´¤¦¡Ë
Å¢ ·õ¹ë¡Ê¤Æ¤¤¡¦¤±¤ó¤´¤¦¡Ë
Ãæ¹ñ¿Í¼Â¶È²È¡£·õ¹ë½¸ÃÄ³ô¼°²ñ¼Ò²ñÄ¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¹ñ¾¦²ñ¡ÊJCCC¡Ë²ñÄ¹¡£ÆüËÜÇ«ÇÈ¾¦²ñ²ñÄ¹¡£Ãæ¹ñÇ«ÇÈ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¿À¸ÍÂç³ØË¡³Ø½¤»Î¡£ËÌµþÂç³Ø¸÷²Ú´ÉÍý³Ø±¡EMBA¡£¥¢¥¸¥¢ËÇ°×¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É±¿±Ä¡¢´ë¶ÈM&A¡¢¹©¶ÈÃÄÃÏ³«È¯¡¢Ê¸²½¸òÎ®»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯´ÉÍý¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Ç«ÇÈ¡¢¹á¹Á¡¢ËÌµþ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢ËÌ¶å½£¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËË¡¿Í¤ò±¿±Ä¡£2014Ç¯¡¢¤Ë¿À¸Í¤Ë¤¢¤ëP&G¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î30³¬·ú¤Æ¤ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤òÇã¼ý¤·¤¿¤³¤È¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢20Ç¯´Ö°Ê¾åÆüÃæÍ§¹¥¸òÎ®³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢Î¾¹ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüÃæÍ§¹¥ÏÀ¼Ô¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¯¼ý1²¯±ßÀïÎ¬
½ñÌ¾¡§Ç¯¼ý1²¯±ßÀïÎ¬
Ãø¼Ô¡§¿·°æµü
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î10Æü
ÈÎÇä¡§Amazon¤Û¤«Á´¹ñ½ñÅ¹
KindleÈÇÍ½Ìó¥Úー¥¸¡§https://amzn.asia/d/033eB4Vc
