¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡¡2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆÄÅ°ìÏº¡¢°Ê²¼¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Î 5 ²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ð¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤Ç¤¢¤ë½¾¶È°÷¤¬¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢°Â¿´´¶¤ÈÆ¯¤¹ÃÈå¤ò»ý¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È¥Ú¥Ã¥È¥ªー¥Êー¤Î¹¬¤»¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò¿Þ¤ë¾å¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿Á´¼Ò°ìÂÎ¤Ç¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤Î½µ¼¡¿ÊÄ½´ÉÍý¤ä¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ÎÌ¤Á³ËÉ»ß¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹â¥¹¥È¥ì¥¹¼Ô¤Ø¤Î¥±¥¢¤È¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¶°øÊ¬ÀÏ¡¦ÂÐºö¤ò¼Â¹Ô¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÅù¤Î¼ÀÉÂ¤Î¹â¥ê¥¹¥¯½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë½Å¾É²½Í½ËÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Ø¤Î»²²Ã¤Î´«¾©¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤è¤ê¡Ö¤¯¤ë¤ß¤óÇ§Äê¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤â°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ë¿¦¾ìËþÂ´¶¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ê¡¢¿ÍºâÄêÃå¤äºÎÍÑÎÏ¸þ¾å¤È½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À
¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡ØÆ°Êª¤È¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ê¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ò¹¯¤È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.aeonpet.com/company/about-us/healthmanagement/
¡¡¥¤¥ª¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹&¥¦¥¨¥ë¥Í¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¿È¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤Þ¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
