¡ÚKawajiri Art Project¡ÛÅê»ñ²È¡¦Àî¿¬À¬»Ê¤ÎÅ¯³Ø¤¬¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ë·ÇºÜ
Kawajiri Art Project¡ÊÂåÉ½¡§Àî¿¬À¬»Ê¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ»ï¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÀî¿¬À¬»Ê»á¤ÎÆÃ½¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Àî¿¬»á¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×ÆÈ¼«¤ÎÅê»ñÅ¯³Ø¤ä¡¢¥¢ー¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ¢Â¦¤¬¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ØForbes JAPAN¡Ù·ÇºÜ¤ÎÇØ·Ê¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¿·¤¿¤Ê½Û´Ä
¡ØForbes¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë·ÐºÑ»ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Àî¿¬»á¤¬Æ±»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍø±×ÄÉµá¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö´óÉÕ¡Ê¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ôー¡Ë¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥êー¥ÀーÁü¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Àî¿¬»á¤¬¤Ê¤¼¥¢ー¥È¤äÊ¿ÏÂ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤ä¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅù¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Kawajiri Art Project¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§¥¢ー¥È¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò·Ò¤°
Kawajiri Art Project¤Ï¡¢Åê»ñ²È¡¦Àî¿¬À¬»Ê»á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë¡¢¹ñ¶¤ä¸À¸ì¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Â¼¾¾Î¼ÂÀÏº»á¡ÊNAKED, INC.¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖDANDELION PROJECT¡×¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤ä¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÆÀ¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ò¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¥¢ー¥È¡×¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë³èÆ°¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ØForbes JAPAN¡Ù¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥Á¥º¥ó¡ÊÃÏµå»ÔÌ±¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢¤è¤ê¹¤¤À¤³¦¤Ø¤ÈÆÏ¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ·ÇºÜ³µÍ×- ÇÞÂÎÌ¾¡§ Forbes JAPAN¡Ê¥Õ¥©ー¥Ö¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
- ·ÇºÜ¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¡Ö´óÉÕ¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤Ç½Û´Ä¤µ¤»¤ë¡£Åê»ñ²È¡¦Àî¿¬À¬»Ê¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ëÀ¤³¦
- ·ÇºÜÆâÍÆ¡§ Àî¿¬À¬»Ê»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ÎÆÃ½¸
¢£ Àî¿¬À¬»Ê¡ÊSEIJI KAWAJIRI¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Æâ³ÕÉÜÇ§Äê ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍKAWAJIRI FOUNDATIONÀßÎ©¼Ô¡£¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍKAWAJIRI FOUNDATION¤Ç¤Ï¡¢³Ø¶ÈÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ê³ØÈñ¤Î»ÙÊÛ¤¬º¤Æñ¤ÊÂç³ØÀ¸¤ËÀî¿¬°é±Ñ¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¤·¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¤ò·Ò¤°¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈDANDELION PROJECT¤Î¥µ¥Ýー¥È¤äTHE GALLERY HARAJUKU¤ÎÀßÎ©¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿·Ä¬Î®¤òºî¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¿·À¤Âå¥®¥ã¥é¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ò¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¡×¤ò»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢¶µ°é¡¢¥¢ー¥È¡õ¥«¥ë¥Á¥ãー¡¢¿©¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØGLOBAL CITIZEN¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥Á¥º¥ó À¤³¦É¸½à¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ì´¤ò³ð¤¨¤ë£·¥ëー¥ë¡Ù¤¬¤¢¤ë¡£
Àî¿¬À¬»Ê¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kawajiriseiji.com/
