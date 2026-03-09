¡Ú¹õ½½ ³øÈÓ¤ÈßÕ¤ê ²£ÉÍ¥â¥¢ー¥ºÅ¹³«Å¹£±¼þÇ¯µÇ°¡ª¡Û¡Ö¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò3·î12Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¡Ú¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê ³µÍ×¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à
¶â³Û¡§350±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤òÄÌ¾ï350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç°ìÇÕÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆ±²Á³Ê¤Ç²¿ÇÕ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Ç´¤ê¤¬¶¯¤¯É÷Ì£Ë¤«¤Ê¼«Á³½ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î³øÈÓ¤ä¤´ÈÓÁ·¤È¤È¤â¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢³øÈÓ¤Þ¤¿¤Ï¤´ÈÓÁ·¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¹õ½½¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¹õ½½¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿æ¤Î©¤Æ¤Î³ø¿æ¤¤´ÈÓ¤ÈÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸æÁ·¤ä¡¢¹õ½½¼«Ëý¤Î³øÈÓ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ø¿æ¤¤´ÈÓÁ·¡¡¡Ú¥á¥¤¥ó¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¡¦³ø¿æ¤¤´ÈÓ¡¦¾®È£²¼ï¡¦¹á¤ÎÊª¡¦Î¶¤Î¤¿¤Þ¤´¡¦Âçº¬½Á¡Û
¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤ÈßÕ¤êºú¤Ï¤é¤¹¤Î³ø¿æ¤¤´ÈÓÁ·¡¡1950±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤ÈÆÃÀ½¤«¤éÍÈ¤²¤Î³ø¿æ¤¤´ÈÓÁ·¡¡2000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ¤Ï¡¢¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤Ï¿©¤ÙÊüÂê
¥»¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸
¿æ¤Î©¤Æ³ø¿æ¤¤´ÈÓ
¢£³øÈÓ¸æÁ·¡Ú³øÈÓ¡¦¾®È£²¼ï¡¦¹á¤ÎÊª¡¦Âçº¬½Á¡¦¤ª¤À¤·¡Û¡¡1890±ß(ÀÇ¹þ)～
¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÏÁ´¤Æ¤Î³øÈÓ¤ò¸æÁ·¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºú¥Ï¥é¥¹¤ÎßÕ¤ê¾Æ¤¤È¤¤¤¯¤é¤Î³øÈÓ
ßÕ¤ê¾Æ¤·Ü¤Ä¤¯¤Í¤Î³øÈÓ
½®·Á¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¤ÈÈÁÎ©¥È¥ê¥å¥Õ¥Ð¥¿ー¤Î³øÈÓ
¤¦¤Ê¤®¤ÈÍÇÏ»³Ü¥¤Î³øÈÓ
ー ¼«Á³¤ò¿©¤¹ ー
¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºÊÆ¤È¡¢º«ÉÛ¤È³ïÀá¤«¤éÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤½Ð½Á¡£ÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤¬°é¤ó¤À»³¤Î¹¬¤È¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤¾å¤²¤¿³øÈÓ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ê¾®»®ÎÁÍý¤È¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹ßÕ¤êÎÁÍý¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û¹õ½½ ³øÈÓ¤ÈßÕ¤ê¡¡²£ÉÍ¥â¥¢ー¥ºÅ¹
¡Ú½»½ê¡Û¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-3-1 ²£ÉÍ¥â¥¢ー¥º 8F
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û045-308-6451
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:00-23:00(L.O. ÎÁÍý22:00 ¥É¥ê¥ó¥¯22:30)
¡ÚµÙÆü¡ÛÉÔÄêµÙ(»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë)
¡ÚHP¡Ûhttps://www.potomak.co.jp/shop/5049/