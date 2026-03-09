¡Ú¹õ½½ ³øÈÓ¤ÈßÕ¤ê ²£ÉÍ¥â¥¢ー¥ºÅ¹³«Å¹£±¼þÇ¯µ­Ç°¡ª¡Û¡Ö¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò3·î12Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ

¹õ½½ ³øÈÓ¤ÈßÕ¤ê ²£ÉÍ¥â¥¢ー¥ºÅ¹¤Ï¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç³«Å¹1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£


Æüº¢¤è¤ê¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÅöÅ¹¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£





¡Ú¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê ³µÍ×¡Û


¼Â»Ü´ü´Ö¡§3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à


¶â³Û¡§350±ß(ÀÇ¹þ)


¢¨´ü´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£



¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤òÄÌ¾ï350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç°ìÇÕÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡¢¥Õ¥§¥¢´ü´ÖÃæ¤ÏÆ±²Á³Ê¤Ç²¿ÇÕ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£Ç´¤ê¤¬¶¯¤¯É÷Ì£Ë­¤«¤Ê¼«Á³½ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤Î³øÈÓ¤ä¤´ÈÓÁ·¤È¤È¤â¤Ë¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£


ËÜ´ë²è¤Ï¡¢³øÈÓ¤Þ¤¿¤Ï¤´ÈÓÁ·¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¿©¤ÙÊüÂê¡×¤Î¤ß¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤




¹õ½½¤ò¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¾Ò²ð

ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¹õ½½¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¿æ¤­Î©¤Æ¤Î³ø¿æ¤­¤´ÈÓ¤ÈÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤­Î©¤Æ¤ë°ìÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¸æÁ·¤ä¡¢¹õ½½¼«Ëý¤Î³øÈÓ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£




¢£³ø¿æ¤­¤´ÈÓÁ·¡¡¡Ú¥á¥¤¥ó¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¡¦³ø¿æ¤­¤´ÈÓ¡¦¾®È­£²¼ï¡¦¹á¤ÎÊª¡¦Î¶¤Î¤¿¤Þ¤´¡¦Âçº¬½Á¡Û


¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤ÈßÕ¤êºú¤Ï¤é¤¹¤Î³ø¿æ¤­¤´ÈÓÁ·¡¡1950±ß(ÀÇ¹þ)


¡¦¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤ÈÆÃÀ½¤«¤éÍÈ¤²¤Î³ø¿æ¤­¤´ÈÓÁ·¡¡2000±ß(ÀÇ¹þ)


¢¨¥Õ¥§¥¢³«ºÅÃæ¤Ï¡¢¼«Á³½òÆþ¤ê¤È¤í¤í¤Ï¿©¤ÙÊüÂê



¢£³øÈÓ¸æÁ·¡Ú³øÈÓ¡¦¾®È­£²¼ï¡¦¹á¤ÎÊª¡¦Âçº¬½Á¡¦¤ª¤À¤·¡Û¡¡1890±ß(ÀÇ¹þ)～


¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÏÁ´¤Æ¤Î³øÈÓ¤ò¸æÁ·¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



ー ¼«Á³¤ò¿©¤¹ ー
¸·Áª¤·¤¿¹ñ»ºÊÆ¤È¡¢º«ÉÛ¤È³ïÀá¤«¤éÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¹á¤ê¹â¤¤½Ð½Á¡£ÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¤¬°é¤ó¤À»³¤Î¹¬¤È¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¤¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¿æ¤­¾å¤²¤¿³øÈÓ¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎºÌ¤êË­¤«¤Ê¾®»®ÎÁÍý¤È¡¢ÁÇºà¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤­½Ð¤¹ßÕ¤êÎÁÍý¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£





¡ÚÅ¹ÊÞÌ¾¡Û¹õ½½ ³øÈÓ¤ÈßÕ¤ê¡¡²£ÉÍ¥â¥¢ー¥ºÅ¹
¡Ú½»½ê¡Û¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1-3-1 ²£ÉÍ¥â¥¢ー¥º 8F


¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û045-308-6451


¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û11:00-23:00(L.O. ÎÁÍý22:00 ¥É¥ê¥ó¥¯22:30)


¡ÚµÙÆü¡ÛÉÔÄêµÙ(»ÜÀß¤Ë½à¤º¤ë)


¡ÚHP¡Ûhttps://www.potomak.co.jp/shop/5049/