³°¹ñÀÒ¼Ò°÷¤Ë¸þ¤±¤¿ÆüËÜ¸ì¸¦½¤¤ÇÇÐ¶ç¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¢ÅÄ¡¡Ê¸°ì(¤¦¤¨¤À¡¡¤Õ¤ß¤«¤º)¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¶ÐÌ³¤¹¤ë³°¹ñÀÒ¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÆüËÜ¸ì¸¦½¤¤òËè·î1²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀÜ¶øÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÜµÒ¤Î¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥íー¥ë¥×¥ì¥¤·Á¼°¤Ç¤Î·É¸ì³Ø½¬¡¢½ñÆ»¤äÃãÆ»¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î¤Î¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤¬3¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÇÐ¶ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î´¶À¤äÆüËÜ¸ìÉ½¸½¤ò³Ø¤Ó¹ç¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐ¶ç¤Å¤¯¤ê¤ÏÆüËÜ¸ì¸¦½¤¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤Ïµ¨¸ì¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤é»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¾ð·Ê¤òÇÐ¶ç¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎË¤«¤µ¤ò³Ø¤ÓÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¼õ¹Ö¼Ô¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½¾¶È°÷¥¹¥Úー¥¹¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¸¦½¤¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦½¤Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÏÂçÀÚ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î1¤Ä¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¤·¤¤¿¤ê¤ä¹Ô»ö¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¼õ¹Ö¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸¦½¤¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬ÀÜµÒ¤ÇÌòÎ©¤Á¡¢¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡×¡Ö¸¦½¤¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ãç´Ö¤È¸òÎ®¤Ç¤¡¢µï¾ì½ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Êì¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ÆÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¬¸ÉÎ©¤·¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤òÄó¶¡¤·¡¢¡Ö¿Í¤ò¡¢ÃÏ°è¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦½¤Ãæ¤ÎÍÍ»Ò
¸¦½¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à- ÀÜµÒ·É¸ì¡Ê¤´Äó°Æ/¤ª´ê¤¤/¤ªÃÇ¤ê/ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ê¤É¡Ë¤Î³Ø½¬
- ´Á»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤
- ³°Éô¹Ö»Õ¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î½ñÆ»¤äÃãÆ»¤ÎÂÎ¸³
- ÇÐ¶ç¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÂÎ¸³
- ÅÁÅý¹Ô»ö¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤äÍ³Íè¤ÎÍý²ò
¡Ê¼õ¹Ö¼Ô¤¬ºîÀ®¤·¤¿ÇÐ¶ç¡£¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå ¥ô¥£¥Ë¥§¥Ã¥È ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½¾¶È°÷¥¹¥Úー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤·¡¢½¾¶È°÷¤Ï¼«Í³¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢1935Ç¯¤ËÂçºåÀ¯ºâ³¦¤Î¡ÖÉÐµÒ¤Î¤¿¤á¤Î¶áÂåÅª¥Û¥Æ¥ë¤òÂçºå¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¿·Âçºå¥Û¥Æ¥ë¡×¡Ê¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡×¤ÎÁ°¿È¡Ë¤«¤é¤½¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1990Ç¯¤Ë¡Ö¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ë¥º¡×¤È¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¥Û¥Æ¥ëÅ¸³«¤ò³ÈÂç¡£°ÊÍè¡¢¹ñÉÐ¤ò¤Ï¤¸¤á¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢´¶Æ°¤ÈËþÂ¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ¶È90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤ò¡¢ÃÏ°è¤ò¡¢ÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ÇËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤ò»Ù¤¨¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¿´¤ò¿Í¤«¤é¿Í¤Ø¹¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.rihga.co.jp/