¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026¡Ù¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯TV#6¡×Ver.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÀ¸ÊüÁ÷¤¬3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢PlayStation(R)5¡¿PlayStation(R)4¡¿iOS¡¿Android¡¿PC¡ÊSteam¡¢Google Play Games on PC¡Ë¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥µ¥«¤Ä¤¯2026¡Ù¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¸ø¼°ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯TV#6¡×Ver.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÀ¸ÊüÁ÷¤ò¡¢2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë20»þ¤è¤ê¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯TV#6¡×Ver.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÀ¸ÊüÁ÷
https://youtube.com/live/wbbjSBIQOrQ
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026¡Ù¤Îµ×°æ¹îÌé¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Á¥±Û²íÍÇ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢MC¤È¤·¤Æ¥µ¥«¤Ä¤¯±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡¦Neontetra¡Ê¥Í¥ª¥ó¥Æ¥È¥é¡Ë ¥»¥¤¥«¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥Éー¥ì»¥ËÚ¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×´ë²è¤Ç¸«»öÍ¥¾¡¤·¤¿ËÙ»í²»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Ver.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¿·¾ðÊóËþºÜ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥µ¥«¤Ä¤¯2026¡Ù¸ø¼°ÈÖÁÈ¤ò¡¢¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯TV#6¡×Ver.1.2¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÀ¸ÊüÁ÷ ³µÍ×
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 20:00³«»ÏÍ½Äê
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¡¦µ×°æ¹îÌé¡Ê¡Ø¥µ¥«¤Ä¤¯2026¡Ù¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
¡¦Á¥±Û²íÍÇ¡Ê¡Ø¥µ¥«¤Ä¤¯2026¡Ù¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
¡¦Neontetra ¥»¥¤¥«¡Ê±þ±ç¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢MC¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¡¦ËÙ »í²»¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë
¡ÚÇÛ¿®Àè¡Û¸ø¼°YouTube¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)
¢¥µ×°æ¹îÌé
¢¥Neontetra ¥»¥¤¥«¤µ¤ó
¢£¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥µ¥«¤Ä¤¯2026¡Ù¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¥·¥êー¥º¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤È¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¤ÎÀïÎ¬À¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¤¹¡£Á´¸¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥íー¥«¥ë¥¯¥é¥Ö¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤à³¹¤ä¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÃÏ°è¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥êー¥°¤Î¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£Ê1～£Ê3¤Ë½êÂ°¤¹¤ë60¥¯¥é¥Ö¤¬¼ÂÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢²¤½£¼çÍ×¥êー¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢FIFPRO¡¢K¥êー¥°¤Ê¤É¡¢ÁíÀª5,000¿Í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬¼ÂÌ¾¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¡¦¥·¥Æ¥£FC¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¥²ー¥àÆâ¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¾Î¡§¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª2026
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§
PlayStation(R)5¡¿PlayStation(R)4¡¿iOS¡¿Android¡¿PC¡ÊSteam¡¢Google Play Games on PC¡Ë
App Store URL¡§https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353
Google Play URL¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions
PlayStation(TM)Store URL¡§https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672
Steam URL¡§https://store.steampowered.com/app/3271000
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î22Æü
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢ÈËÂÎ»ú¡¢´ÊÂÎ»ú¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥¿¥¤¸ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡¢¥È¥ë¥³¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)
¢£¸ø¼°YouTube¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡§https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)
¢£¸ø¼°Discord¡§https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£