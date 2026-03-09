Âè17²ó¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó Áª¹Í·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¼çºÅ¤ÎÊ¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡ÖÂè17²ó¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó¡×¤ÎÁª¹Í²ñ¤¬2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å4»þ¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±þÊçÁí¿ô624ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿4ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤Î¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤Ï·ëºä¤¤¤È(¤æ¤¤¤µ¤«¡¦¤¤¤È)¤µ¤ó¡Ö»³ÅÄÀèÀ¸¡¢·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤¬Âç¾Þ¼õ¾Þºî¤Ë·èÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://kadobun.jp/awards/yaseijidai/
¢£¡ÚÂè17²ó¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡Û¡Ê¾Þ¶â100Ëü±ß¡Ë¡¡
¡Ö»³ÅÄÀèÀ¸¡¢·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡©¡×·ëºä¤¤¤È¡Ê¤æ¤¤¤µ¤«¡¦¤¤¤È¡¿µþÅÔÉÜºß½»¡Ë
¢¨¼õ¾Þºî¤ÏÃ±¹ÔËÜ¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤è¤ê´©¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£Áª¹Í°Ñ°÷¡§ÑÕÊýÃú¡¦ÄÔÂ¼¿¼·î¡¦Æ»Èø½¨²ð¡¦¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢º¸¤è¤ê50²»½ç¡Ë
¾Þ¤ÎÂ£Äè¼°¤ª¤è¤Ó½Ë²ì¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ï¡¢2026Ç¯11·î¤ËÅÔÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ò»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡Ó¡Ò²£¹ÂÀµ»Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡õ¥Û¥éーÂç¾Þ¡Ó¤È¹çÆ±¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁªÉ¾¤Ï¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå¡×5·î¹æ¡Ê¢¨ÅÅ»Ò»¨»ï¡Ë¤Ë·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó³µÍ×¡¡
¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó¤Ï¡¢2009Ç¯¤è¤êÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃÛ¤¤¢¤²¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¡¢ÆÉ¤à¼Ô¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢¾ÍèÀË¤«¤Êµ©Âå¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸¶¹ÆËç¿ô¡§400»úµÍ¤á¸¶¹ÆÍÑ»æ´¹»»200Ëç¤«¤é400Ëç¡ÊÄ¹ÊÔ1ºîÉÊ¡Ë
¡¦ÂÐ¾ÝºîÉÊ¡§¹µÁ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾®Àâ¡£Îø°¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¢ËÁ¸±¡¢ÀÄ½Õ¡¢Îò»Ë¡¢»þÂå¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦ÏÀÊ¸¡¦»í²Î¡¦³¨ËÜ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¢¨Âè11²ó¤è¤ê¡ÒÌîÀ»þÂå¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢Ê¸³Ø¾Þ¡Ó¤ò¡¢¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó¤È²þ¾Î¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾ÞºîÉÊ³µÍ×¡¡
¡ÚÂè17²ó¡Ò¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡Ó Âç¾Þ¼õ¾Þºî¡Û
¡Ö»³ÅÄÀèÀ¸¡¢·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡©¡×·ëºä¤¤¤È¡Ê¤æ¤¤¤µ¤«¡¦¤¤¤È¡¿µþÅÔÉÜºß½»¡Ë
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
µþÅÔ¤ÎÂç³Ø¿Þ½ñ´Û¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë»Ê½ñ¡¦»³ÅÄºóÂÀÏº¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òºÇ¤â¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âº·É¤¹¤ë¾¾¶µ¼ø¤ÎÍê¤ß¤Ç»áÀ«³Ø¤Î¥¼¥ß¤ÎÎ×»þ¹Ö»Õ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¼¥ßÀ¸¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢»³ÅÄ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£»³ÅÄºóÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¤»¤¤¤ÇÍÄ¾¯´ü¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÉÄ»ú¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤ë¤È³ØÀ¸¤«¤é¡Ö·ëº§¤·¤ÆÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÂ¤Ç¾¾¶µ¼ø¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾¾¶µ¼ø¤¬´ûº§¼Ô¤Ç¡¢Â¹¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¾¾¶µ¼ø¤ò¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¿Í´Ö¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»³ÅÄ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÆþ²ñ¤¹¤ë¡£»³ÅÄ¤Ï·ëº§Áê¼ê¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉÄ»ú¤Î½÷À¤ò¤¢¤²¤¿¡£º§³è¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Ï»³ÅÄ¤Îº§³è¤Î»ÑÀª¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉÄ»ú¤Î½÷À¤òÃµ¤·¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÒÃø¼ÔÎ¬Îò¡Ó
·ëºä¤¤¤È¡Ê¤æ¤¤¤µ¤«¡¦¤¤¤È¡Ë¢¨¥Ú¥ó¥Íー¥à
1988Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£37ºÐ¡£½÷À¡£µþÅÔÉÜºß½»¡£¸µÃÏÊý¸øÌ³°÷¡£