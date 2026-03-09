¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡Ù¤Ë£¹Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê
³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄ°æ ¹À¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡Ù¤Ë9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡Ù¤Ë10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡Ù ¤È¤Ï
¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜºÆ¶½ÀïÎ¬¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢½¾¶È°÷¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤ò·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡Ù¤Ë¤Ï¡¢28¶È¼ï¤«¤é44¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿[ÈþÂÀ1] ¡£9Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁªÄê¤Ï¡¢¾®Çä¶È¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤¬Í£°ì¤Î»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹
¢£ ¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡Ù¤È¤Ï
¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡ÙÆ±ÍÍ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¸²¾´À©ÅÙ¤òÀß·×¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¾å¾ì¡¦Èó¾å¾ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿Í¤Î¤¦¤ÁÊÝ¸±¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤Î¤á¤¶¤¹¡ÖWell-being¡×
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î¤á¤¶¤¹¡ÖWell-being¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò°÷¤Î¡Ö·ò¹¯¡×¤¬¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖWell-being¡×¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¤é¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡áWell-being¤Ê¾õÂÖ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÍø±×¤ÎÆó¹àÂÐÎ©¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÖWell-being¡×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¿ä¿ÊÉô¤È·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¡ÖWell-being¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥íー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¡Ö¶¦ÁÏ·Ð±Ä¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¡ÖÍø±×¡×¤È¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÈÍø±×¤ÎÎ¾Î©¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤¶¤¹»Ñ¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤òÁ´³«¤Ë¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥íー¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡×ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç¡Ö¼êµó¤²¡×¤¹¤ë¼çÂÎÀ¤Î¹â¤¤Ê¸²½¡Ê´ë¶ÈÊ¸²½1.0¡Ë¤«¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÊª»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÁÏÂ¤À¤Î¹â¤¤Ê¸²½¡Ê´ë¶ÈÊ¸²½2.0¡Ë¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¸øÇ§¥Õ¥íー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³èÆ°¤ä¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³èÎÏ¹â¤¯Æ¯¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÁË³²Í×°ø¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¶È¤È¥Õ¥íー¤¬Í»¹ç¤¹¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤ò¤á¤¶¤¹¡Ö¥Õ¥íー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎÅª¤ËÄ©Àï¤·À®Ä¹¤¹¤ë´î¤Ó¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ï¡Ö¶ìÌò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¡É¡£´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤¬¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤Î¡Ø¥Õ¥íー¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ë·Ç¤²¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤è¤ê¼êµó¤²¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥íー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬½êÂ°¤¹¤ë67¿¦¾ì¡¦¤Î¤Ù2500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥íー¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¼Ò°÷ÈæÎ¨¡×¤ò´Þ¤à12¹àÌÜ¤Î¿¦¾ìÄêÅÀÄ´ºº¤ò3¥«·î¤´¤È¤Ë¼Â»Ü¡£·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê²¾Àâ¸¡¾Ú¤ò³Æ¿¦¾ì¤Ç¿Ê¤á¡¢ÁÏÂ¤À¹â¤¯Ä©Àï¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î¹â¤¤´ë¶ÈÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
À¸ÍýµÙ²Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À©ÅÙ¹½ÃÛ¤ä¡¢´ÉÍý¿¦¤äÁ´¼Ò°÷ÂÐ¾Ý¤Î¸¦½¤¡¢»ñ³Ê¼èÆÀÂ¥¿Ê¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¨¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¦¾ì¤ÇÀÊÌÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¼Ò°÷¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ï39%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï69%¤Ø¤È¿Ä¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯¸¡Äê¡×»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìò°÷¤Ï100%¡¢´ÉÍý¿¦¤Ï73%¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼Ò²ñ¤Î¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ´Ý°æ¥°¥ëー¥×¤Î³µÍ×
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò´Ý°æ¥°¥ëー¥×
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©164-8701 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî4-3-2¡¡
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03¡Ê3384¡Ë0101¡¡
URL¡§https://www.0101maruigroup.co.jp
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄ°æ ¹À
¤ª¤â¤Ê´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§(³ô)¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡¢(³ô)´Ý°æ¡¢(³ô)¥¨¥à¥¢¥ó¥É¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¤Û¤«