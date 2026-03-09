¤¤¤Ê¤²¤ä¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ»²²Ã·¿¤Ç¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ê¤²¤ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÜ¿ù µÈ°÷¡Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¾¦ÉÊ¤ÎÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä ¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤Ï
¡¡¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÈÎÇäÂ¦¡Ê¤¤¤Ê¤²¤ä¡Ë¤È¹ØÆþÂ¦¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ë¤¬ ¡ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡É»²²Ã·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ ÃÍ°ú¤¾¦ÉÊ¡Ê¾ÞÌ£´ü¸Â¤Î¶á¤¤¤â¤Î¤äÆþ¤ìÂØ¤¨¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³ ¤È¤Ç¡¢¡Ö¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÄê¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¥²ー¥à¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó ¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö£é£î£ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë ¤¿¤á¡¢¡È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡É¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò ÄÌ¤·¤Æ¡¢ÇÑ´þ¤ò¸º¤é¤¹Å¹ÊÞ±¿±Ä¤È¸¤¤¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ÉÊ¥í ¥¹ºï¸º¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥´ー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½
¡û¡Ö¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¡×¡Ö£é£î£ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×»Ä¹âÉ½¼¨
¡¡ÃÍ°ú¤¾¦ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþÍâÆü¤Ë¡Ö¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー ¥à¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö£é£î£ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤âÂ¨»þ¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢Íâ·î£µÆüº¢¤è¤ê¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¤´Íø ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥²ー¥àµ¡Ç½
¡¡£³£°¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¤òÃù¤á¤ë¤È¡¢¥²ー¥à¤ò£±²ó¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¿å¤ò¤¢¤²¤Æ²ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤È¡¢ ÌÚ¤ÎÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö£é£î£ç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅ¹ÊÞ¸¡º÷¡¦¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿
¡¡ºÇ´ó¤êÅ¹ÊÞ¤Î¸¡º÷¤ä¡¢¤è¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡û¤ªÃÎ¤é¤»ÇÛ¿®
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤äµ¨Àá¤Î¥®¥Õ¥È¾ðÊó¡¢¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤Ê¤É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://moduleapps.com/app/retail/inageya-mealmile/
¢£»²²ÃÊýË¡
£±. ¤¤¤Ê¤²¤ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡Ö£é£î£ç¡¦£æ£á£î¥«ー¥É¡×¤Ø ¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯
¢ª ¤´Æþ²ñ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ingfan.jp/)
£². ¤¤¤Ê¤²¤ä¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç¥Þ¥¤¥Úー¥¸ÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤¦
¢ª ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%82%84%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1141350761)
£³. ¡Ö¤¤¤Ê¤²¤ä¥ßー¥ë¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ò ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¯
¢ª App Store ¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%92%E3%82%84%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0/id6743263460)
¢ª Google Play ¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.inageya.mealmileapp)
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÇË¤«¤ÊÃÈ¤«¤¤Æü¾ïÀ¸³è¤È¡¢¤è¤ê·òÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë ¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤´Äó°Æ¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
