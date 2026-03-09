ºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢ Mimosa Day 2026¡×Mimosa Award ¥â¥ó¥ÆÊª»ºÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ¿¹ËÜ ÌÀ»Ò¤Ë·èÄê
Åìµþ¡¢2026Ç¯3·î6Æü - ºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¡ÊICCJ¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ½÷À¥Çー¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë°ìÏ¢¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡Ö¥ß¥â¥¶¡¦¥Çー¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ ¥¤¥¿¥ê¥¢ Mimosa Day 2026 - The Yellow Walk and The Yellow Aperitivo¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
ºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¼çºÅ¥¤¥¿¥ê¥¢ Mimosa Day 2026
¡ÖThe Yellow Walk and The Yellow Aperitivo¡×
½¸¹ç¾ì½ê¡§ÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´Û¡¡³«ºÅ²ñ¾ì¡§Åìµþ¥¿¥ïー¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ë
¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§ÆüËÜ¥Õ¥§¥ì¥í³ô¼°²ñ¼Ò
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¥Þ¥»¥é¥Æ¥£ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥¨¥Í¥ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ê¥Ù¥ê¥Ã¥·¥Þ
¥¤¥¿¥ê¥¢Mimosa Day¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://mimosa-day.jp/
ËÜÆü3·î6ÆüÍ¼Êý¡¢ÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È´ÛÀµÌçÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¹¬±¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²«¿§¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÅìµþ¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥¿¥ïー¤Þ¤Ç¡ÖThe Yellow Walk¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥¿¥ïー¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖThe Yellow Aperitivo¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤ÎºÍÇ½¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê¤¬ÁÏÀß¤·¤¿¡Ö¥ß¥â¥¶¡¦¥Çー¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯ÅÙ¤Î¥ß¥â¥¶¡¦¥Çー¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÂî±Û¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È½÷À·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·èÃÇÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü°Ë¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¥â¥ó¥ÆÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ËÜ ÌÀ»Ò¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃóÆü¥¤¥¿¥ê¥¢Âç»È¥Þ¥ê¥ª¡¦¥ô¥¡¥Ã¥¿ー¥Ë³Õ²¼¤´É×ºÊ¤Ë¤â¤´ÍèÎ×¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÆü¥¤¥¿¥ê¥¢¾¦¹©²ñµÄ½ê
»öÌ³¶ÉÄ¹ Davide Fantoni ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥ß¥â¥¶¡¦¥Çー¤Ï¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤¬½½Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤È¤ÏÃê¾ÝÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Êµ¡²ñ¡¢¸øÀµ¤ÊÄÂ¶â¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸½¼Â¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¹ËÜ¾½»Ò»á¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÆ»¤Ï³Î¼Â¤ËÊâ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥â¥¶¡¦¥Çー¤Ï¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¡×
¥â¥ó¥ÆÊª»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ËÜ ÌÀ»Ò»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥â¥ó¥ÆÊª»º¤Ï1977Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¤ÎÍ¢ÆþÀìÌç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¿©Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨Â³¤±¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï½÷À¤¬Á´½¾¶È°÷¤ÎÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢´ÉÍý¿¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½÷À¤Î³èÌö¤¬Ãå¼Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»Ñ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¯½÷À¤¿¤Á¤¬º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤âÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤Ê¤¤Í¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×